RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6237623862396240
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:44

fler , пацієнт не бормотів «а то на одну сітківку не можна покладатись» ?? 😀
Hotab
 
Повідомлень: 10593
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2138 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:45

  ЛАД написав:"Хождение" ни с палочкой, ни на костылях не аргумент.
Возможно, всё-таки какие-то проблемы у него всё же есть? Вы его диагноз знаете?
Если бы вообще ничего не было, то "лікар ВЛК йому сказав" бы не так, а просто послал бы... в армию.

Проблеми в нього з головою (як наслідок - з жінками, бо немає ані дружини, ані подружки і ніколи не бачила/не чула хоч би з якоюсь). Кілька років тому він десь відгріб, йому зламали ногу, ходив на костилях як треба. Потім ходив норм, не хромав, аж поки повістку не дали. Знаю, що з якимось лікарем він "порішав" грошима та отримав відстрочку на півроку, але то було минулого року, через місяць після повістки - він тоді всіх лікарів оббігав.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4535
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:47

fler ,

Проблеми в нього з головою (як наслідок - з жінками, бо немає ані дружини, ані подружки і ніколи не бачила/не чула хоч би з якоюсь)


Та не може бути такого співпадіння!! :D
Hotab
 
Повідомлень: 10593
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2138 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:51

  Hotab написав:fler , пацієнт не бормотів «а то на одну сітківку не можна покладатись» ?? 😀

:D ні, цей типу "атлєт" у вайбері називає себе)), але "важке" підняти не може, коли міняв унітаз, то платив, щоб йому занесли.)) Бігати - теж виявляється інвалід.))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4535
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:53

Справжній націоналіст. Український самурай.
https://m.youtube.com/watch?v=sgwoSdhvk44

45 хв. на різний лад -- у самурая є тільки шлях. Ведуча вже і так, і сяк, але стійкий чолов'яга.

І що особливо сподобалось у ньому -- по суті він твердив: пофіг хто і що навкруги і що буде, я роблю свою справу і буду робити далі.
Так для проформи пояснював, що треба робити іншим, як треба робити, тобто як повинно бути.

Ну і в кінці варіація жарту Мортимера про треба нам захопити владу, тоді і зробимо. В нього -- "будемо розвиватись, спочатку захватим бригаду, потім Збройні Сили" і усмішка.

Потужна думка наприкінці про національну ідею. От тільки пояснення цього феномену -- чому, як важко, то українці самоорганізувуються, згуртовуються, а як тільки легше, то розбігаються по хатах -- він не дав.
А ключове -- це саме аргументація думки.

Самий затик у націоналістів у повній несумісності їх традиційних цінностей, як стовпа їх ідеології, з еуропейськими принципами.
Тому він прямо сказав, визнав, що до влади націоналісти не прийдуть і не можуть прийти. Дивовижна відвертість та прямота.
detroytred
 
Повідомлень: 27551
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 23:02

  fler написав:Підслухала зара розмову сусіда з його мамою. Вже казала, що він юрист і намагається "зробити" собі інвалідність після того, як отримав повістку ще в лютому минулого року. З тих пір він і на костилях ходив, і з паличкою (коли як треба). Дуже кумедно виглядає, бо й досі не може навчитися з тим правильно ходити. Каже, що був в Інституті травматології - дізнатися, який діагноз має бути, щоб 2-гу групу інвалідності отримати, а не 3-тю. Зараз він просто "обмежено придатний".
Лікар ВЛК йому сказав: "Ви на мене дуже тиснете, а я не візьму на себе таку відповідальність, тому відправляю вас на обласний рівень. Нехай там розбираються." Я так зрозуміла, що відправили на ВЛК обласного рівня, ще чула "ДВРЗ" - мабуть р-н Києва, де це знаходиться? Каже, що завтра туди їде на комісію. Отже, далі буде.))

Ёще можно стакан к стенке прислонить и к донышку ухо.Так очень хорошо слышно. :D
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 20.01.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 23:08

  detroytred написав:І що особливо сподобалось у ньому -- по суті він твердив: пофіг хто і що навкруги і що буде, я роблю свою справу і буду робити далі.
вот и я такой, даже если хотаб обосцытся от злобы, я делал и буду делать своё дело.
  konstantin kirovograd написав:Ёще можно стакан к стенке прислонить и к донышку ухо.Так очень хорошо слышно.
Вуайеризм называется :oops:
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21603
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2353 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6237623862396240
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 153992
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 542161
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 17727
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.