Мобілізація в Україні: власникам авто доведеться прийти в ТЦК 06 января 2024 У 2024 році в Україні існують два способи перереєстрації автомобіля онлайн, це в електронному кабінеті водія або на порталі “Дія”. Але останнім часом все більше українців стикаються з відмовою перереєстрації авто, якщо власник не пройшов перевірку особи по поліцейській базі.
Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму ютуб каналі, передає «Технофан».
“Після опублікування законопроекту про мобілізацію, де чоловіку забороняється перереєстрація авто без військового обліку, у багатьох моїх клієнтах зависла функція продажу авто в додатку “Дія”, – говорить адвокат.
Люди такі залежні стали від всіх тих онлайнів...
Причому на фронті це зрозуміло -- тут це єдиний спосіб. А от в тилу чому не можуть підняти дупи з диванів і хоч раз на рік піти особисто...?
За його словами, зараз єдиний спосіб продати авто – старим методом: їхати в сервісний центр на переоформлення.
І як люди терпіли таке звірство увесь попердній мільйон років??
“Спочатку я не повірив і вирішив попросити своїх підписників в телеграм каналі, щоб вони перевірили чи дійсно зараз не працює перереєстрація авто через “Дію”. На що декілька моїх підписників підтвердили інформацію, що дійсно їм було відмовлено в послузі. На телефон їм прийшло роз’яснення “Заяву відхилено сервісним центром МВС через підписання документа реєстрації. Документ не пройшов перевірку за базою. Затвердження реєстраційної заяви неможливе”, – розповідає Сімутін.
Мобілізація в Україні: власникам авто доведеться прийти в ТЦК
Тобто, щоб перереєструвати авто потрібно їхати в сервісний центр МВС. Тим часом юрист зазначив, що для чоловіків, які стоять на військовому обліку, перереєстрація авто через “Дію” працює.
О... То от в чому хитрість! Але ні, на облік “принципово” не станете разом з усіма тими “клієнтами”, і далі будете колотись, плакати, але лізти на кактус??
Також він наголосив, що дорученням у цьому випадку також не вийде скористатись.
В Офісі президента відмовились від ідеї впровадження можливості відкупу від мобілізації за рахунок сплати податків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"По ідеї від Шурми (заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, – ред.) бронювання за податки 6 тисяч +, про яку писав Forbes та інші ЗМІ, вже в ОП відмовились. Сподіваюсь не треба пояснювати причини і чому одразу ця ідея була дуже, мʼяко кажучи, дивною", – зазначив народний депутат.
Мобілізація в Україні: власникам авто доведеться прийти в ТЦК 06 января 2024 У 2024 році в Україні існують два способи перереєстрації автомобіля онлайн, це в електронному кабінеті водія або на порталі “Дія”. Але останнім часом все більше українців стикаються з відмовою перереєстрації авто, якщо власник не пройшов перевірку особи по поліцейській базі.
Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму ютуб каналі, передає «Технофан».
“Після опублікування законопроекту про мобілізацію, де чоловіку забороняється перереєстрація авто без військового обліку, у багатьох моїх клієнтах зависла функція продажу авто в додатку “Дія”, – говорить адвокат.
Люди такі залежні стали від всіх тих онлайнів...
Причому на фронті це зрозуміло -- тут це єдиний спосіб. А от в тилу чому не можуть підняти дупи з диванів і хоч раз на рік піти особисто...?
За його словами, зараз єдиний спосіб продати авто – старим методом: їхати в сервісний центр на переоформлення.
І як люди терпіли таке звірство увесь попердній мільйон років??
“Спочатку я не повірив і вирішив попросити своїх підписників в телеграм каналі, щоб вони перевірили чи дійсно зараз не працює перереєстрація авто через “Дію”. На що декілька моїх підписників підтвердили інформацію, що дійсно їм було відмовлено в послузі. На телефон їм прийшло роз’яснення “Заяву відхилено сервісним центром МВС через підписання документа реєстрації. Документ не пройшов перевірку за базою. Затвердження реєстраційної заяви неможливе”, – розповідає Сімутін.
Мобілізація в Україні: власникам авто доведеться прийти в ТЦК
Тобто, щоб перереєструвати авто потрібно їхати в сервісний центр МВС. Тим часом юрист зазначив, що для чоловіків, які стоять на військовому обліку, перереєстрація авто через “Дію” працює.
О... То от в чому хитрість! Але ні, на облік “принципово” не станете разом з усіма тими “клієнтами”, і далі будете колотись, плакати, але лізти на кактус??
Також він наголосив, що дорученням у цьому випадку також не вийде скористатись.
“Фактично”, ага? Тобто у 2024році всі старовинні варіанти офлайн-розпоряджання вже не входять в категорію “трушних розпоряджань”?
Боба, дия глючит то понятно - ты без привязки к этому вашему тернопольскому бегунку Симутину расскажи - при первичной постановке на учёт и перерегистрации авто сразу крутить руки быки тцкашные будут прямо у вагончика на плошадке, куда доки подают и эксперты сидят, или в зале, где оплата принимается в виде нала?
drevlyanin написав:........... Почав писати детальну відповідь, та згадав заклик prodigy і стер все. Дійсно, давайте вже хоча б кілька днів на свята утримаємося від "чорнухи", образ та т.і. Якщо вам дійсно ціково, напишу подробиці згодом.
Призывали не ругаться. Так это лучше никогда не делать. Описывать реальные ситуации это не мешает.
барабашов написав:Боба, дия глючит то понятно - ты без привязки к этому вашему тернопольскому бегунку Симутину расскажи - при первичной постановке на учёт и перерегистрации авто сразу крутить руки быки тцкашные будут прямо у вагончика на плошадке, куда доки подают и эксперты сидят, или в зале, где оплата принимается в виде нала?
очевидно що зараз для перших 500 тис процедура "оновити дані" рівнозначна "придатний та мобілізований". телемарафонський наратив "візит в тцк - це не відправка на фронт" вже неактуальний десь 1,5 роки
Denik написав:Продовження на тему "В мире животньіх" (про орків)
Denik написав:Протягом 2024 інтенсивність війни ще буде зростати. І справа не лише в орчому поколінні 60+. ............................. Так що питання чи залишуться теперішні території росії російською федерацією. Крім того, перед світом стане питання продовольчої безпеки.
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам 2023 года составляет 523 млн т или чуть меньше, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Можем назвать ожидаемый (прогноз на 2023 год - ИФ) - 523 млн тонн, чуть меньше может будет", - сказал он.
В октябре вице-премьер РФ Александр Новак озвучивал прогноз по итогам текущего года в 525-527 млн т нефти в год.
Тоьто коли, маючи дані за 40 місяці до кінця року, головний по нафті орк помиляється на 1%, це означає, що насправді за ці 40 днів цифра гірша на 5-10% за його прогноз. https://rg.ru/2023/11/21/novak-dobycha- ... -tonn.html Тобто фінансувати війну у 2024 з бюджетними витратами на 30% більшими за 2023 орки зможуть лише за рахунок друкарського верстату. Інфляція станом за кінець червня буде суттєвою, в кінці року їх банки перетворяться на МММ, питання лише в тому коли лопне булька.
Ракеты у них уже закончились? Сколько месяцев назад? Нефть и еда когда закончатся? Вам не дают покоя лавры Арестовича?
Denik написав:Продовження на тему "В мире животньіх" (про орків)
Denik написав:Протягом 2024 інтенсивність війни ще буде зростати. І справа не лише в орчому поколінні 60+. ............................. Так що питання чи залишуться теперішні території росії російською федерацією. Крім того, перед світом стане питання продовольчої безпеки.
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам 2023 года составляет 523 млн т или чуть меньше, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Можем назвать ожидаемый (прогноз на 2023 год - ИФ) - 523 млн тонн, чуть меньше может будет", - сказал он.
В октябре вице-премьер РФ Александр Новак озвучивал прогноз по итогам текущего года в 525-527 млн т нефти в год.
Тоьто коли, маючи дані за 40 місяці до кінця року, головний по нафті орк помиляється на 1%, це означає, що насправді за ці 40 днів цифра гірша на 5-10% за його прогноз. https://rg.ru/2023/11/21/novak-dobycha- ... -tonn.html Тобто фінансувати війну у 2024 з бюджетними витратами на 30% більшими за 2023 орки зможуть лише за рахунок друкарського верстату. Інфляція станом за кінець червня буде суттєвою, в кінці року їх банки перетворяться на МММ, питання лише в тому коли лопне булька.
Ракеты у них уже закончились? Сколько месяцев назад? Нефть и еда когда закончатся? Вам не дают покоя лавры Арестовича?