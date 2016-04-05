Додано: Вів 09 січ, 2024 11:00

Bobua написав: Всюди ухилянти (і в першу чергу з імігрантів) будуть злочинцями... Всюди ухилянти (і в першу чергу з імігрантів) будуть злочинцями...

в Державному Бюджеті України на 2023 рік на будівництво автодоріг народні депутати України проголосували суму 67,52 млрд гривень, на момент голосування Державного бюджету України це 1,847 млрд доларів США.( Курс валюти згідно НБУ 36,56 грн за 1 долар США на 03.11.2022 року). На Українське ППО потрібно сума в 46 разів менша ніж проголосовано на автодороги на 2023 рік.

Повністю рахуючи з місцевими автодорогами ще більша сума 76,7 млрд гривень, тобто 2,097 млрд доларів США. Але на систему ППО 40 млн доларів США, коштів немає.

по факту вони вже злочинці (тому що купили дозвіл на виїзд), більшість (майже всі) відомі мені моряки зараз за кордоном (хтось втік за гроші, хтось під час лютого 22го знаходився в рейсі і потім вирішив що після рейсу краще мешкати 3-3,5 місяці в Польщі/Румунії/Болгарії, на крайній випадок в Молдові. Яким чином можна вплинути на них- блокувати перекази? не проблема за 300 дол на авто поїхати в Молдову/Румунію/Польщу і привезти до 10к дол на "поточні витрати", житла ніхто не позбавить, тому що там мешкають дружина, діти, теща.Знаю одного капітана, який більше 1,5 року працював без відпустки (просто на тиждень списувався з судна, відпочивав у готелі і потім знову на судно (сидів десь в Анголі), чого повернувся? (добудовує будинок, та і дружина вже втомилась чекати), діти давно мешкають за кордоном-Чехія (хто навчається, а хто вже працює)багато шкодить нам корупція серед влади (МО на першому місті),це сама вразлива зброя (бо позбавляє віри), більшості байдуже до втікачів, а вот вкладені млрди і хизування коштовностями і готелями в Хорватії, це треба викорінювати