Додано: Вів 09 січ, 2024 03:22

unicdima

Тяга к бутылкам исключительно у казако-кацапов которые случайно сталкиваются с шерстистыми рассеянами шерстистым яйцом к их православному лицу.

Ты уверен, что если какой подпол с квадратностроевыми мозгами Хаттаба или не дай аллаh такого отморозка как ты получит возможность ЕДИНОЛИЧНО И БЕЗ СУДА И РАССЛЕДОВАНИЯ!!! что то кому то заблокировать и арестовать(а потом возможно за мзду малую и аннулировать ошибочный арест), то он будет сильно вникать в подробности типа "не туда повестку занесли да и не указанный в ней за лоха расписался" ???

Поучи историю

Йося с Лаврентием лично и тысячи из миллионов не шлёпнули и не сгноили

Везде были активисты-Швондеры за доппаёк и грамоту и приятный концерт с алкополяной на юбилей вошдя, что сами составляли доносы и давали им ход.

И да - никакие 500000 флуекарусельщиков тебя домой не отпустят.

Тебя только в стационар ПНД отпустить на лечение смогут и принудительно, как при Лёне диссидентов перековывали на "новое мышление"