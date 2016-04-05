21:13, 6 січня "Цих чоловіків почали шукати на вулицях представники ТЦК, є спосіб швидко розпізнати ухилянта": мобілізація і повістки в Україні
В Україні триває мобілізація і повістки військовозобов'язаним чоловікам вручають всіма можливими способами.
і це добре є...
Зокрема, з'явилось казкове пояснення працівників ТЦК, чому ви можете бути ухилянтом.
правильно -- треба працювати на всі верстви населення, а у законів текст сухуватий, отже, казка краще зайде більшості. “давним-давно, у далекій-предалекій галактиці було багато-пребагато ухилянтів... і ось, одного разу, ...”
Як інформує "РадіоТрек", про це повідомляєть на YouTube-каналі адвоката Романа Сімутіна.
... змішались в купу радіо, треки, ютуби, канали, адвокати, депутати...
Яка інформація з'явилась
Коли вас зупинив працівник ТЦК, перевірив по базі "Оберіг" і не виявив там щодо вас інформації, то радіти не варто. Пояснення, чому вас немає у базі, яке надав працівник ТЦК, просто шокує.
О... Шок-контент. Все як ми і любимо...
За словами адвоката, він думав, що відсутність відомостей про громадянина в базі "Оберіг" - це однозначно позитивний факт. Адже якщо ти відсутній у базі й на тобі немає "клейма ухилянт", значить не виникне проблем із ТЦК, поліцією або перетином кордону.
Не ті вже адвокати нині. Ой не ті... Колишні ще знали, що “без бомажки ти букашка”. А ці навіть не здогаються, що “без запису в базі -- це ж ухилянти сотого левела”.
"Наприклад, щодо останнього знаю випадки, коли під час перетину кордону виключених з обліку після 24.02.2022 року перевіряли і через базу "Оберіг"", - зазначив експерт.
Ага. І пташиною поштою нині вже не користуються. Печалька, ага?
Однак, Сімутіну клієнт розповів про неймовірно "логічний" умовивід представника ТЦК. Спершу можна подумати, що це разовий випадок. Однак, це не так.
Адвокат додав, що вже почув аналогічну аргументацію з кількох куточків країни.
Що заявляють представники ТЦК
Всього 3абзаци -- а така інтрига! Десь нервово закурив Кінг...
Зі слів представника ТЦК, виявляється, що коли вас чомусь немає в базі "Оберіг" - значить, ви ухилянт.
А хто ж ще? Прибулець з Альдебараній? Янгол зі схованими крилами?? Привид???
"Казковий умовивід, хоч і юридично нікчемний", - додав фахівець
А “фахівець” -- це хто? Отой “адвокат-депутат”? Бо після таких “додавань” саме він здається нікчемним...
Bobua написав:правильно -- треба працювати на всі верстви населення, а у законів текст сухуватий, отже, казка краще зайде більшості. “давним-давно, у далекій-предалекій галактиці було багато-пребагато ухилянтів... і ось, одного разу, ...
Ехххххххх, ще 2(4?) дня до оголошення "казкового закону"?
Те, що для ухилянтів він буде "поганим", або "дуже поганим" - це і так зрозуміло)) А от для нас може бути "нормальним"(24міс), або "поганеньким"(36міс)
Bobua написав:правильно -- треба працювати на всі верстви населення, а у законів текст сухуватий, отже, казка краще зайде більшості. “давним-давно, у далекій-предалекій галактиці було багато-пребагато ухилянтів... і ось, одного разу, ...
Ехххххххх, ще 2(4?) дня до оголошення "казкового закону"?
Те, що для ухилянтів він буде "поганим", або "дуже поганим" - це і так зрозуміло)) А от для нас може бути "нормальним"(24міс), або "поганеньким"(36міс)
Hotab написав:Презираю я тех, кто: 1. Прячется от в.учета 2. Утаивает налоги 3. Грабит государство (различными способами). 4. Бездельников и трутней в воюющей стране
если бы ты их презирал, ты бы с ними не общался, нашел бы себе "сообщество святых" где вы каждый день обсуждали бы какую пользу приносите государству и ваши личные победы. Задумайся почему тебя так тянет к презираемым тобой? Может это легкий способ самоутверждения или зависть что люди делают деньги из воздуха, а ты по африкам бегаешь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 08 січ, 2024 12:16, всього редагувалось 2 разів.
Мне тоже кажется именно эти пункты триггернули витальона))
если бы ты их презирал, ты бы с ними не общался,
Вот то высокоразвитое у тебя чувство, которые ты лишь декларируешь, а я имею на самом деле - справедливости, требует от меня трахать таких как ты в хвост и гриву. Потому что тяжести несут одни, а витальоны кайфуют и ждут победы. Это не есть справедливо.
делают деньги из воздуха
То, что тебе деньги кажутся «из воздуха» говорит лишь о твоей инфантильности. Взрослые знают, что они всегда откуда - то и чьи - то. В данном случае ты как крыса растаскиваешь государство. Одновременно утаивая налоги в воюющей стране. Типичный трутень.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 січ, 2024 12:21, всього редагувалось 4 разів.