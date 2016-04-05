detroytred написав:Результат же не знає ніхто. Все може трапитися.
діагноз "потопельник" влада отримала від поляків
Слава Богу, поляки поки не є провидцями. Оголосили своє бачення і не більше.
Да і, в принципі, навіть, якщо були б провидцями, то це ні на що не впливає. Шлях визначений.
))) Та ж колія. Вже для цілої нації. Я тільки одного не можу зрозуміти: невже можновладцям щось заважає це відверто і прямо донести до суспільства? То може б це дало на порядки більшу ефективність, ніж втемну використовувати. Моїх знань не вистачає.
vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.
у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :
Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.
vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.
у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :
Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.