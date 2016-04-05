Bobua написав:Всюди ухилянти (і в першу чергу з імігрантів) будуть злочинцями...
по факту вони вже злочинці (тому що купили дозвіл на виїзд), більшість (майже всі) відомі мені моряки зараз за кордоном (хтось втік за гроші, хтось під час лютого 22го знаходився в рейсі і потім вирішив що після рейсу краще мешкати 3-3,5 місяці в Польщі/Румунії/Болгарії, на крайній випадок в Молдові. Яким чином можна вплинути на них- блокувати перекази? не проблема за 300 дол на авто поїхати в Молдову/Румунію/Польщу і привезти до 10к дол на "поточні витрати", житла ніхто не позбавить, тому що там мешкають дружина, діти, теща. Знаю одного капітана, який більше 1,5 року працював без відпустки (просто на тиждень списувався з судна, відпочивав у готелі і потім знову на судно (сидів десь в Анголі), чого повернувся? (добудовує будинок, та і дружина вже втомилась чекати), діти давно мешкають за кордоном-Чехія (хто навчається, а хто вже працює)
багато шкодить нам корупція серед влади (МО на першому місті), це сама вразлива зброя (бо позбавляє віри), більшості байдуже до втікачів, а вот вкладені млрди і хизування коштовностями і готелями в Хорватії, це треба викорінювати
в Державному Бюджеті України на 2023 рік на будівництво автодоріг народні депутати України проголосували суму 67,52 млрд гривень, на момент голосування Державного бюджету України це 1,847 млрд доларів США.( Курс валюти згідно НБУ 36,56 грн за 1 долар США на 03.11.2022 року). На Українське ППО потрібно сума в 46 разів менша ніж проголосовано на автодороги на 2023 рік. Повністю рахуючи з місцевими автодорогами ще більша сума 76,7 млрд гривень, тобто 2,097 млрд доларів США. Але на систему ППО 40 млн доларів США, коштів немає.
Bobua написав:І взагалі -- блокування мало би бути автоматичним і одночасним для всіх мільйонів ухилянтів.
Для розблокування -- цілий комплекс заходів: прихід у ТЦК, проходження ВЛК, мобілізація або купа документів на відстрочення. Якщо просто зняти блокування, то воно має повернутись автоматично при щоденній самодіагностиці системи.
думаешь западные партнёры одобрят презумпцию виновности и будут продолжать помощь северной корее-2? Как только такую херню покажут по их тв, политиков помогающих Украине снесут нахер. А режим Зеленского станут считать диктаторским. Блокировки будут выборочно. А там где выбор, там же и коррупция. Военком может выбрать тебя или выбрать другого. Если его правильно заинтересовать. При чём оба варианта в рамках закона. Наказать военкома за превышение полномочий станет невозможно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 09 січ, 2024 11:36, всього редагувалось 2 разів.
Я іноді думаю що тут форум не фінансів а домогосподарок. Ну як таке можна сюди тягнути? Яким чудовим чином гривня на дороги може перетворитись на доллари для ППО! Ну шо за! ----- Повністю рахуючи з місцевими автодорогами ще більша сума 76,7 млрд гривень, тобто 2,097 млрд доларів США. Але на систему ППО 40 млн доларів США, коштів немає. ---------
Bobua написав:Всюди ухилянти (і в першу чергу з імігрантів) будуть злочинцями...
по факту вони вже злочинці (тому що купили дозвіл на виїзд), більшість (майже всі) відомі мені моряки зараз за кордоном (хтось втік за гроші, хтось під час лютого 22го знаходився в рейсі і потім вирішив що після рейсу краще мешкати 3-3,5 місяці в Польщі/Румунії/Болгарії, на крайній випадок в Молдові. Яким чином можна вплинути на них- блокувати перекази? не проблема за 300 дол на авто поїхати в Молдову/Румунію/Польщу і привезти до 10к дол на "поточні витрати", житла ніхто не позбавить, тому що там мешкають дружина, діти, теща. Знаю одного капітана, який більше 1,5 року працював без відпустки (просто на тиждень списувався з судна, відпочивав у готелі і потім знову на судно (сидів десь в Анголі), чого повернувся? (добудовує будинок, та і дружина вже втомилась чекати), діти давно мешкають за кордоном-Чехія (хто навчається, а хто вже працює)
багато шкодить нам корупція серед влади (МО на першому місті), це сама вразлива зброя (бо позбавляє віри), більшості байдуже до втікачів, а вот вкладені млрди і хизування коштовностями і готелями в Хорватії, це треба викорінювати
в Державному Бюджеті України на 2023 рік на будівництво автодоріг народні депутати України проголосували суму 67,52 млрд гривень, на момент голосування Державного бюджету України це 1,847 млрд доларів США.( Курс валюти згідно НБУ 36,56 грн за 1 долар США на 03.11.2022 року). На Українське ППО потрібно сума в 46 разів менша ніж проголосовано на автодороги на 2023 рік. Повністю рахуючи з місцевими автодорогами ще більша сума 76,7 млрд гривень, тобто 2,097 млрд доларів США. Але на систему ППО 40 млн доларів США, коштів немає.
Що більше розмов про курупцію -- то менше її може бути фактично. І навпаки -- коли корупція 100%, то не буде ні суд.рішень (куплять) ні розмов (вб`ють, от як в срср дисидентів проти корумп.влади і 90% на податки їй...)
І ще питання -- чи виходили люди проти такого бюджету на дороги? Чи протестували проти купи новобудів у тилах, коли фронт незабудований і оборона гине?
Щодо моряків і капітанів... Їм зараз добре за кордоном з укр.паспортом? Краще аніж років 10 тому? А як буде якщо Україна впаде внаслідок ухилянтства??
vitaliiangel написав:
Bobua написав:І взагалі -- блокування мало би бути автоматичним і одночасним для всіх мільйонів ухилянтів.
Для розблокування -- цілий комплекс заходів: прихід у ТЦК, проходження ВЛК, мобілізація або купа документів на відстрочення. Якщо просто зняти блокування, то воно має повернутись автоматично при щоденній самодіагностиці системи.
думаешь западные партнёры одобрят презумпцию виновности и будут продолжать помощь северной корее-2? Как только такую херню покажут по их тв, политиков помогающих Украине снесут нахер. А режим Зеленского станут считать диктаторским. Блокировки будут выборочно. А там где выбор, там же и коррупция. Военком может выбрать тебя или выбрать другого. Если его правильно заинтересовать. При чём оба варианта в рамках закона. Наказать военкома за превышение полномочий станет невозможно.
Уявімо на хвилинку, що політики на Заході -- це не просто жалюгідні тваринки, загнані лютим стадом виборців, і готові бігти куди те пожене... Уявімо, що це люди з надвисоким інтелектом, які планують на століття вперед. Для своїх нащадків і народів у цілому.
І припустімо, що от саме нині вони бачать виродження людства. Бачать його неспроможність реагувати на загрози, боротись за виживання, за краще майбутнє і т.д. (напр., див. жителі Афгану).
То невже ці західні політики не розумітимуть кого саме треба підтримати (допомогою і медійністю у себе) серед українців (борців vs ухилянтів) для того, передусім, аби дати чіткий сигнал своїм людям яким шляхом треба рухатись-розвиватись. Натякнуть. Ненав`язливо...
аналоги 238го вже більше ніж 8 місяців тому застосовували по москві (питання лише в кількості і обсягів виробництва)
Аналог реактивного шахіда у нас вже є? Щось сумнівно. У нас і з дирчиком досі не можуть нормально допиляти. То дальність не дотягує, то вага бойової частини. Результат видно. Їхні шахіди нам будинки розвалюють, а наші їм заледве віконця розбивають.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 09 січ, 2024 13:28, всього редагувалось 1 раз.
Bobua, Як то у Вас виходить... Ті, хто виїхали - злочинці, а ті, хто брали за це хабарі (лікарі, воєнкоми, прикордонники, працівники ОВА, військових відомств) - ні. Ті (прості люди, народ), не виходили (не протестували всупереч закону, до речі) проти будівництва доріг чи житла - винуваті, а ті, хто на цьому мегазаробив (забудовники, усі контролюючі та дозвільні структури, хто направляв на це кошти з бюджету) - ні. А ці "казкові" працівники ТЦК - це взагалі окрема тема. І так далі... Про те, як Ви пишете, що все буде автоматично з ухилянтами, тому безпроблемно... У нас автоматична фіксація порушень ПДР камерами, відеофіксація на нагрудні камери поліцейських порушень порядку - але чомусь покарання знаходить тільки тих, кого треба. У нас автоматизований розподіл справ суддям у судах, але чомусь "потрібні" справи попадають "потрібним" суддям... І так далі
Дуже спрощуючи: у Вас винуватий і злочинець водій, який дав хабаря поліцейським, які використовуючи накручений алкотестер намагаються розвести його на штраф за нетверезе водіння, а фактично, і примусивши його до дачі цього хабаря.
Bobua написав:........... Уявімо на хвилинку, що політики на Заході -- це не просто жалюгідні тваринки, загнані лютим стадом виборців, і готові бігти куди те пожене... Уявімо, що це люди з надвисоким інтелектом, які планують на століття вперед. Для своїх нащадків і народів у цілому. ..........
Bobua написав:Уявімо на хвилинку, що політики на Заході -- це не просто жалюгідні тваринки, загнані лютим стадом виборців, і готові бігти куди те пожене... Уявімо, що це люди з надвисоким інтелектом, які планують на століття вперед. Для своїх нащадків і народів у цілому.
тоді б вони почали по справжньому готуватись як мінімум з 2007 року, або взагалі розвалили б рф у 90-х і по черзі утилізували стратегічну зброю у всіх республіках в обмін на меморандуми.. Але звісно у всіх бідах планети винні українські "ухилянти"
vitaliiangel написав:думаешь западные партнёры одобрят презумпцию виновности и будут продолжать помощь северной корее-2? Как только такую херню покажут по их тв, политиков помогающих Украине снесут нахер. А режим Зеленского станут считать диктаторским. Блокировки будут выборочно. А там где выбор, там же и коррупция. Военком может выбрать тебя или выбрать другого. Если его правильно заинтересовать. При чём оба варианта в рамках закона. Наказать военкома за превышение полномочий станет невозможно.
Уявімо на хвилинку, що політики на Заході -- це не просто жалюгідні тваринки, загнані лютим стадом виборців, і готові бігти куди те пожене... Уявімо, що це люди з надвисоким інтелектом, які планують на століття вперед. Для своїх нащадків і народів у цілому.
І припустімо, що от саме нині вони бачать виродження людства. Бачать його неспроможність реагувати на загрози, боротись за виживання, за краще майбутнє і т.д. (напр., див. жителі Афгану).
То невже ці західні політики не розумітимуть кого саме треба підтримати (допомогою і медійністю у себе) серед українців (борців vs ухилянтів) для того, передусім, аби дати чіткий сигнал своїм людям яким шляхом треба рухатись-розвиватись. Натякнуть. Ненав`язливо...
А де ви бачите "виродження людства"? Де ви бачите "його неспроможність реагувати на загрози, боротись за виживання, за краще майбутнє і т.д."? Я цього не бачу. Людство прекрасно і успішно розвивається. А наша війна - це дрібниця. Тисячі війн були і будуть.
Тому я повністю погоджуюсь з vitaliiangel. Навіть більше - це вже є. Кандидат в президенти США Рамасвами прямо заявив, що Україна це не демократія. І все. Прекрасне вирішення проблеми. Одна не-демократія воює з іншою не-демократією. До чого тут США? США не зобов'язане помагати не-демократіям.
Зауважу тільки що тут все дуже складно. Ці західні політики не просто так займають таку позицію. Вони "слухають" виборців. А виборцям по великому рахунку фіолетово на Україну. Вони звичайно на словах її підтримують, але бабки - обійдетесь, ось мені треба машину поміняти, бо моїй вже 3 роки, стара, - ось це їх хвилює. А Україна - то десь далеко, ми їй і так вже забагато помогли.
Але ця поведінка також має пояснення. Ось колись США посилало своїх хлопців у В'єтнам. Навіщо? Бо була "комуністична загроза". Але американське суспільство засудило В'єтнам і окрім того СРСР розпався фактично сам(без впливу США). Тому в США широко розповсюджена думка(я так думаю) що В'єтнам - це помилка. І логічний висновок(мій) - а навіщо тій Україні помагати?