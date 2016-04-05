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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6235623662376238
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Дякуємо за вашу службу, але надмірний оптимізм та прогнози які постійно незбуваються дратують людей з часів Арестовича та Буданова..

Повторно репостну свій пост десь річної давнини. Все було адекватно.
  Denik написав:
  vitaliian написав:
Средняя цена основной экспортной марки российской нефти Urals в декабре прошедшего года снизилась на 30,6% к декабрю 2021 года, до $50,47 за баррель

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель", - говорится в сообщении Минфина. Ее цена выросла за год на 10,3%.

Однако, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере всего $50,47 за баррель, что в 1,44 раза, или на 30,6%, ниже показателя декабря 2021 года, который составлял $72,71 за баррель.

Таким образом, в декабре средняя цена Urals опустилась ниже введенного с 5 декабря странами Запада потолка цен на российскую нефть в размере $60.

Рівня 50 все одно буде недостатньо для припинення війни. Я не думаю, що війна скінчиться 2023 року.
Економічний крах РФ настане лише в ситуації, коли ЄС переріже експорт нафти з Балитики, а Україна припинить експорт з Чорного моря. Альтернативою цьому є збільшення постачання рази в 3 від теперішнього, що поки що не проглядається.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Дурниці ти пишеш. В сусідньому селі (Черкащина ) чоловіка який служив і придатний уже три рази забирали і три рази повертали, «нам такий не потрібен».


в сусідньому з Торонто селі? вам з Канади видніше.
у нас повернули лише алкаша з вродженими псих.розладами. і то ВЛК визнало придатним, а повернули вже з Рівного
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:44

  Ukrainian написав:
  Letusrock написав:
  барабашов написав:Боба, дия глючит то понятно - ты без привязки к этому вашему тернопольскому бегунку Симутину расскажи - при первичной постановке на учёт и перерегистрации авто сразу крутить руки быки тцкашные будут прямо у вагончика на плошадке, куда доки подают и эксперты сидят, или в зале, где оплата принимается в виде нала?


очевидно що зараз для перших 500 тис процедура "оновити дані" рівнозначна "придатний та мобілізований".
телемарафонський наратив "візит в тцк - це не відправка на фронт" вже неактуальний десь 1,5 роки

Дурниці ти пишеш. В сусідньому селі (Черкащина ) чоловіка який служив і придатний уже три рази забирали і три рази повертали, «нам такий не потрібен».

звучит как о возврате товара в магазин по гарантии в течении 14 дней
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Российский самолет сбросил авиабомбу на уцелевшие многоэтажки в оккупированном Рубежном
По его словам, "внештатный сход" авиационного боеприпаса "ФАБ-250" произошел, когда самолет выполнял боевые задачи. Пасечник утверждает, что никто не пострадал. При этом жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали. Пятерых человек, включая двоих детей, направили в пункты временного размещения. Остальные приняли решение пока что переехать родственникам и друзьям, добавил Пасечник

Последствия того, что могут сделать шесть ФАБ-250, я вижу каждый день. Это по Чорновола

Так и один ФАБ-250 в жилом массиве может сделать много разрушений
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:32

А на що ви готові, щоб не піти воювати?))

  Bobua написав:
Печера дракона:
​​От дивіться. Це - Владислав Кириченко. Він - підприємець, меценат, громадський діяч, співзасновник і співвласник мистецької агенції "Наш Формат".
Пан Кириченко, до речі, не підтримує Петра Порошенка, він чекає появи нових лідерів які - е-ге-гей! Так що назвати нас однодумцями не вийде, як би комусь не хотілося.
А тепер те, що має викликати істерику рівня катарсісу у знамена ухилянтів, видавленого в Огайо блогера Андрюши Луганського і його фан-клуба.
Кириченко відкритим текстом висловлює намір дбати, аби після війни було переглянуте електральне право і аби особи які ухилилися від захисту України здобули мінус у правах - аби їм було обмежене виборче право. Право обирати і бути обраним він хоче лишити тільки тим хто НЕ ухилявся від мобілізації.
Як він собі це уявляє - я не відаю. Його запитайте. Суть не в тому.
Суть в тому, що ідея позбавляти ухилянтів виборчого права уже знайшла широкий відгук серед представників творчої інтелігенції і осіб дуже впливових у тих колах. А це означає, що на ухилянтів чекають дуже важкі часи. Ідея позбавлення їх виборчих прав, вочевидь стане дискусійною. Вона знайде певне втілення в життя - у це вже повірте.
Свого часу коли я висловив ідею всього лише надати право відмовитися (добровільно!!!) від виборчого права в обмін на можливість НЕ захищати Україну, Андрюша Луганський закатив бурну галасливу істерику - аж до звинувачень мене в зазіханні на конституційні права громадян.
Нині представники ділової і творчої еліти висловлюють намір нікого ні про що не питати, ухилився від захисту України - не голосуєш. Плачся потім про "операцію бусик" - всім буде пофіг.
Ну і? Що там зареве Андрюша Луганський нині?
До речі, сам Андрюша Луганський в плані виборчих прав ризикує теж тої... Тю-тю! Чи ті хто його "випхав за кордон" (а не під Кремінну) - подбають?

Нє, тим ухилянтів мало злякаєте :mrgreen:
От блокування банківських рахунків - вони більше бояться :wink: :lol:
Арешт майна/нерухомості - теж :lol:

А право голосу... - думаю, що "ухилянт-звичайний" легко обміняв би на випуск його закордон і відмову від громадянства...

Правда, Флаймен? ;)
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:33

Ну що там Грінкевич?
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