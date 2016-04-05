Додано: Пон 08 січ, 2024 22:53

Справжній націоналіст. Український самурай.45 хв. на різний лад -- у самурая є тільки шлях. Ведуча вже і так, і сяк, але стійкий чолов'яга.І що особливо сподобалось у ньому -- по суті він твердив: пофіг хто і що навкруги і що буде, я роблю свою справу і буду робити далі.Так для проформи пояснював, що треба робити іншим, як треба робити, тобто як повинно бути.Ну і в кінці варіація жарту Мортимера про треба нам захопити владу, тоді і зробимо. В нього -- "будемо розвиватись, спочатку захватим бригаду, потім Збройні Сили" і усмішка.Потужна думка наприкінці про національну ідею. От тільки пояснення цього феномену -- чому, як важко, то українці самоорганізувуються, згуртовуються, а як тільки легше, то розбігаються по хатах -- він не дав.А ключове -- це саме аргументація думки.Самий затик у націоналістів у повній несумісності їх традиційних цінностей, як стовпа їх ідеології, з еуропейськими принципами.Тому він прямо сказав, визнав, що до влади націоналісти не прийдуть і не можуть прийти. Дивовижна відвертість та прямота.