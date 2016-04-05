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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6238623962406241
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:03

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:В неї і вибору-то нема.
если бы этот выбор решал проблему. Я вижу, что к одной проблеме добавится еще несколько.

Повторюсь -- є тільки шлях.
Фактично те, що казали азовці-самураї, останній час каже влада. Замість формулювання, що таке перемога.
Тільки в м'якій формі. Але суть та ж сама.

Результат же не знає ніхто. Все може трапитися.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:07

  detroytred написав:Результат же не знає ніхто. Все може трапитися.

діагноз "потопельник" влада отримала від поляків
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:09

  flyman написав:
  detroytred написав:Результат же не знає ніхто. Все може трапитися.

діагноз "потопельник" влада отримала від поляків

Слава Богу, поляки поки не є провидцями.
Оголосили своє бачення і не більше.

Да і, в принципі, навіть, якщо були б провидцями, то це ні на що не впливає. Шлях визначений.

))) Та ж колія. Вже для цілої нації.
Я тільки одного не можу зрозуміти: невже можновладцям щось заважає це відверто і прямо донести до суспільства? То може б це дало на порядки більшу ефективність, ніж втемну використовувати.
Моїх знань не вистачає.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.


у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :

Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.

https://texty.org.ua/articles/49463/Zhu ... she-49463/
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 02:24

  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.


у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :

Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.

https://texty.org.ua/articles/49463/Zhu ... she-49463/

Статья, конечно, интересная.
Но...
Даже в ней написано:
УТОЧНЕНО: сучасні українські історики наголошують, що ця цитата Жукова - ФЕЙК.

Тем не менее, цитата приводится.
ЛАД
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