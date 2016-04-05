detroytred написав:Результат же не знає ніхто. Все може трапитися.
діагноз "потопельник" влада отримала від поляків
Слава Богу, поляки поки не є провидцями. Оголосили своє бачення і не більше.
Да і, в принципі, навіть, якщо були б провидцями, то це ні на що не впливає. Шлях визначений.
))) Та ж колія. Вже для цілої нації. Я тільки одного не можу зрозуміти: невже можновладцям щось заважає це відверто і прямо донести до суспільства? То може б це дало на порядки більшу ефективність, ніж втемну використовувати. Моїх знань не вистачає.
vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.
у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :
Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.
vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.
у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :
Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.
vitaliiangel написав:Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.
у них коріння росте з СРСР , а там був пречудовий досвід :
Одразу після початку "визволення" території України, за ініціативою Ватутіна - якого прозвали "генерал-облава" - чоловіків практично усіх вікових груп мобілізували у військо - всього на території України було призвано близько 900 тисяч людей. Більшість з них загинула в першому бою, неозброєними, у цивільному одязі.
Завербованные на войну с Украиной сербы пожаловались, что к ним относятся «как к скоту», отправляют на штурмы под угрозой расстрела и держат на морозе без еды и воды
Сербский наемник Деян Берич, ставший доверенным лицом Путина на выборах, пожаловался в соцсетях, что российские командиры относится к воюющим сербам «как к скоту» и называют их «цыганами». На это обратила внимание «Русская служба Би-би-си».
Он рассказал, что сербам, которые воюют в отдельном подразделении «Волк» (входит в состав рязанского 119-го полка ВДВ), выдали «по 2–3 рожка» и приказали захватить другое оружие в бою. За отказ идти в наступление и просьбу перевестись в другое подразделение, их выгнали из землянок, несколько дней держали на морозе, а затем предложили подписать бумаги «с признанием себя шпионами».
«Сегодня утром к ним приехала военная полиция, зашла в землянку, стреляли в воздух, прикладами избивали бойцов, некоторым разбили головы. Я боюсь за жизнь этих людей. Командование 119-го полка — это ОПГ. <…> Ожидаю, что после этого меня посадят за дискредитацию армии», — сказал он.
Вместе со своим обращением к Путину Берич также опубликовал обращение самих наемников. Также он выложил аудиозапись, на которой слышно, как, предположительно, сотрудник военной полиции кричит «Лежать», после за кадром слышны выстрелы.
Если цитата правда, это говорит о том что война для русни полностью потеряла смысл. Когда смысл есть, ресурсы берегут, потому что знают для чего они нужны и в каком количестве. А то что происходит - война ради войны, как вариант ради переизбрания путена, который захотел кому-то показать, что даже в 70 старик ещё что-то может.
vitaliiangel написав: Если цитата правда, это говорит о том что война для русни полностью потеряла смысл. Когда смысл есть, ресурсы берегут, потому что знают для чего они нужны и в каком количестве. А то что происходит - война ради войны, как вариант ради переизбрания путена, который захотел кому-то показать, что даже в 70 старик ещё что-то может.
Є один ключовий елемент у всіх процесах людей. Починають, задумують вони раціонально. Але от потім після якогось визначеного етапу іноді стається так, що людина, люди починають діяти (або вимушені!!!) діяти ірраціонально. Як самий простий приклад з народної творчості, а не з філософії)) --- згорів сарай, гори і хата. І ще купа подібного.
Саме процеси війн (процесу знищення людьми майна та собі подібних) найбільше підходять для таких ось прикладів ірраціональної поведінки людей.