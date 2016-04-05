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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6237623862396240>
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:06

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Неначе «перші 500к» вибрали щось малопристойне (каруселити? )
500тыс карусельщиков? да ты математик от Бога.

Ирпенская вечерняя школа не учит понимать суть предложений. Не пробуй. Не твое это.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:22

  Denik написав:........
Триндіти - не мішки ворочати.

Це Ви про себе? Радий Вашій самокритичності.

я більше 22 місяців перетворюю цю війну у війну дронів та роботів

Ві особисто і одноособо?
І як успіхи?
Завтра мобілізацію відмінять, бо замість людей підуть на фронт роботи?
Чи треба трошки почекати?
Сподіваюсь, не більше "2-3 тижнів"?
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:27

  Ukrainian написав:........
В сусідньому селі (Черкащина ) чоловіка який служив і придатний уже три рази забирали і три рази повертали, «нам такий не потрібен».

Вы же, вроде, в Канаде?
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:42

  Denik написав:
  Letusrock написав:Дякуємо за вашу службу, але надмірний оптимізм та прогнози які постійно незбуваються дратують людей з часів Арестовича та Буданова..

Повторно репостну свій пост десь річної давнини. Все було адекватно.
  Denik написав:
  vitaliian написав:----------------
Средняя цена основной экспортной марки российской нефти Urals в декабре прошедшего года снизилась на 30,6% к декабрю 2021 года, до $50,47 за баррель

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель", - говорится в сообщении Минфина. Ее цена выросла за год на 10,3%.

Однако, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере всего $50,47 за баррель, что в 1,44 раза, или на 30,6%, ниже показателя декабря 2021 года, который составлял $72,71 за баррель.

Таким образом, в декабре средняя цена Urals опустилась ниже введенного с 5 декабря странами Запада потолка цен на российскую нефть в размере $60.
-----------------

Рівня 50 все одно буде недостатньо для припинення війни. Я не думаю, що війна скінчиться 2023 року.
Економічний крах РФ настане лише в ситуації, коли ЄС переріже експорт нафти з Балитики, а Україна припинить експорт з Чорного моря. Альтернативою цьому є збільшення постачання рази в 3 від теперішнього, що поки що не проглядається.

Хороший пост.
Капитан Очевидность. :)
Сегодня (как и весь год) цена Urals тоже ниже "потолка цен на российскую нефть в размере $60"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:46

Підслухала зара розмову сусіда з його мамою. Вже казала, що він юрист і намагається "зробити" собі інвалідність після того, як отримав повістку ще в лютому минулого року. З тих пір він і на костилях ходив, і з паличкою (коли як треба). Дуже кумедно виглядає, бо й досі не може навчитися з тим правильно ходити. Каже, що був в Інституті травматології - дізнатися, який діагноз має бути, щоб 2-гу групу інвалідності отримати, а не 3-тю. Зараз він просто "обмежено придатний".
Лікар ВЛК йому сказав: "Ви на мене дуже тиснете, а я не візьму на себе таку відповідальність, тому відправляю вас на обласний рівень. Нехай там розбираються." Я так зрозуміла, що відправили на ВЛК обласного рівня, ще чула "ДВРЗ" - мабуть р-н Києва, де це знаходиться? Каже, що завтра туди їде на комісію. Отже, далі буде.))
fler
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Дурниці ти пишеш. В сусідньому селі (Черкащина ) чоловіка який служив і придатний уже три рази забирали і три рази повертали, «нам такий не потрібен».
все вірно написано , теж є приклад , повертали з учебки три рази, бо в нього уголовне переслідування не погашене.
він так їм набрид, що вони поставили йому задачу - рекрутинг за бабло(що не виконав і відстав від них) , наразі ходить п"яничок агітує.
все через воєнкомат, так воєнкомати роблять собі плани і спочивають на лаврах.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:05

fler нічого в нього не вийде, а якщо і вийде - то не потягне по балу.
Інвалідність то стійкий розлад здоров"я, як "молодий" - то дадуть лише 3-ю і то на рік. І то під питанням. Уйшов його поїзд, а все через горе від розуму.
Юридичне завело його не туди .
**********
Сам був свідком на МСЕК обласного рівня - жінка , ходить на пятах, стояла під дверима 3 години і ні разу не присіла. коліна. Напевно стидається костилів і палки. то ходить без них. Запустили її на МСЕК , виходить через кілька хвилин і в сльози. ЧОГО?
- ідіть лікуйтесь, робіть операції.
За шо? за які шиши вона ту операцію зробить?
Не знайшло підходу до МЧЕК і не знайде - на дверях афіша - ВИМАГАЮТЬ ГРОШІ?
ДЗВОНІТЬ -800-ХХХХХХ
Тут з явним відправляють, а тут удаваний дурень , який все проспав ......
Востаннє редагувалось Goodman в Пон 08 січ, 2024 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:13

  fler написав:Підслухала зара розмову сусіда з його мамою. Вже казала, що він юрист і намагається "зробити" собі інвалідність після того, як отримав повістку ще в лютому минулого року. З тих пір він і на костилях ходив, і з паличкою (коли як треба). Дуже кумедно виглядає, бо й досі не може навчитися з тим правильно ходити. Каже, що був в Інституті травматології - дізнатися, який діагноз має бути, щоб 2-гу групу інвалідності отримати, а не 3-тю. Зараз він просто "обмежено придатний".
Лікар ВЛК йому сказав: "Ви на мене дуже тиснете, а я не візьму на себе таку відповідальність, тому відправляю вас на обласний рівень. Нехай там розбираються." Я так зрозуміла, що відправили на ВЛК обласного рівня, ще чула "ДВРЗ" - мабуть р-н Києва, де це знаходиться? Каже, що завтра туди їде на комісію. Отже, далі буде.))

Можемо допомогти відрізати ногу, тоді точно отримає.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:14

unicdima буде відстрочка і членовредительство
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:31

  fler написав:Підслухала зара розмову сусіда з його мамою. Вже казала, що він юрист і намагається "зробити" собі інвалідність після того, як отримав повістку ще в лютому минулого року. З тих пір він і на костилях ходив, і з паличкою (коли як треба). Дуже кумедно виглядає, бо й досі не може навчитися з тим правильно ходити. Каже, що був в Інституті травматології - дізнатися, який діагноз має бути, щоб 2-гу групу інвалідності отримати, а не 3-тю. Зараз він просто "обмежено придатний".
Лікар ВЛК йому сказав: "Ви на мене дуже тиснете, а я не візьму на себе таку відповідальність, тому відправляю вас на обласний рівень. Нехай там розбираються." Я так зрозуміла, що відправили на ВЛК обласного рівня, ще чула "ДВРЗ" - мабуть р-н Києва, де це знаходиться? Каже, що завтра туди їде на комісію. Отже, далі буде.))

"Хождение" ни с палочкой, ни на костылях не аргумент.
Возможно, всё-таки какие-то проблемы у него всё же есть? Вы его диагноз знаете?
Если бы вообще ничего не было, то "лікар ВЛК йому сказав" бы не так, а просто послал бы... в армию.
ЛАД
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