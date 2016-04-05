detroytred написав:Результат же не знає ніхто. Все може трапитися.
діагноз "потопельник" влада отримала від поляків
Слава Богу, поляки поки не є провидцями. Оголосили своє бачення і не більше.
Да і, в принципі, навіть, якщо були б провидцями, то це ні на що не впливає. Шлях визначений.
))) Та ж колія. Вже для цілої нації. Я тільки одного не можу зрозуміти: невже можновладцям щось заважає це відверто і прямо донести до суспільства? То може б це дало на порядки більшу ефективність, ніж втемну використовувати. Моїх знань не вистачає.
vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.
у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :
Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.
vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.
у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :
Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.
vitaliiangel написав:если военкомам дадут право блокировать счета и недвижимость, мы получим невиданную в истории цивилизации коррупцию и самых богатых в мире военкомов. Такса за разблокировка счетов 1куе. 10 тысяч человек скинутся по 1куе = 10 мио куе.
Вот только проблем с мобилизацией Закон не решит. Одни всё снимут до блокировки, другие заплатят решалам.
Вести учёт кого из 5 млн заблокировали обоснованно невозможно, это биг дата, для которой нужен штат сотрудников как у пенсионного фонда или центра занятости. Поэтому обоснованность не будет ключевым условием.
Создать проблем на миллион, чтобы получить на выходе 5 копеек. Банки очень обрадуются, когда 1 млн вкладчиков заберёт свои депозиты. Для справки, чтобы банковская система рухнула, этого более чем достаточно.
Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.
З точки зору ухилянтів будь який закон буде недосконалим. Вчіть гімн росії і тренуйтеся на пляшках.
unicdima Тяга к бутылкам исключительно у казако-кацапов которые случайно сталкиваются с шерстистыми рассеянами шерстистым яйцом к их православному лицу. Ты уверен, что если какой подпол с квадратностроевыми мозгами Хаттаба или не дай аллаh такого отморозка как ты получит возможность ЕДИНОЛИЧНО И БЕЗ СУДА И РАССЛЕДОВАНИЯ!!! что то кому то заблокировать и арестовать(а потом возможно за мзду малую и аннулировать ошибочный арест), то он будет сильно вникать в подробности типа "не туда повестку занесли да и не указанный в ней за лоха расписался" ??? Поучи историю Йося с Лаврентием лично и тысячи из миллионов не шлёпнули и не сгноили Везде были активисты-Швондеры за доппаёк и грамоту и приятный концерт с алкополяной на юбилей вошдя, что сами составляли доносы и давали им ход. И да - никакие 500000 флуекарусельщиков тебя домой не отпустят. Тебя только в стационар ПНД отпустить на лечение смогут и принудительно, как при Лёне диссидентов перековывали на "новое мышление"
vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.
у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :
Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.
Завербованные на войну с Украиной сербы пожаловались, что к ним относятся «как к скоту», отправляют на штурмы под угрозой расстрела и держат на морозе без еды и воды
Сербский наемник Деян Берич, ставший доверенным лицом Путина на выборах, пожаловался в соцсетях, что российские командиры относится к воюющим сербам «как к скоту» и называют их «цыганами». На это обратила внимание «Русская служба Би-би-си».
Он рассказал, что сербам, которые воюют в отдельном подразделении «Волк» (входит в состав рязанского 119-го полка ВДВ), выдали «по 2–3 рожка» и приказали захватить другое оружие в бою. За отказ идти в наступление и просьбу перевестись в другое подразделение, их выгнали из землянок, несколько дней держали на морозе, а затем предложили подписать бумаги «с признанием себя шпионами».
«Сегодня утром к ним приехала военная полиция, зашла в землянку, стреляли в воздух, прикладами избивали бойцов, некоторым разбили головы. Я боюсь за жизнь этих людей. Командование 119-го полка — это ОПГ. <…> Ожидаю, что после этого меня посадят за дискредитацию армии», — сказал он.
Вместе со своим обращением к Путину Берич также опубликовал обращение самих наемников. Также он выложил аудиозапись, на которой слышно, как, предположительно, сотрудник военной полиции кричит «Лежать», после за кадром слышны выстрелы.
К сожалению наши любят копировать русню, а иногда и забегают вперёд. Но я о другом. Если цитата правда это говорит о том что война для русни полностью потеряла смысл. Когда смысл есть, ресурсы берегут, потому что знают для чего они нужны. А то что происходит - война ради войны, как вариант ради переизбрания путена, который захотел всем показать что даже в 70 старик ещё что-то может. Война единственное полномочие, которое ему оставила элита. После переизбрания война станет не нужна даже ему.