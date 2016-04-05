vitaliiangel написав:если военкомам дадут право блокировать счета и недвижимость, мы получим невиданную в истории цивилизации коррупцию и самых богатых в мире военкомов. Такса за разблокировка счетов 1куе. 10 тысяч человек скинутся по 1куе = 10 мио куе.
Вот только проблем с мобилизацией Закон не решит. Одни всё снимут до блокировки, другие заплатят решалам.
Вести учёт кого из 5 млн заблокировали обоснованно невозможно, это биг дата, для которой нужен штат сотрудников как у пенсионного фонда или центра занятости. Поэтому обоснованность не будет ключевым условием.
Создать проблем на миллион, чтобы получить на выходе 5 копеек. Банки очень обрадуются, когда 1 млн вкладчиков заберёт свои депозиты. Для справки, чтобы банковская система рухнула, этого более чем достаточно.
Кстати, если например 10 тыс человек придут одновременно в ТЦК будет очередь где-то до лета.
Не буде такої “такси”.
Для блокування мають бути чіткі підстави -- повістки в системі “Оберіг”, їх ігнорування, нез`явлення 22міс... І позначка “злісний ухилянт”. І взагалі -- блокування мало би бути автоматичним і одночасним для всіх мільйонів ухилянтів.
Для розблокування -- цілий комплекс заходів: прихід у ТЦК, проходження ВЛК, мобілізація або купа документів на відстрочення. Якщо просто зняти блокування, то воно має повернутись автоматично при щоденній самодіагностиці системи.
Усіх чоловіків змусять пройти повторну ідентифікацію в ТЦК MOBILZONE Опубліковано 2 дні ago 07.01.2024 nyaha IT
У Верховній Раді хочуть, щоб всі чоловіки повторно пройшли ідентифікацію в ТЦК, це стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Про такі наміри нардепів розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко. Депутати хочуть ухвалити закон, який передбачає обов’язкове відвідування військкомату всіма чоловіка і навіть тими, що стоять на військовому обліку. В державі хочуть знати конкретну цифру, яка зараз перебуває в резерві і скласти план для подальшої мобілізації. Для цього чоловікам необхідно буде особисто з’явитися до ТЦК без повістки або скористатися електронним кабінетом в системі “Оберіг”, створення якого передбачено законопроектом №10378, за який планується проголосувати 10 січня. Таким чином, зробити переідентифікацію хочуть змусити всіх чоловіків і навіть тих, які правдами і неправдами виїхали за кордон. Якщо вони цього не зроблять, то на них чекають неприємні наслідки. А саме, усі хто не виконає цю вимогу, будуть позбавлені банківських послуг, для них можуть припинити роботу консульські та нотаріальні послуги. “ Такі рішення не популярні серед населення, але по інакшому не достукатися до військовозобов’язаних чоловіків. Мільйони з них переховуються від військового обліку, але потрібно всім нагадати, що ми ведемо війну проти сильного ворога, тому кожен чоловік повинен рано чи пізно бути готовим стати на захист своєї батьківщини, якщо це буде потрібно ”. – зазначив Вадим Івченко. Нагадуємо, що 4 січня Залужний почав тиснути на депутатів, щоб ті пришвидшили мобілізацію. ...
Всі підуть в Оберіг. І там і отримають повістку. А потім вже як не прийдуть, то будуть заблоковані.
І якщо тренд на війни заданий на все ХХІст, то сховатись не вийде ніде... Всюди ухилянти (і в першу чергу з імігрантів) будуть злочинцями...
Якби ви, тиловики, хотіли кращі умови на війні, то не допустили би такого свинства в тилах, коли не було буд.техніки і бетону на фронті... ... і забудовники зараз не хвалились би як гарно їм живеться і працюється під час війни...
ЛАД написав:Количество погибших военнослужащих - Русские......5 756 000....66,402% Украинцы...1 377 400....15,890% http://surl.li/payog
А у вас є тільки москальська wiki? Спершу ви дали посилання на radiosvoboda, далі маніпулюєте цифрами з кацапської wiki. Ось інше джерело: https://armyinform.com.ua/2021/05/09/uk ... tenczialu/ «У Другій світовій війні у складі радянської армії воювали близько 7 мільйонів українців, вижили з них — менше половини».
Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни за різними даними становлять від 50 до, як найчастіше озвучують, − 75 млн осіб. З них приблизно від 8 до 10 млн українців − це майже чверть усього тогочасного населення нашої країни (яке становило близько 40 млн).
Вважається, що від 4 до 7 млн українців загинули від Голодомору 1932−1933 років. Сотні тисяч постраждали від «Великого терору» − сталінських репресій. Але ви й далі продовжуйте харчуватись москальськими харчами.
Bobua написав:Всюди ухилянти (і в першу чергу з імігрантів) будуть злочинцями...
по факту вони вже злочинці (тому що купили дозвіл на виїзд), більшість (майже всі) відомі мені моряки зараз за кордоном (хтось втік за гроші, хтось під час лютого 22го знаходився в рейсі і потім вирішив що після рейсу краще мешкати 3-3,5 місяці в Польщі/Румунії/Болгарії, на крайній випадок в Молдові. Яким чином можна вплинути на них- блокувати перекази? не проблема за 300 дол на авто поїхати в Молдову/Румунію/Польщу і привезти до 10к дол на "поточні витрати", житла ніхто не позбавить, тому що там мешкають дружина, діти, теща. Знаю одного капітана, який більше 1,5 року працював без відпустки (просто на тиждень списувався з судна, відпочивав у готелі і потім знову на судно (сидів десь в Анголі), чого повернувся? (добудовує будинок, та і дружина вже втомилась чекати), діти давно мешкають за кордоном-Чехія (хто навчається, а хто вже працює)
багато шкодить нам корупція серед влади (МО на першому місті), це сама вразлива зброя (бо позбавляє віри), більшості байдуже до втікачів, а вот вкладені млрди і хизування коштовностями і готелями в Хорватії, це треба викорінювати
в Державному Бюджеті України на 2023 рік на будівництво автодоріг народні депутати України проголосували суму 67,52 млрд гривень, на момент голосування Державного бюджету України це 1,847 млрд доларів США.( Курс валюти згідно НБУ 36,56 грн за 1 долар США на 03.11.2022 року). На Українське ППО потрібно сума в 46 разів менша ніж проголосовано на автодороги на 2023 рік. Повністю рахуючи з місцевими автодорогами ще більша сума 76,7 млрд гривень, тобто 2,097 млрд доларів США. Але на систему ППО 40 млн доларів США, коштів немає.
ЛАД написав:Количество погибших военнослужащих - Русские......5 756 000....66,402% Украинцы...1 377 400....15,890% http://surl.li/payog
А у вас є тільки москальська wiki? Спершу ви дали посилання на radiosvoboda, далі маніпулюєте цифрами з кацапської wiki. Ось інше джерело: https://armyinform.com.ua/2021/05/09/uk ... tenczialu/ «У Другій світовій війні у складі радянської армії воювали близько 7 мільйонів українців, вижили з них — менше половини».
Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни за різними даними становлять від 50 до, як найчастіше озвучують, − 75 млн осіб. З них приблизно від 8 до 10 млн українців − це майже чверть усього тогочасного населення нашої країни (яке становило близько 40 млн).
Вважається, що від 4 до 7 млн українців загинули від Голодомору 1932−1933 років. Сотні тисяч постраждали від «Великого терору» − сталінських репресій. Але ви й далі продовжуйте харчуватись москальськими харчами.
тиждень тому чергове відео від Марка Солонина, де він спростовує цифри Кривошеєва про 6,8млн загиблих. Після 80років дуже важко отримати реальні цифри втрат (втрати серед мирного населення в Україні були найбільшими з республік срср -більше 3млн), тому що вся територія була окупована, а рсфср тільки частково деякі області і то не більше 1,5 року. цифра 6,8 млн була зі стелі сказана Сталіним ("історики" взяли це до руководства)
про партизан взагалі суцільна брехня про їх "подвиги"
Bobua написав:І взагалі -- блокування мало би бути автоматичним і одночасним для всіх мільйонів ухилянтів.
Для розблокування -- цілий комплекс заходів: прихід у ТЦК, проходження ВЛК, мобілізація або купа документів на відстрочення. Якщо просто зняти блокування, то воно має повернутись автоматично при щоденній самодіагностиці системи.
думаешь западные партнёры одобрят презумпцию виновности и будут продолжать помощь северной корее-2? Как только такую херню покажут по их тв, политиков помогающих Украине снесут нахер. А режим Зеленского станут считать диктаторским. Блокировки будут выборочно. А там где выбор, там же и коррупция. Военком может выбрать тебя или выбрать другого. Если его правильно заинтересовать. При чём оба варианта в рамках закона. Наказать военкома за превышение полномочий станет невозможно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 09 січ, 2024 11:36, всього редагувалось 2 разів.