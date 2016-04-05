|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 08 січ, 2024 21:06
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Неначе «перші 500к» вибрали щось малопристойне (каруселити? )
500тыс карусельщиков? да ты математик от Бога.
Ирпенская вечерняя школа не учит понимать суть предложений. Не пробуй. Не твое это.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10593
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2138 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 08 січ, 2024 21:22
Denik написав:
........
Триндіти - не мішки ворочати.
Це Ви про себе? Радий Вашій самокритичності.
я більше 22 місяців перетворюю цю війну у війну дронів та роботів
Ві особисто і одноособо?
І як успіхи?
Завтра мобілізацію відмінять, бо замість людей підуть на фронт роботи?
Чи треба трошки почекати?
Сподіваюсь, не більше "2-3 тижнів"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5220 раз.
- Подякували: 4831 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Пон 08 січ, 2024 21:27
Ukrainian написав:
........В сусідньому селі (Черкащина )
чоловіка який служив і придатний уже три рази забирали і три рази повертали, «нам такий не потрібен».
Вы же, вроде, в Канаде?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5220 раз.
- Подякували: 4831 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Пон 08 січ, 2024 21:42
Denik написав: Letusrock написав:
Дякуємо за вашу службу, але надмірний оптимізм та прогнози які постійно незбуваються дратують людей з часів Арестовича та Буданова..
Повторно репостну свій пост десь річної давнини. Все було адекватно.
Denik написав: vitaliian написав:
----------------
Средняя цена основной экспортной марки российской нефти Urals в декабре прошедшего года снизилась на 30,6% к декабрю 2021 года, до $50,47 за баррель
"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель", - говорится в сообщении Минфина. Ее цена выросла за год на 10,3%.
Однако, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере всего $50,47
за баррель, что в 1,44 раза, или на 30,6%, ниже показателя декабря 2021 года, который составлял $72,71 за баррель.
Таким образом, в декабре средняя цена Urals опустилась ниже введенного с 5 декабря странами Запада потолка цен на российскую нефть в размере $60.
-----------------
Рівня 50 все одно буде недостатньо для припинення війни. Я не думаю, що війна скінчиться 2023 року.
Економічний крах РФ настане лише в ситуації, коли ЄС переріже експорт нафти з Балитики, а Україна припинить експорт з Чорного моря. Альтернативою цьому є збільшення постачання рази в 3 від теперішнього, що поки що не проглядається.
Хороший пост.
Капитан Очевидность.
Сегодня (как и весь год) цена Urals тоже ниже "потолка цен на российскую нефть в размере $60
"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5220 раз.
- Подякували: 4831 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Пон 08 січ, 2024 21:46
Підслухала зара розмову сусіда з його мамою. Вже казала, що він юрист і намагається "зробити" собі інвалідність після того, як отримав повістку ще в лютому минулого року. З тих пір він і на костилях ходив, і з паличкою (коли як треба). Дуже кумедно виглядає, бо й досі не може навчитися з тим правильно ходити. Каже, що був в Інституті травматології - дізнатися, який діагноз має бути, щоб 2-гу групу інвалідності отримати, а не 3-тю. Зараз він просто "обмежено придатний".
Лікар ВЛК йому сказав: "Ви на мене дуже тиснете, а я не візьму на себе таку відповідальність, тому відправляю вас на обласний рівень. Нехай там розбираються." Я так зрозуміла, що відправили на ВЛК обласного рівня, ще чула "ДВРЗ" - мабуть р-н Києва, де це знаходиться? Каже, що завтра туди їде на комісію. Отже, далі буде.))
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4535
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2024 22:02
Ukrainian написав:
Дурниці ти пишеш. В сусідньому селі (Черкащина ) чоловіка який служив і придатний уже три рази забирали і три рази повертали, «нам такий не потрібен».
все вірно написано , теж є приклад , повертали з учебки три рази, бо в нього уголовне переслідування не погашене.
він так їм набрид, що вони поставили йому задачу - рекрутинг за бабло(що не виконав і відстав від них) , наразі ходить п"яничок агітує.
все через воєнкомат, так воєнкомати роблять собі плани і спочивають на лаврах.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6326
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 753 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2024 22:05
fler нічого в нього не вийде, а якщо і вийде - то не потягне по балу.
Інвалідність то стійкий розлад здоров"я, як "молодий" - то дадуть лише 3-ю і то на рік. І то під питанням. Уйшов його поїзд, а все через горе від розуму.
Юридичне завело його не туди .
**********
Сам був свідком на МСЕК обласного рівня - жінка , ходить на пятах, стояла під дверима 3 години і ні разу не присіла. коліна. Напевно стидається костилів і палки. то ходить без них. Запустили її на МСЕК , виходить через кілька хвилин і в сльози. ЧОГО?
- ідіть лікуйтесь, робіть операції.
За шо? за які шиши вона ту операцію зробить?
Не знайшло підходу до МЧЕК і не знайде - на дверях афіша - ВИМАГАЮТЬ ГРОШІ?
ДЗВОНІТЬ -800-ХХХХХХ
Тут з явним відправляють, а тут удаваний дурень , який все проспав ......
Востаннє редагувалось Goodman
в Пон 08 січ, 2024 22:14, всього редагувалось 1 раз.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6326
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 753 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2024 22:13
fler написав:
Підслухала зара розмову сусіда з його мамою. Вже казала, що він юрист і намагається "зробити" собі інвалідність після того, як отримав повістку ще в лютому минулого року. З тих пір він і на костилях ходив, і з паличкою (коли як треба). Дуже кумедно виглядає, бо й досі не може навчитися з тим правильно ходити. Каже, що був в Інституті травматології - дізнатися, який діагноз має бути, щоб 2-гу групу інвалідності отримати, а не 3-тю. Зараз він просто "обмежено придатний".
Лікар ВЛК йому сказав: "Ви на мене дуже тиснете, а я не візьму на себе таку відповідальність, тому відправляю вас на обласний рівень. Нехай там розбираються." Я так зрозуміла, що відправили на ВЛК обласного рівня, ще чула "ДВРЗ" - мабуть р-н Києва, де це знаходиться? Каже, що завтра туди їде на комісію. Отже, далі буде.))
Можемо допомогти відрізати ногу, тоді точно отримає.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2457
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2024 22:14
unicdima буде відстрочка і членовредительство
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6326
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 753 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2024 22:31
fler написав:
Підслухала зара розмову сусіда з його мамою. Вже казала, що він юрист і намагається "зробити" собі інвалідність після того, як отримав повістку ще в лютому минулого року. З тих пір він і на костилях ходив, і з паличкою (коли як треба). Дуже кумедно виглядає, бо й досі не може навчитися з тим правильно ходити. Каже, що був в Інституті травматології - дізнатися, який діагноз має бути, щоб 2-гу групу інвалідності отримати, а не 3-тю. Зараз він просто "обмежено придатний".
Лікар ВЛК йому сказав: "Ви на мене дуже тиснете, а я не візьму на себе таку відповідальність, тому відправляю вас на обласний рівень. Нехай там розбираються." Я так зрозуміла, що відправили на ВЛК обласного рівня, ще чула "ДВРЗ" - мабуть р-н Києва, де це знаходиться? Каже, що завтра туди їде на комісію. Отже, далі буде.))
"Хождение" ни с палочкой, ни на костылях не аргумент.
Возможно, всё-таки какие-то проблемы у него всё же есть? Вы его диагноз знаете?
Если бы вообще ничего не было, то "лікар ВЛК йому сказав" бы не так, а просто послал бы... в армию.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5220 раз.
- Подякували: 4831 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|153989
|
|
|6076
|542158
|
|
|1
|17726
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|