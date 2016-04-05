ні, цей типу "атлєт" у вайбері називає себе)), але "важке" підняти не може, коли міняв унітаз, то платив, щоб йому занесли.)) Бігати - теж виявляється інвалід.))
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Додано: Пон 08 січ, 2024 22:51
Додано: Пон 08 січ, 2024 22:53
Справжній націоналіст. Український самурай.
45 хв. на різний лад -- у самурая є тільки шлях. Ведуча вже і так, і сяк, але стійкий чолов'яга.
І що особливо сподобалось у ньому -- по суті він твердив: пофіг хто і що навкруги і що буде, я роблю свою справу і буду робити далі.
Так для проформи пояснював, що треба робити іншим, як треба робити, тобто як повинно бути.
Ну і в кінці варіація жарту Мортимера про треба нам захопити владу, тоді і зробимо. В нього -- "будемо розвиватись, спочатку захватим бригаду, потім Збройні Сили" і усмішка.
Потужна думка наприкінці про національну ідею. От тільки пояснення цього феномену -- чому, як важко, то українці самоорганізувуються, згуртовуються, а як тільки легше, то розбігаються по хатах -- він не дав.
А ключове -- це саме аргументація думки.
Самий затик у націоналістів у повній несумісності їх традиційних цінностей, як стовпа їх ідеології, з еуропейськими принципами.
Тому він прямо сказав, визнав, що до влади націоналісти не прийдуть і не можуть прийти. Дивовижна відвертість та прямота.
Додано: Пон 08 січ, 2024 23:02
Ёще можно стакан к стенке прислонить и к донышку ухо.Так очень хорошо слышно.
Додано: Вів 09 січ, 2024 00:26
Практично таке ж саме інтерв'ю з начальником Тохі ТВО замкомбріга з виховної роботи Міланом.
Начебто говорить те ж саме, але - але.
Може треба було дивитись ці інтерв'ю в іншій послідовності?
Бо але.
Після Тохи чомусь виникає відчуття до Мілана - не вірю.
Мабуть все ж таки "замполітами" повинні бути такі, як Тоха.
От тільки наврядчи Мілан потягне посаду-обов'язки Тохи.
Тепер виникло питання: звідки вони обидва (чи хтось з них перший) почули про оту національну ідею? В кого з авторів прочитали. Це ж явно схоже на когось з націоналістів минулого століття...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 січ, 2024 00:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 січ, 2024 00:33
если военкомам дадут право блокировать счета и недвижимость, мы получим невиданную в истории цивилизации коррупцию и самых богатых в мире военкомов. Такса за разблокировка счетов 1куе. 10 тысяч человек скинутся по 1куе = 10 мио куе.
Вот только проблем с мобилизацией Закон не решит. Одни всё снимут до блокировки, другие заплатят решалам.
Вести учёт кого из 5 млн заблокировали обоснованно невозможно, это биг дата, для которой нужен штат сотрудников как у пенсионного фонда или центра занятости. Поэтому обоснованность не будет ключевым условием.
Создать проблем на миллион, чтобы получить на выходе 5 копеек. Банки очень обрадуются, когда 1 млн вкладчиков заберёт свои депозиты. Для справки, чтобы банковская система рухнула, этого более чем достаточно.
Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.
Додано: Вів 09 січ, 2024 00:47
Віталіан
Поки банкіри пояснюють, що цього не треба робити.
Питання лише в тому, чи зможе влада піти далі...
Отже всім зрозуміло, що краще або нічого тоді не змінювати, або замість напівмір повний комплекс -- тобто для данної ділянки ще й заморозка усіх вкладів (і т.д., і т.д.....).
Поки більш схоже на перший варіант. Який прикрасять зміною штукатурки.
Але все може бути.
Імхо. До по повній рано чи пізно прийдуть... Бо нема альтернативи при бійці на виснаження за виживання.
Якщо не дива або лебеді.
Наприклад, як отой Ваш сценарій про після виборів феніта.
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