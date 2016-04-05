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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6240624162426243
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua,
Як то у Вас виходить...
Ті, хто виїхали - злочинці, а ті, хто брали за це хабарі (лікарі, воєнкоми, прикордонники, працівники ОВА, військових відомств) - ні.
Ті (прості люди, народ), не виходили (не протестували всупереч закону, до речі) проти будівництва доріг чи житла - винуваті, а ті, хто на цьому мегазаробив (забудовники, усі контролюючі та дозвільні структури, хто направляв на це кошти з бюджету) - ні.
А ці "казкові" працівники ТЦК - це взагалі окрема тема.
І так далі...
Про те, як Ви пишете, що все буде автоматично з ухилянтами, тому безпроблемно...
У нас автоматична фіксація порушень ПДР камерами, відеофіксація на нагрудні камери поліцейських порушень порядку - але чомусь покарання знаходить тільки тих, кого треба.
У нас автоматизований розподіл справ суддям у судах, але чомусь "потрібні" справи попадають "потрібним" суддям...
І так далі

Дуже спрощуючи: у Вас винуватий і злочинець водій, який дав хабаря поліцейським, які використовуючи накручений алкотестер намагаються розвести його на штраф за нетверезе водіння, а фактично, і примусивши його до дачі цього хабаря.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:13

  Water написав:
  ЛАД написав:Количество погибших военнослужащих -
Русские......5 756 000....66,402%
Украинцы...1 377 400....15,890%
http://surl.li/payog

А у вас є тільки москальська wiki? Спершу ви дали посилання на radiosvoboda, далі маніпулюєте цифрами з кацапської wiki.
Ось інше джерело:
https://armyinform.com.ua/2021/05/09/uk ... tenczialu/
«У Другій світовій війні у складі радянської армії воювали близько 7 мільйонів українців, вижили з них — менше половини».

Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни за різними даними становлять від 50 до, як найчастіше озвучують, − 75 млн осіб. З них приблизно від 8 до 10 млн українців − це майже чверть усього тогочасного населення нашої країни (яке становило близько 40 млн).

Вважається, що від 4 до 7 млн українців загинули від Голодомору 1932−1933 років. Сотні тисяч постраждали від «Великого терору» − сталінських репресій.
Але ви й далі продовжуйте харчуватись москальськими харчами.

цікава арифметика. Ну давайте її тоді продовжим і порівняєєм інший період комуністичного правління. Візьмем період незалежності України і після сталінський комуністичний період, почнемо з хрущова з 1958р і по горбачова по 1991р. Шо там у нас по демографічній статистиці? :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:18

  Banderlog написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Количество погибших военнослужащих -
Русские......5 756 000....66,402%
Украинцы...1 377 400....15,890%
http://surl.li/payog

А у вас є тільки москальська wiki? Спершу ви дали посилання на radiosvoboda, далі маніпулюєте цифрами з кацапської wiki.
Ось інше джерело:
https://armyinform.com.ua/2021/05/09/uk ... tenczialu/
«У Другій світовій війні у складі радянської армії воювали близько 7 мільйонів українців, вижили з них — менше половини».

Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни за різними даними становлять від 50 до, як найчастіше озвучують, − 75 млн осіб. З них приблизно від 8 до 10 млн українців − це майже чверть усього тогочасного населення нашої країни (яке становило близько 40 млн).

Вважається, що від 4 до 7 млн українців загинули від Голодомору 1932−1933 років. Сотні тисяч постраждали від «Великого терору» − сталінських репресій.
Але ви й далі продовжуйте харчуватись москальськими харчами.

цікава арифметика. Ну давайте її тоді продовжим і порівняєєм інший період комуністичного правління. Візьмем період незалежності України і після сталінський комуністичний період, почнемо з хрущова з 1958р і по горбачова по 1991р. Шо там у нас по демографічній статистиці? :wink:

"наротіви" та "ипсо", найкраще при Голобородьку
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:19

prodigy
А моряков на контракт сейчас вообще не выпускают? Те кто остались здесь из ваших знакомых(младше вас) - как и что они?
барабашов
 
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