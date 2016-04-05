Додано: Вів 09 січ, 2024 10:32

vitaliiangel написав: если военкомам дадут право блокировать счета и недвижимость, мы получим невиданную в истории цивилизации коррупцию и самых богатых в мире военкомов. Такса за разблокировка счетов 1куе. 10 тысяч человек скинутся по 1куе = 10 мио куе.



Вот только проблем с мобилизацией Закон не решит. Одни всё снимут до блокировки, другие заплатят решалам.



Вести учёт кого из 5 млн заблокировали обоснованно невозможно, это биг дата, для которой нужен штат сотрудников как у пенсионного фонда или центра занятости. Поэтому обоснованность не будет ключевым условием.



Создать проблем на миллион, чтобы получить на выходе 5 копеек. Банки очень обрадуются, когда 1 млн вкладчиков заберёт свои депозиты. Для справки, чтобы банковская система рухнула, этого более чем достаточно.



Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета. если военкомам дадут право блокировать счета и недвижимость, мы получим невиданную в истории цивилизации коррупцию и самых богатых в мире военкомов. Такса за разблокировка счетов 1куе. 10 тысяч человек скинутся по 1куе = 10 мио куе.Вот только проблем с мобилизацией Закон не решит. Одни всё снимут до блокировки, другие заплатят решалам.Вести учёт кого из 5 млн заблокировали обоснованно невозможно, это биг дата, для которой нужен штат сотрудников как у пенсионного фонда или центра занятости. Поэтому обоснованность не будет ключевым условием.Создать проблем на миллион, чтобы получить на выходе 5 копеек. Банки очень обрадуются, когда 1 млн вкладчиков заберёт свои депозиты. Для справки, чтобы банковская система рухнула, этого более чем достаточно.Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.



Усіх чоловіків змусять пройти повторну ідентифікацію в ТЦК MOBILZONE

Опубліковано 2 дні ago 07.01.2024

nyaha IT



У Верховній Раді хочуть, щоб всі чоловіки повторно пройшли ідентифікацію в ТЦК , це стосується і тих, хто знаходиться за кордоном.

Про такі наміри нардепів розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Депутати хочуть ухвалити закон, який передбачає обов’язкове відвідування військкомату всіма чоловіка і навіть тими, що стоять на військовому обліку. В державі хочуть знати конкретну цифру, яка зараз перебуває в резерві і скласти план для подальшої мобілізації.

Для цього чоловікам необхідно буде особисто з’явитися до ТЦК без повістки або скористатися електронним кабінетом в системі “Оберіг”, створення якого передбачено законопроектом №10378, за який планується проголосувати 10 січня.

Таким чином, зробити переідентифікацію хочуть змусити всіх чоловіків і навіть тих, які правдами і неправдами виїхали за кордон. Якщо вони цього не зроблять, то на них чекають неприємні наслідки. А саме, усі хто не виконає цю вимогу, будуть позбавлені банківських послуг, для них можуть припинити роботу консульські та нотаріальні послуги.

“ Такі рішення не популярні серед населення, але по інакшому не достукатися до військовозобов’язаних чоловіків. Мільйони з них переховуються від військового обліку, але потрібно всім нагадати, що ми ведемо війну проти сильного ворога, тому кожен чоловік повинен рано чи пізно бути готовим стати на захист своєї батьківщини, якщо це буде потрібно ”. – зазначив Вадим Івченко.

Нагадуємо, що 4 січня Залужний почав тиснути на депутатів, щоб ті пришвидшили мобілізацію. ...



Не буде такої “такси”.Для блокування мають бути чіткі підстави -- повістки в системі “Оберіг”, їх ігнорування, нез`явлення 22міс... І позначка “злісний ухилянт”.І взагалі -- блокування мало би бути автоматичним і одночасним для всіх мільйонів ухилянтів.Для розблокування -- цілий комплекс заходів: прихід у ТЦК, проходження ВЛК, мобілізація або купа документів на відстрочення. Якщо просто зняти блокування, то воно має повернутись автоматично при щоденній самодіагностиці системи.Всі підуть в Оберіг.І там і отримають повістку.А потім вже як не прийдуть, то будуть заблоковані.І якщо тренд на війни заданий на все ХХІст, то сховатись не вийде ніде...Всюди ухилянти (і в першу чергу з імігрантів) будуть злочинцями...Якби ви, тиловики, хотіли кращі умови на війні, то не допустили би такого свинства в тилах, коли не було буд.техніки і бетону на фронті...... і забудовники зараз не хвалились би як гарно їм живеться і працюється під час війни...