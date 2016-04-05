Letusrock написав:Дякуємо за вашу службу, але надмірний оптимізм та прогнози які постійно незбуваються дратують людей з часів Арестовича та Буданова..
Повторно репостну свій пост десь річної давнини. Все було адекватно.
Denik написав:
vitaliian написав:
Средняя цена основной экспортной марки российской нефти Urals в декабре прошедшего года снизилась на 30,6% к декабрю 2021 года, до $50,47 за баррель
"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель", - говорится в сообщении Минфина. Ее цена выросла за год на 10,3%.
Однако, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере всего $50,47 за баррель, что в 1,44 раза, или на 30,6%, ниже показателя декабря 2021 года, который составлял $72,71 за баррель.
Таким образом, в декабре средняя цена Urals опустилась ниже введенного с 5 декабря странами Запада потолка цен на российскую нефть в размере $60.
Рівня 50 все одно буде недостатньо для припинення війни. Я не думаю, що війна скінчиться 2023 року. Економічний крах РФ настане лише в ситуації, коли ЄС переріже експорт нафти з Балитики, а Україна припинить експорт з Чорного моря. Альтернативою цьому є збільшення постачання рази в 3 від теперішнього, що поки що не проглядається.
барабашов написав:Боба, дия глючит то понятно - ты без привязки к этому вашему тернопольскому бегунку Симутину расскажи - при первичной постановке на учёт и перерегистрации авто сразу крутить руки быки тцкашные будут прямо у вагончика на плошадке, куда доки подают и эксперты сидят, или в зале, где оплата принимается в виде нала?
очевидно що зараз для перших 500 тис процедура "оновити дані" рівнозначна "придатний та мобілізований". телемарафонський наратив "візит в тцк - це не відправка на фронт" вже неактуальний десь 1,5 роки
Дурниці ти пишеш. В сусідньому селі (Черкащина ) чоловіка який служив і придатний уже три рази забирали і три рази повертали, «нам такий не потрібен».
звучит как о возврате товара в магазин по гарантии в течении 14 дней
По его словам, "внештатный сход" авиационного боеприпаса "ФАБ-250" произошел, когда самолет выполнял боевые задачи. Пасечник утверждает, что никто не пострадал. При этом жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали. Пятерых человек, включая двоих детей, направили в пункты временного размещения. Остальные приняли решение пока что переехать родственникам и друзьям, добавил Пасечник
Последствия того, что могут сделать шесть ФАБ-250, я вижу каждый день. Это по Чорновола
Так и один ФАБ-250 в жилом массиве может сделать много разрушений
Печера дракона: От дивіться. Це - Владислав Кириченко. Він - підприємець, меценат, громадський діяч, співзасновник і співвласник мистецької агенції "Наш Формат". Пан Кириченко, до речі, не підтримує Петра Порошенка, він чекає появи нових лідерів які - е-ге-гей! Так що назвати нас однодумцями не вийде, як би комусь не хотілося. А тепер те, що має викликати істерику рівня катарсісу у знамена ухилянтів, видавленого в Огайо блогера Андрюши Луганського і його фан-клуба. Кириченко відкритим текстом висловлює намір дбати, аби після війни було переглянуте електральне право і аби особи які ухилилися від захисту України здобули мінус у правах - аби їм було обмежене виборче право. Право обирати і бути обраним він хоче лишити тільки тим хто НЕ ухилявся від мобілізації. Як він собі це уявляє - я не відаю. Його запитайте. Суть не в тому. Суть в тому, що ідея позбавляти ухилянтів виборчого права уже знайшла широкий відгук серед представників творчої інтелігенції і осіб дуже впливових у тих колах. А це означає, що на ухилянтів чекають дуже важкі часи. Ідея позбавлення їх виборчих прав, вочевидь стане дискусійною. Вона знайде певне втілення в життя - у це вже повірте. Свого часу коли я висловив ідею всього лише надати право відмовитися (добровільно!!!) від виборчого права в обмін на можливість НЕ захищати Україну, Андрюша Луганський закатив бурну галасливу істерику - аж до звинувачень мене в зазіханні на конституційні права громадян. Нині представники ділової і творчої еліти висловлюють намір нікого ні про що не питати, ухилився від захисту України - не голосуєш. Плачся потім про "операцію бусик" - всім буде пофіг. Ну і? Що там зареве Андрюша Луганський нині? До речі, сам Андрюша Луганський в плані виборчих прав ризикує теж тої... Тю-тю! Чи ті хто його "випхав за кордон" (а не під Кремінну) - подбають?
Нє, тим ухилянтів мало злякаєте От блокування банківських рахунків - вони більше бояться Арешт майна/нерухомості - теж
А право голосу... - думаю, що "ухилянт-звичайний" легко обміняв би на випуск його закордон і відмову від громадянства...
барабашов написав:Боба, дия глючит то понятно - ты без привязки к этому вашему тернопольскому бегунку Симутину расскажи - при первичной постановке на учёт и перерегистрации авто сразу крутить руки быки тцкашные будут прямо у вагончика на плошадке, куда доки подают и эксперты сидят, или в зале, где оплата принимается в виде нала?
очевидно що зараз для перших 500 тис процедура "оновити дані" рівнозначна "придатний та мобілізований". телемарафонський наратив "візит в тцк - це не відправка на фронт" вже неактуальний десь 1,5 роки
Дурниці ти пишеш. В сусідньому селі (Черкащина ) чоловіка який служив і придатний уже три рази забирали і три рази повертали, «нам такий не потрібен».
У Раді планують допомогти ветеранам війни: як саме готові підтримувати та чи реалістична ідея focus.uaJan 8, 2024 1:17 PM
Найкраща допомога -- це ти демобілізація.
Фото: pixabay.com | У Раді зареєстрували законопроєкт, який має стимулювати ветеранський бізнес
Група депутатів зареєструвала законопроєкт, покликаний створити сприятливі умови для розвитку ветеранського бізнесу та реінтеграції ветеранів. ...
Законопроєкт №10258, зареєстрований у листопаді минулого року, згідно з пояснювальною запискою, націлений на "створення сприятливих умов для започаткування та розвитку ветеранського підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності, вирішення проблем реінтеграції ветеранів війни в цивільне життя та сприяння сталому розвитку України в цілому". Як зазначають автори ініціативи, ветеранський бізнес – дуже ефективний інструмент підтримки економіки держави в цілому. Вони наводять приклад США, де функціонує понад 2 млн ветеранських підприємств, які дають близько 5% від ВВП. Разом з тим, це може допомогти вирішити проблему безробіття.
"Нас об’єктивно очікує поява значної кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким може бути складно влаштуватися на роботу і які більш комфортно почуватимуть себе в оточенні тих, хто розуміє їх максимально глибоко (ветеран допомагає ветерану/працевлаштовує ветерана). Для таких осіб робота/участь в бізнесі побратимів може стати справжнім виходом зі складних соціально-економічних обставин та допомогти у ментальному відновленні", — йдеться у пояснювальній записці до документа.
Разом з тим, депутати наголошують, що ветеранський бізнес здатний зацікавити як внутрішніх, так й іноземних інвесторів, а експорт їх товарів "може започаткувати нову епоху світових брендів від українських героїв".
"Ветеранське підприємництво може суттєво посилити розвиток оборонного сектору нашої держави та його представлення на світових ринках торгівлі зброєю. Це стане важливим поштовхом для розбудови всього українського ВПК", — сказано в документі.
Пора, пора... Відпускайте -- будемо штовхати.
Законопроєкт пропонує надавати ветеранському бізнесу спецквоти та дозволи для спрощення експорту
Депутати пропонують запровадити податкові механізми стимулювання ветеранського підприємництва, надання ветеранському бізнесу спецквот й дозволів, які спростять торгівлю за кордоном тощо.
Все як білим людям! Але чому потім, а не зараз?
Він звертає увагу на проголошення гарантування прав таких суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду та контролю. "Виходить, що права інших підприємців держава не гарантує. ... згідно з ініціативою, ветеранським підприємствам буде надано пріоритет в постачанні продукції та послуг для державних та регіональних потреб. ... Чому ветеранські підприємства мають державну підтримку, а інші ні? Чому дозвільні процедури спрощують лише для ветеранських підприємств, а не для всіх? Чому держава сприяє просуванню на зовнішніх ринках лише товарів ветеранських підприємств, а не всіх? ", — ставить питання експерт.
Ах... Чому, чому, чому... А може тому, тому, тому... що не треба було таке робити всі 22міс:
Нагадаємо, за підсумками 15 хвилі подачі заяв на гранти у межах програми "Власна справа" визначено 66 переможців. Ветерани та члени родин учасників бойових дій отримують до 100 мільйонів гривень від держави на старт або розвиток свого бізнесу.
Також Фокус писав, що в уряді мають намір реформувати спрощену систему оподаткування. Очікується, що в Україні впровадять польську модель оподаткування ФОП, яка передбачає диференційовану систему з різними ставками податків — від 2 до 20%.
Народный избранник отметил, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики считает, что в законопроекте есть коррупционные риски: "Только что антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации таким, который содержит коррупционные риски. Как я и говорил, в таком виде его принимать категорически нельзя", – заявил он.
Так я сразу и писал, что там коррупционных рисков овер до кіля.
Также Гончаренко добавил, что недостатки нашел и Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Там проголосовали за то, чтобы рекомендовать профильному комитету доработать его с учетом альтернативных законопроектов.