Додано: Пон 08 січ, 2024 13:37

Мобілізація в Україні: власникам авто доведеться прийти в ТЦК

06 января 2024

У 2024 році в Україні існують два способи перереєстрації автомобіля онлайн, це в електронному кабінеті водія або на порталі “Дія”. Але останнім часом все більше українців стикаються з відмовою перереєстрації авто, якщо власник не пройшов перевірку особи по поліцейській базі.



Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму ютуб каналі, передає «Технофан».



“Після опублікування законопроекту про мобілізацію, де чоловіку забороняється перереєстрація авто без військового обліку, у багатьох моїх клієнтах зависла функція продажу авто в додатку “Дія”, – говорить адвокат.

За його словами, зараз єдиний спосіб продати авто – старим методом: їхати в сервісний центр на переоформлення.

“Спочатку я не повірив і вирішив попросити своїх підписників в телеграм каналі, щоб вони перевірили чи дійсно зараз не працює перереєстрація авто через “Дію”. На що декілька моїх підписників підтвердили інформацію, що дійсно їм було відмовлено в послузі. На телефон їм прийшло роз’яснення “Заяву відхилено сервісним центром МВС через підписання документа реєстрації. Документ не пройшов перевірку за базою. Затвердження реєстраційної заяви неможливе”, – розповідає Сімутін.



Мобілізація в Україні: власникам авто доведеться прийти в ТЦК



Тобто, щоб перереєструвати авто потрібно їхати в сервісний центр МВС. Тим часом юрист зазначив, що для чоловіків, які стоять на військовому обліку, перереєстрація авто через “Дію” працює .

Також він наголосив, що дорученням у цьому випадку також не вийде скористатись.

фактично позбавлені можливості розпоряджатися своїм майном», – додав юрист.

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«Мушу констатувати, що це неконституційний підхід, тому що мипозбавлені можливості розпоряджатися своїм майном», – додав юрист.

Люди такі залежні стали від всіх тих онлайнів...Причому на фронті це зрозуміло -- тут це єдиний спосіб.А от в тилу чому не можуть підняти дупи з диванів і хоч раз на рік піти особисто...?І як люди терпіли таке звірство увесь попердній мільйон років??О... То от в чому хитрість!Але ні, на облік “принципово” не станете разом з усіма тими “клієнтами”, і далі будете колотись, плакати, але лізти на кактус??Страшне...“Фактично”, ага?Тобто у 2024році всі старовинні варіанти офлайн-розпоряджання вже не входять в категорію “трушних розпоряджань”?