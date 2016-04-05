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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6238623962406241
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:03

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:В неї і вибору-то нема.
если бы этот выбор решал проблему. Я вижу, что к одной проблеме добавится еще несколько.

Повторюсь -- є тільки шлях.
Фактично те, що казали азовці-самураї, останній час каже влада. Замість формулювання, що таке перемога.
Тільки в м'якій формі. Але суть та ж сама.

Результат же не знає ніхто. Все може трапитися.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:07

  detroytred написав:Результат же не знає ніхто. Все може трапитися.

діагноз "потопельник" влада отримала від поляків
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:09

  flyman написав:
  detroytred написав:Результат же не знає ніхто. Все може трапитися.

діагноз "потопельник" влада отримала від поляків

Слава Богу, поляки поки не є провидцями.
Оголосили своє бачення і не більше.

Да і, в принципі, навіть, якщо були б провидцями, то це ні на що не впливає. Шлях визначений.

))) Та ж колія. Вже для цілої нації.
Я тільки одного не можу зрозуміти: невже можновладцям щось заважає це відверто і прямо донести до суспільства? То може б це дало на порядки більшу ефективність, ніж втемну використовувати.
Моїх знань не вистачає.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.


у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :

Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.

https://texty.org.ua/articles/49463/Zhu ... she-49463/
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 02:24

  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.


у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :

Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.

https://texty.org.ua/articles/49463/Zhu ... she-49463/

Статья, конечно, интересная.
Но...
Даже в ней написано:
УТОЧНЕНО: сучасні українські історики наголошують, що ця цитата Жукова - ФЕЙК.

Тем не менее, цитата приводится.
Добавлю несколько цифр.
Население Украины к началу войны примерно 40 млн., СССР - примерно 200 млн.
Количество "мобілізованих з території України за роки війни до Червоної армії" - "близько 7 мільйонів" (https://www.radiosvoboda.org/a/druha-svitova-viyna-vtraty-ukrayiny/31438354.html).
Количество мобилизованных в СССР - примерно 34 млн. (http://surl.li/lhel
Количество погибших военнослужащих -
Русские......5 756 000....66,402%
Украинцы...1 377 400....15,890%
http://surl.li/payog
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 січ, 2024 03:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 02:42

  flyman написав:діагноз "потопельник" влада отримала від поляків

це ті поляки, що на підтримку росії блокують нам кордон і рекордними темпами таряться у русскіх СПГ? Ти б ще путіна процитував.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 03:43

  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.


у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :

Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.

https://texty.org.ua/articles/49463/Zhu ... she-49463/

кацапи це ще повторять на наших окупованих територіях. дрн та лрн вже підчистили
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 06:53

Завербованные на войну с Украиной сербы пожаловались, что к ним относятся «как к скоту», отправляют на штурмы под угрозой расстрела и держат на морозе без еды и воды

Сербский наемник Деян Берич, ставший доверенным лицом Путина на выборах, пожаловался в соцсетях, что российские командиры относится к воюющим сербам «как к скоту» и называют их «цыганами». На это обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

Он рассказал, что сербам, которые воюют в отдельном подразделении «Волк» (входит в состав рязанского 119-го полка ВДВ),
выдали «по 2–3 рожка» и приказали захватить другое оружие в бою. За отказ идти в наступление и просьбу перевестись в другое подразделение, их выгнали из землянок, несколько дней держали на морозе, а затем предложили подписать бумаги «с признанием себя шпионами».

«Сегодня утром к ним приехала военная полиция, зашла в землянку, стреляли в воздух, прикладами избивали бойцов, некоторым разбили головы. Я боюсь за жизнь этих людей. Командование 119-го полка — это ОПГ. <…> Ожидаю, что после этого меня посадят за дискредитацию армии», — сказал он.

Вместе со своим обращением к Путину Берич также опубликовал обращение самих наемников. Также он выложил аудиозапись, на которой слышно, как, предположительно, сотрудник военной полиции кричит «Лежать», после за кадром слышны выстрелы.



Если цитата правда, это говорит о том что война для русни полностью потеряла смысл. Когда смысл есть, ресурсы берегут, потому что знают для чего они нужны и в каком количестве. А то что происходит - война ради войны, как вариант ради переизбрания путена, который захотел кому-то показать, что даже в 70 старик ещё что-то может.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 07:40

В Україні вперше збили реактивний Shahed-238: експерт розкрив деталі
А що там наша "армія дронів"? Не чутно?
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 09:49

  vitaliiangel написав:
Если цитата правда, это говорит о том что война для русни полностью потеряла смысл. Когда смысл есть, ресурсы берегут, потому что знают для чего они нужны и в каком количестве. А то что происходит - война ради войны, как вариант ради переизбрания путена, который захотел кому-то показать, что даже в 70 старик ещё что-то может.

Є один ключовий елемент у всіх процесах людей.
Починають, задумують вони раціонально.
Але от потім після якогось визначеного етапу іноді стається так, що людина, люди починають діяти (або вимушені!!!) діяти ірраціонально.
Як самий простий приклад з народної творчості, а не з філософії)) --- згорів сарай, гори і хата.
І ще купа подібного.

Саме процеси війн (процесу знищення людьми майна та собі подібних) найбільше підходять для таких ось прикладів ірраціональної поведінки людей.
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