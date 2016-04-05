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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6235623662376238
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ракеты у них уже закончились? Сколько месяцев назад?
Нефть и еда когда закончатся?
Вам не дают покоя лавры Арестовича?

Триндіти - не мішки ворочати. На відміну від Вас я більше 22 місяців перетворюю цю війну у війну дронів та роботів. Роблю все, щоб Ваші близькі не пішли в посадку з автоматом, а керували дроном (в тому числі наземним), працювали з РЕБ, перепрошивали роутер, або носили "кабанчики" до гармати.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:50

Печера дракона:
​​От дивіться. Це - Владислав Кириченко. Він - підприємець, меценат, громадський діяч, співзасновник і співвласник мистецької агенції "Наш Формат".
Пан Кириченко, до речі, не підтримує Петра Порошенка, він чекає появи нових лідерів які - е-ге-гей! Так що назвати нас однодумцями не вийде, як би комусь не хотілося.
А тепер те, що має викликати істерику рівня катарсісу у знамена ухилянтів, видавленого в Огайо блогера Андрюши Луганського і його фан-клуба.
Кириченко відкритим текстом висловлює намір дбати, аби після війни було переглянуте електральне право і аби особи які ухилилися від захисту України здобули мінус у правах - аби їм було обмежене виборче право. Право обирати і бути обраним він хоче лишити тільки тим хто НЕ ухилявся від мобілізації.
Як він собі це уявляє - я не відаю. Його запитайте. Суть не в тому.
Суть в тому, що ідея позбавляти ухилянтів виборчого права уже знайшла широкий відгук серед представників творчої інтелігенції і осіб дуже впливових у тих колах. А це означає, що на ухилянтів чекають дуже важкі часи. Ідея позбавлення їх виборчих прав, вочевидь стане дискусійною. Вона знайде певне втілення в життя - у це вже повірте.
Свого часу коли я висловив ідею всього лише надати право відмовитися (добровільно!!!) від виборчого права в обмін на можливість НЕ захищати Україну, Андрюша Луганський закатив бурну галасливу істерику - аж до звинувачень мене в зазіханні на конституційні права громадян.
Нині представники ділової і творчої еліти висловлюють намір нікого ні про що не питати, ухилився від захисту України - не голосуєш. Плачся потім про "операцію бусик" - всім буде пофіг.
Ну і? Що там зареве Андрюша Луганський нині?
До речі, сам Андрюша Луганський в плані виборчих прав ризикує теж тої... Тю-тю! Чи ті хто його "випхав за кордон" (а не під Кремінну) - подбають?

Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:51

  Denik написав:
  ЛАД написав:Ракеты у них уже закончились? Сколько месяцев назад?
Нефть и еда когда закончатся?
Вам не дают покоя лавры Арестовича?

Триндіти - не мішки ворочати. На відміну від Вас я більше 22 місяців перетворюю цю війну у війну дронів та роботів. Роблю все, щоб Ваші близькі не пішли в посадку з автоматом, а керували дроном (в тому числі наземним), працювали з РЕБ, перепрошивали роутер, або носили "кабанчики" до гармати.


Дякуємо за вашу службу, але надмірний оптимізм та прогнози які постійно незбуваються дратують людей з часів Арестовича та Буданова..
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Очевидно, що перші 500к давно побували в ТЦК.


я мав на увазі перших 500тис у цьогорічному наборі

  Hotab написав:Йде процедура вишкрябування тих, хто вирішив тихо сміятись з них « ти сам вибрав, тепер терпи».


Pesikota теж вишкрябають? ))

  Hotab написав:Неначе «перші 500к» вибрали щось малопристойне (каруселити? ) і тепер мають бути висміяні і наказані.


хто-хто а я з Успіха та Ко не сміявся
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:08

  Letusrock написав:
  барабашов написав:Боба, дия глючит то понятно - ты без привязки к этому вашему тернопольскому бегунку Симутину расскажи - при первичной постановке на учёт и перерегистрации авто сразу крутить руки быки тцкашные будут прямо у вагончика на плошадке, куда доки подают и эксперты сидят, или в зале, где оплата принимается в виде нала?


очевидно що зараз для перших 500 тис процедура "оновити дані" рівнозначна "придатний та мобілізований".
телемарафонський наратив "візит в тцк - це не відправка на фронт" вже неактуальний десь 1,5 роки

Дурниці ти пишеш. В сусідньому селі (Черкащина ) чоловіка який служив і придатний уже три рази забирали і три рази повертали, «нам такий не потрібен».
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:09

  Bobua написав:

Кириченко відкритим текстом висловлює намір дбати, аби після війни було переглянуте електральне право і аби особи які ухилилися від захисту України здобули мінус у правах - аби їм було обмежене виборче право. Право обирати і бути обраним він хоче лишити тільки тим хто НЕ ухилявся від мобілізації.Суть в тому, що ідея позбавляти ухилянтів виборчого права уже знайшла широкий відгук серед представників творчої інтелігенції і осіб дуже впливових у тих колах. А це означає, що на ухилянтів чекають дуже важкі часи. Ідея позбавлення їх виборчих прав, вочевидь стане дискусійною. Вона знайде певне втілення в життя - у це вже повірте.
Нині представники ділової і творчої еліти висловлюють намір нікого ні про що не питати, ухилився від захисту України - не голосуєш. Плачся потім про "операцію бусик" - всім буде пофіг.


таке собі.. недумаю що бажання голосувати пересилить страх війни та загибелі
Letusrock
 
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