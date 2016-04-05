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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6240624162426243>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:13

  andrijk777 написав:Кандидат в президенти США Рамасвами прямо заявив, що Україна це не демократія. І все.
Прекрасне вирішення проблеми. Одна не-демократія воює з іншою не-демократією.


тут десь написана неправда?
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:15

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Уявімо на хвилинку, що політики на Заході -- це не просто жалюгідні тваринки, загнані лютим стадом виборців, і готові бігти куди те пожене...
Уявімо, що це люди з надвисоким інтелектом, які планують на століття вперед. Для своїх нащадків і народів у цілому.


тоді б вони почали по справжньому готуватись як мінімум з 2007 року, або взагалі розвалили б рф у 90-х і по черзі утилізували стратегічну зброю у всіх республіках в обмін на меморандуми..
Але звісно у всіх бідах планети винні українські "ухилянти"

США категорично проти розвалу і СРСР і РФ. Докази(для СРСР) - це виступ Буша в ВР в 1991. Для РФ - не бажання дати Україні багато зброї в перші місяці війни.
ЧОМУ?
Не знаю. І між іншим це питання дуже слабо обговорюється в інтернеті. Жодної версії чому це так я не чув. Хоча здавалося - все так круто пройшло в СРСР, можна ж так само зробити з РФ і під шумок забрати у них усю ЯЗ. Але ні. Проти!
В мене тільки конспірологічні версії.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тому що з одним ватажком великої банди завжди краще мати справу ніж з багатьма ватажками дрібних, у яких у кожного свої "хатєлки", часто взаємовиключні + ці дрібні банди ще й мають конфлікти між собою.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міліція прагнула мати справу з одним/кількома ворами в законі ніж з купою непередбачуваних "бєзпредєльщиків"
Як приклад
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:28

  Hennady написав:Тому що з одним ватажком великої банди завжди краще мати справу ніж з багатьма ватажками дрібних, у яких у кожного свої "хатєлки", часто взаємовиключні + ці дрібні банди ще й мають конфлікти між собою.

Та велика банда розмістила ракети на Кубі і усі американці обісрались.
А маленькі банди тільки те і можуть що нападати один на одного.
Я не розумію вашою логіки зовсім.
Як на мене - багато маленьких банд - набагато кращий варіант.
Тим більше вимальовується це одна велика банда - Китай. Я думаю усі американці в захваті від цієї нової великої банди(це сарказм).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Россию не пригласили: США и союзники тайно встретились с Украиной по поводу мирного плана, - Bloomberg
В прошлом месяце состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и представителями стран Глобального Юга. Киев хотел заручиться поддержкой своих условий для проведения мирных переговоров с Россией, сообщают источники Bloomberg.
...
По словам источников, знакомых с ходом заседания и попросивших об анонимности, на последней встрече в Эр-Рияде существенного прогресса достигнуто не было.
...
Киев и его союзники по G7 подтвердили свою точку зрения, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и заявили, что цели президента России Владимира Путина не изменились. Он не проявил никаких признаков серьезного желания вести переговоры по существу и не соблюдает достигнутые ранее договоренности. Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность в том, что пакеты мер поддержки будут согласованы.

2) Росіяни вдарили по Херсону, пошкоджено медзаклад – фото
Зокрема, унаслідок нещодавніх російських обстрілів пошкоджено будівлю медичного закладу, проте обійшлося без поранених, зауважив посадовець.

Рашисты всегда бьют по больницам
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:31

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:І взагалі -- блокування мало би бути автоматичним і одночасним для всіх мільйонів ухилянтів.

Для розблокування -- цілий комплекс заходів: прихід у ТЦК, проходження ВЛК, мобілізація або купа документів на відстрочення. Якщо просто зняти блокування, то воно має повернутись автоматично при щоденній самодіагностиці системи.
думаешь западные партнёры одобрят презумпцию виновности и будут продолжать помощь северной корее-2? Как только такую херню покажут по их тв, политиков помогающих Украине снесут нахер. А режим Зеленского станут считать диктаторским. Блокировки будут выборочно. А там где выбор, там же и коррупция. Военком может выбрать тебя или выбрать другого. Если его правильно заинтересовать. При чём оба варианта в рамках закона. Наказать военкома за превышение полномочий станет невозможно.


надія на західного виборця і західного політика, що він там щось буде робити щоб захистить пересічного від ТЦК/ВЛК це так мило насправді :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:39

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
  Bobua написав:Уявімо на хвилинку, що політики на Заході -- це не просто жалюгідні тваринки, загнані лютим стадом виборців, і готові бігти куди те пожене...
Уявімо, що це люди з надвисоким інтелектом, які планують на століття вперед. Для своїх нащадків і народів у цілому.


тоді б вони почали по справжньому готуватись як мінімум з 2007 року, або взагалі розвалили б рф у 90-х і по черзі утилізували стратегічну зброю у всіх республіках в обмін на меморандуми..
Але звісно у всіх бідах планети винні українські "ухилянти"

США категорично проти розвалу і СРСР і РФ. Докази(для СРСР) - це виступ Буша в ВР в 1991. Для РФ - не бажання дати Україні багато зброї в перші місяці війни.
ЧОМУ?
Не знаю. І між іншим це питання дуже слабо обговорюється в інтернеті. Жодної версії чому це так я не чув. Хоча здавалося - все так круто пройшло в СРСР, можна ж так само зробити з РФ і під шумок забрати у них усю ЯЗ. Але ні. Проти!
В мене тільки конспірологічні версії.

Не США, а демпартія
Востаннє редагувалось flyman в Вів 09 січ, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:надія на західного виборця і західного політика, що він там щось буде робити щоб захистить пересічного від ТЦК/ВЛК це так мило насправді


надія що німецькі поліцайти будуть ловити "ухилянтів" по Мюнхену це теж дуже мило

а не думаєте що союзники внєзапно напружаться в один прекрастий момент, коли зрозуміють що постачають сучасне передове озброєння ударними темпами "растущей на глазах" диктатурі ?
І тоді точно вся надія на достатню кількість шкіряних торпед та черенків від лопат..
Тоді матра "воювати будуть усі" зміниться на "помирати будуть усі"
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:55

  andrijk777 написав:Але ця поведінка також має пояснення. Ось колись США посилало своїх хлопців у В'єтнам. Навіщо? Бо була "комуністична загроза". Але американське суспільство засудило В'єтнам і окрім того СРСР розпався фактично сам(без впливу США). Тому в США широко розповсюджена думка(я так думаю) що В'єтнам - це помилка.
І логічний висновок(мій) - а навіщо тій Україні помагати?

Можете скільки завгодно ігнорити цю думку, але її висловив не я, а американський генерал (фіо вже не пам'ятаю). На питання чому ми воюємо у В'єтнамі, він відповів: "Щоб не воювати в США".
Більше 10 років тому я давав цитату і посилання.

І я з цим згоден на 150%.
Для мене це більше, ніж очевидно.
І це стосується, щоб Ви не подумали, не тільки Штатів, а характерно для багатьох країн.

Оркостан повоював в себе в Чечні... зробив висновки і з того часу воює за своїми кордонами.
І це тільки один варіант - коли проблеми внутрішні.
Але точно така ж справа і з зовнішніми. Точніше зовнішні проблеми є наслідком інших внутрішніх - фундаментальних.
Бо ще А.Сміт...

Імхо. Помилився саме Захід. Саме він. Коли не продав Опеля..., пнув під зад занадто відкрито і рано.
А так би оркостан слухав би і далі казки про рівність, Джи8, оди свояму вялічію і врешті розвалився ... Під пісні Кіркорова. Вони раніше реально топали і хотіли в Європу. Зі своїми балалайками та газом.

Зараз же він переформатовується далі, топає в Азію. Під війну. І швидше, ніж ми.
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