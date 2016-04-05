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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 січ, 2024 15:39
ЛАД написав: Denik написав:
Продовження на тему "В мире животньіх" (про орків)
Denik написав:
Протягом 2024 інтенсивність війни ще буде зростати. І справа не лише в орчому поколінні 60+.
.............................
Так що питання чи залишуться теперішні території росії російською федерацією. Крім того, перед світом стане питання продовольчої безпеки.
У орків, все гірше, аніж прогнозував я та новак.
Тобто фінансувати війну у 2024 з бюджетними витратами на 30% більшими за 2023 орки зможуть лише за рахунок друкарського верстату. Інфляція станом за кінець червня буде суттєвою, в кінці року їх банки перетворяться на МММ, питання лише в тому коли лопне булька.
Ракеты у них уже закончились? Сколько месяцев назад?
Нефть и еда когда закончатся?
Вам не дают покоя лавры Арестовича?
а потім, як закінчиться їжа вони обміняють Курськ, Белгород та Ростов-на Дону за вагон пшениці))
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Додано: Пон 08 січ, 2024 16:01
Letusrock написав: барабашов написав:
Боба, дия глючит то понятно - ты без привязки к этому вашему тернопольскому бегунку Симутину расскажи - при первичной постановке на учёт и перерегистрации авто сразу крутить руки быки тцкашные будут прямо у вагончика на плошадке, куда доки подают и эксперты сидят, или в зале, где оплата принимается в виде нала?
очевидно що зараз для перших 500 тис процедура "оновити дані" рівнозначна "придатний та мобілізований".
телемарафонський наратив "візит в тцк - це не відправка на фронт" вже неактуальний десь 1,5 роки
Очевидно, що перші 500к давно побували в ТЦК. Йде процедура вишкрябування тих, хто вирішив тихо сміятись з них « ти сам вибрав, тепер терпи». Неначе «перші 500к» вибрали щось малопристойне (каруселити? ) і тепер мають бути висміяні і наказані.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 16:37
ЛАД написав:
Ракеты у них уже закончились? Сколько месяцев назад?
Нефть и еда когда закончатся?
Вам не дают покоя лавры Арестовича?
Триндіти - не мішки ворочати. На відміну від Вас я більше 22 місяців перетворюю цю війну у війну дронів та роботів. Роблю все, щоб Ваші близькі не пішли в посадку з автоматом, а керували дроном (в тому числі наземним), працювали з РЕБ, перепрошивали роутер, або носили "кабанчики" до гармати.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 16:50
Печера дракона:
От дивіться. Це - Владислав Кириченко. Він - підприємець, меценат, громадський діяч, співзасновник і співвласник мистецької агенції "Наш Формат".
Пан Кириченко, до речі, не підтримує Петра Порошенка, він чекає появи нових лідерів які - е-ге-гей! Так що назвати нас однодумцями не вийде, як би комусь не хотілося.
А тепер те, що має викликати істерику рівня катарсісу у знамена ухилянтів, видавленого в Огайо блогера Андрюши Луганського і його фан-клуба.
Кириченко відкритим текстом висловлює намір дбати, аби після війни було переглянуте електральне право і аби особи які ухилилися від захисту України здобули мінус у правах - аби їм було обмежене виборче право. Право обирати і бути обраним він хоче лишити тільки тим хто НЕ ухилявся від мобілізації.
Як він собі це уявляє - я не відаю. Його запитайте. Суть не в тому.
Суть в тому, що ідея позбавляти ухилянтів виборчого права уже знайшла широкий відгук серед представників творчої інтелігенції і осіб дуже впливових у тих колах. А це означає, що на ухилянтів чекають дуже важкі часи. Ідея позбавлення їх виборчих прав, вочевидь стане дискусійною. Вона знайде певне втілення в життя - у це вже повірте.
Свого часу коли я висловив ідею всього лише надати право відмовитися (добровільно!!!) від виборчого права в обмін на можливість НЕ захищати Україну, Андрюша Луганський закатив бурну галасливу істерику - аж до звинувачень мене в зазіханні на конституційні права громадян.
Нині представники ділової і творчої еліти висловлюють намір нікого ні про що не питати, ухилився від захисту України - не голосуєш. Плачся потім про "операцію бусик" - всім буде пофіг.
Ну і? Що там зареве Андрюша Луганський нині?
До речі, сам Андрюша Луганський в плані виборчих прав ризикує теж тої... Тю-тю! Чи ті хто його "випхав за кордон" (а не під Кремінну) - подбають?
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Додано: Пон 08 січ, 2024 16:51
Denik написав: ЛАД написав:
Ракеты у них уже закончились? Сколько месяцев назад?
Нефть и еда когда закончатся?
Вам не дают покоя лавры Арестовича?
Триндіти - не мішки ворочати. На відміну від Вас я більше 22 місяців перетворюю цю війну у війну дронів та роботів. Роблю все, щоб Ваші близькі не пішли в посадку з автоматом, а керували дроном (в тому числі наземним), працювали з РЕБ, перепрошивали роутер, або носили "кабанчики" до гармати.
Дякуємо за вашу службу, але надмірний оптимізм та прогнози які постійно незбуваються дратують людей з часів Арестовича та Буданова..
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Додано: Пон 08 січ, 2024 16:59
Hotab написав:
Очевидно, що перші 500к давно побували в ТЦК.
я мав на увазі перших 500тис у цьогорічному наборі
Hotab написав:
Йде процедура вишкрябування тих, хто вирішив тихо сміятись з них « ти сам вибрав, тепер терпи».
Pesikota теж вишкрябають? ))
Hotab написав:
Неначе «перші 500к» вибрали щось малопристойне (каруселити? ) і тепер мають бути висміяні і наказані.
хто-хто а я з Успіха та Ко не сміявся
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Додано: Пон 08 січ, 2024 17:08
Letusrock написав: барабашов написав:
Боба, дия глючит то понятно - ты без привязки к этому вашему тернопольскому бегунку Симутину расскажи - при первичной постановке на учёт и перерегистрации авто сразу крутить руки быки тцкашные будут прямо у вагончика на плошадке, куда доки подают и эксперты сидят, или в зале, где оплата принимается в виде нала?
очевидно що зараз для перших 500 тис процедура "оновити дані" рівнозначна "придатний та мобілізований".
телемарафонський наратив "візит в тцк - це не відправка на фронт" вже неактуальний десь 1,5 роки
Дурниці ти пишеш. В сусідньому селі (Черкащина ) чоловіка який служив і придатний уже три рази забирали і три рази повертали, «нам такий не потрібен».
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Додано: Пон 08 січ, 2024 17:09
Bobua написав:
Кириченко відкритим текстом висловлює намір дбати, аби після війни було переглянуте електральне право і аби особи які ухилилися від захисту України здобули мінус у правах - аби їм було обмежене виборче право. Право обирати і бути обраним він хоче лишити тільки тим хто НЕ ухилявся від мобілізації.Суть в тому, що ідея позбавляти ухилянтів виборчого права уже знайшла широкий відгук серед представників творчої інтелігенції і осіб дуже впливових у тих колах. А це означає, що на ухилянтів чекають дуже важкі часи. Ідея позбавлення їх виборчих прав, вочевидь стане дискусійною. Вона знайде певне втілення в життя - у це вже повірте.
Нині представники ділової і творчої еліти висловлюють намір нікого ні про що не питати, ухилився від захисту України - не голосуєш. Плачся потім про "операцію бусик" - всім буде пофіг.
таке собі.. недумаю що бажання голосувати пересилить страх війни та загибелі
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Додано: Пон 08 січ, 2024 17:12
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Додано: Пон 08 січ, 2024 17:14
Letusrock написав: Bobua написав:
Кириченко відкритим текстом висловлює намір дбати, аби після війни було переглянуте електральне право і аби особи які ухилилися від захисту України здобули мінус у правах - аби їм було обмежене виборче право. Право обирати і бути обраним він хоче лишити тільки тим хто НЕ ухилявся від мобілізації.Суть в тому, що ідея позбавляти ухилянтів виборчого права уже знайшла широкий відгук серед представників творчої інтелігенції і осіб дуже впливових у тих колах. А це означає, що на ухилянтів чекають дуже важкі часи. Ідея позбавлення їх виборчих прав, вочевидь стане дискусійною. Вона знайде певне втілення в життя - у це вже повірте.
Нині представники ділової і творчої еліти висловлюють намір нікого ні про що не питати, ухилився від захисту України - не голосуєш. Плачся потім про "операцію бусик" - всім буде пофіг.
таке собі.. недумаю що бажання голосувати пересилить страх війни та загибелі
+ до того,що молодь більше не буде зв'язувати себе з Україною.Зі всіма наслідками.Дивіться на демографію.
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