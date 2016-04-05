ЛАД написав:"Хождение" ни с палочкой, ни на костылях не аргумент. Возможно, всё-таки какие-то проблемы у него всё же есть? Вы его диагноз знаете? Если бы вообще ничего не было, то "лікар ВЛК йому сказав" бы не так, а просто послал бы... в армию.
Проблеми в нього з головою (як наслідок - з жінками, бо немає ані дружини, ані подружки і ніколи не бачила/не чула хоч би з якоюсь). Кілька років тому він десь відгріб, йому зламали ногу, ходив на костилях як треба. Потім ходив норм, не хромав, аж поки повістку не дали. Знаю, що з якимось лікарем він "порішав" грошима та отримав відстрочку на півроку, але то було минулого року, через місяць після повістки - він тоді всіх лікарів оббігав.
45 хв. на різний лад -- у самурая є тільки шлях. Ведуча вже і так, і сяк, але стійкий чолов'яга.
І що особливо сподобалось у ньому -- по суті він твердив: пофіг хто і що навкруги і що буде, я роблю свою справу і буду робити далі. Так для проформи пояснював, що треба робити іншим, як треба робити, тобто як повинно бути.
Ну і в кінці варіація жарту Мортимера про треба нам захопити владу, тоді і зробимо. В нього -- "будемо розвиватись, спочатку захватим бригаду, потім Збройні Сили" і усмішка.
Потужна думка наприкінці про національну ідею. От тільки пояснення цього феномену -- чому, як важко, то українці самоорганізувуються, згуртовуються, а як тільки легше, то розбігаються по хатах -- він не дав. А ключове -- це саме аргументація думки.
Самий затик у націоналістів у повній несумісності їх традиційних цінностей, як стовпа їх ідеології, з еуропейськими принципами. Тому він прямо сказав, визнав, що до влади націоналісти не прийдуть і не можуть прийти. Дивовижна відвертість та прямота.
fler написав:Підслухала зара розмову сусіда з його мамою. Вже казала, що він юрист і намагається "зробити" собі інвалідність після того, як отримав повістку ще в лютому минулого року. З тих пір він і на костилях ходив, і з паличкою (коли як треба). Дуже кумедно виглядає, бо й досі не може навчитися з тим правильно ходити. Каже, що був в Інституті травматології - дізнатися, який діагноз має бути, щоб 2-гу групу інвалідності отримати, а не 3-тю. Зараз він просто "обмежено придатний". Лікар ВЛК йому сказав: "Ви на мене дуже тиснете, а я не візьму на себе таку відповідальність, тому відправляю вас на обласний рівень. Нехай там розбираються." Я так зрозуміла, що відправили на ВЛК обласного рівня, ще чула "ДВРЗ" - мабуть р-н Києва, де це знаходиться? Каже, що завтра туди їде на комісію. Отже, далі буде.))
Ёще можно стакан к стенке прислонить и к донышку ухо.Так очень хорошо слышно.