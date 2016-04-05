Додано: Пон 08 січ, 2024 21:46

Підслухала зара розмову сусіда з його мамою. Вже казала, що він юрист і намагається "зробити" собі інвалідність після того, як отримав повістку ще в лютому минулого року. З тих пір він і на костилях ходив, і з паличкою (коли як треба). Дуже кумедно виглядає, бо й досі не може навчитися з тим правильно ходити. Каже, що був в Інституті травматології - дізнатися, який діагноз має бути, щоб 2-гу групу інвалідності отримати, а не 3-тю. Зараз він просто "обмежено придатний".

Лікар ВЛК йому сказав: "Ви на мене дуже тиснете, а я не візьму на себе таку відповідальність, тому відправляю вас на обласний рівень. Нехай там розбираються." Я так зрозуміла, що відправили на ВЛК обласного рівня, ще чула "ДВРЗ" - мабуть р-н Києва, де це знаходиться? Каже, що завтра туди їде на комісію. Отже, далі буде.))