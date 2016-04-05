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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6234623562366237
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:37

Мобілізація в Україні: власникам авто доведеться прийти в ТЦК
06 января 2024
У 2024 році в Україні існують два способи перереєстрації автомобіля онлайн, це в електронному кабінеті водія або на порталі “Дія”. Але останнім часом все більше українців стикаються з відмовою перереєстрації авто, якщо власник не пройшов перевірку особи по поліцейській базі.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму ютуб каналі, передає «Технофан».

“Після опублікування законопроекту про мобілізацію, де чоловіку забороняється перереєстрація авто без військового обліку, у багатьох моїх клієнтах зависла функція продажу авто в додатку “Дія”, – говорить адвокат.


Люди такі залежні стали від всіх тих онлайнів... :shock:

Причому на фронті це зрозуміло -- тут це єдиний спосіб.
А от в тилу чому не можуть підняти дупи з диванів і хоч раз на рік піти особисто...?



За його словами, зараз єдиний спосіб продати авто – старим методом: їхати в сервісний центр на переоформлення.

І як люди терпіли таке звірство увесь попердній мільйон років??

“Спочатку я не повірив і вирішив попросити своїх підписників в телеграм каналі, щоб вони перевірили чи дійсно зараз не працює перереєстрація авто через “Дію”. На що декілька моїх підписників підтвердили інформацію, що дійсно їм було відмовлено в послузі. На телефон їм прийшло роз’яснення “Заяву відхилено сервісним центром МВС через підписання документа реєстрації. Документ не пройшов перевірку за базою. Затвердження реєстраційної заяви неможливе”, – розповідає Сімутін.

Мобілізація в Україні: власникам авто доведеться прийти в ТЦК

Тобто, щоб перереєструвати авто потрібно їхати в сервісний центр МВС. Тим часом юрист зазначив, що для чоловіків, які стоять на військовому обліку, перереєстрація авто через “Дію” працює.

О... То от в чому хитрість!
Але ні, на облік “принципово” не станете разом з усіма тими “клієнтами”, і далі будете колотись, плакати, але лізти на кактус??

Також він наголосив, що дорученням у цьому випадку також не вийде скористатись.

Страшне...

«Мушу констатувати, що це неконституційний підхід, тому що ми фактично позбавлені можливості розпоряджатися своїм майном», – додав юрист.
https://autotheme.info/news/214673-mobi ... -ttsk.html

“Фактично”, ага?
Тобто у 2024році всі старовинні варіанти офлайн-розпоряджання вже не входять в категорію “трушних розпоряджань”?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:58

В Офісі президента відмовились від ідеї впровадження можливості відкупу від мобілізації за рахунок сплати податків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"По ідеї від Шурми (заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, – ред.) бронювання за податки 6 тисяч +, про яку писав Forbes та інші ЗМІ, вже в ОП відмовились. Сподіваюсь не треба пояснювати причини і чому одразу ця ідея була дуже, мʼяко кажучи, дивною", – зазначив народний депутат.


треба 60к+(доларів)?
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 14:04

Schmit
 
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