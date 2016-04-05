Bobua написав:

21:13, 6 січня

"Цих чоловіків почали шукати на вулицях представники ТЦК, є спосіб швидко розпізнати ухилянта": мобілізація і повістки в Україні



В Україні триває мобілізація і повістки військовозобов'язаним чоловікам вручають всіма можливими способами .

Зокрема, з'явилось казкове пояснення працівників ТЦК, чому ви можете бути ухилянтом.

Як інформує "РадіоТрек", про це повідомляєть на YouTube-каналі адвоката Романа Сімутіна.



Яка інформація з'явилась



Коли вас зупинив працівник ТЦК, перевірив по базі "Оберіг" і не виявив там щодо вас інформації, то радіти не варто. Пояснення, чому вас немає у базі, яке надав працівник ТЦК, просто шокує .



За словами адвоката, він думав, що відсутність відомостей про громадянина в базі "Оберіг" - це однозначно позитивний факт. Адже якщо ти відсутній у базі й на тобі немає "клейма ухилянт", значить не виникне проблем із ТЦК, поліцією або перетином кордону.

"Наприклад, щодо останнього знаю випадки, коли під час перетину кордону виключених з обліку після 24.02.2022 року перевіряли і через базу "Оберіг"", - зазначив експерт.



Однак, Сімутіну клієнт розповів про неймовірно "логічний" умовивід представника ТЦК. Спершу можна подумати, що це разовий випадок. Однак, це не так.



Адвокат додав, що вже почув аналогічну аргументацію з кількох куточків країни.



Що заявляють представники ТЦК



Зі слів представника ТЦК, виявляється, що коли вас чомусь немає в базі "Оберіг" - значить, ви ухилянт.



"Казковий умовивід, хоч і юридично нікчемний", - додав фахівець

і це добре є...правильно -- треба працювати на всі верстви населення, а у законів текст сухуватий, отже, казка краще зайде більшості.“давним-давно, у далекій-предалекій галактиці було багато-пребагато ухилянтів... і ось, одного разу, ...”... змішались в купу радіо, треки, ютуби, канали, адвокати, депутати...О... Шок-контент. Все як ми і любимо...Не ті вже адвокати нині. Ой не ті...Колишні ще знали, що “без бомажки ти букашка”.А ці навіть не здогаються, що “без запису в базі -- це ж ухилянти сотого левела”.Ага. І пташиною поштою нині вже не користуються. Печалька, ага?Всього 3абзаци -- а така інтрига!Десь нервово закурив Кінг...А хто ж ще?Прибулець з Альдебараній?Янгол зі схованими крилами??Привид???А “фахівець” -- це хто?Отой “адвокат-депутат”?Бо після таких “додавань” саме він здається нікчемним...