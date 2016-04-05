Bobua написав:Уявімо на хвилинку, що політики на Заході -- це не просто жалюгідні тваринки, загнані лютим стадом виборців, і готові бігти куди те пожене... Уявімо, що це люди з надвисоким інтелектом, які планують на століття вперед. Для своїх нащадків і народів у цілому.
тоді б вони почали по справжньому готуватись як мінімум з 2007 року, або взагалі розвалили б рф у 90-х і по черзі утилізували стратегічну зброю у всіх республіках в обмін на меморандуми.. Але звісно у всіх бідах планети винні українські "ухилянти"
США категорично проти розвалу і СРСР і РФ. Докази(для СРСР) - це виступ Буша в ВР в 1991. Для РФ - не бажання дати Україні багато зброї в перші місяці війни. ЧОМУ? Не знаю. І між іншим це питання дуже слабо обговорюється в інтернеті. Жодної версії чому це так я не чув. Хоча здавалося - все так круто пройшло в СРСР, можна ж так само зробити з РФ і під шумок забрати у них усю ЯЗ. Але ні. Проти! В мене тільки конспірологічні версії.
Тому що з одним ватажком великої банди завжди краще мати справу ніж з багатьма ватажками дрібних, у яких у кожного свої "хатєлки", часто взаємовиключні + ці дрібні банди ще й мають конфлікти між собою.
Hennady написав:Тому що з одним ватажком великої банди завжди краще мати справу ніж з багатьма ватажками дрібних, у яких у кожного свої "хатєлки", часто взаємовиключні + ці дрібні банди ще й мають конфлікти між собою.
Та велика банда розмістила ракети на Кубі і усі американці обісрались. А маленькі банди тільки те і можуть що нападати один на одного. Я не розумію вашою логіки зовсім. Як на мене - багато маленьких банд - набагато кращий варіант. Тим більше вимальовується це одна велика банда - Китай. Я думаю усі американці в захваті від цієї нової великої банди(це сарказм).
В прошлом месяце состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и представителями стран Глобального Юга. Киев хотел заручиться поддержкой своих условий для проведения мирных переговоров с Россией, сообщают источники Bloomberg. ... По словам источников, знакомых с ходом заседания и попросивших об анонимности, на последней встрече в Эр-Рияде существенного прогресса достигнуто не было. ... Киев и его союзники по G7 подтвердили свою точку зрения, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и заявили, что цели президента России Владимира Путина не изменились. Он не проявил никаких признаков серьезного желания вести переговоры по существу и не соблюдает достигнутые ранее договоренности. Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность в том, что пакеты мер поддержки будут согласованы.
Bobua написав:І взагалі -- блокування мало би бути автоматичним і одночасним для всіх мільйонів ухилянтів.
Для розблокування -- цілий комплекс заходів: прихід у ТЦК, проходження ВЛК, мобілізація або купа документів на відстрочення. Якщо просто зняти блокування, то воно має повернутись автоматично при щоденній самодіагностиці системи.
думаешь западные партнёры одобрят презумпцию виновности и будут продолжать помощь северной корее-2? Как только такую херню покажут по их тв, политиков помогающих Украине снесут нахер. А режим Зеленского станут считать диктаторским. Блокировки будут выборочно. А там где выбор, там же и коррупция. Военком может выбрать тебя или выбрать другого. Если его правильно заинтересовать. При чём оба варианта в рамках закона. Наказать военкома за превышение полномочий станет невозможно.
надія на західного виборця і західного політика, що він там щось буде робити щоб захистить пересічного від ТЦК/ВЛК це так мило насправді
Bobua написав:Уявімо на хвилинку, що політики на Заході -- це не просто жалюгідні тваринки, загнані лютим стадом виборців, і готові бігти куди те пожене... Уявімо, що це люди з надвисоким інтелектом, які планують на століття вперед. Для своїх нащадків і народів у цілому.
тоді б вони почали по справжньому готуватись як мінімум з 2007 року, або взагалі розвалили б рф у 90-х і по черзі утилізували стратегічну зброю у всіх республіках в обмін на меморандуми.. Але звісно у всіх бідах планети винні українські "ухилянти"
США категорично проти розвалу і СРСР і РФ. Докази(для СРСР) - це виступ Буша в ВР в 1991. Для РФ - не бажання дати Україні багато зброї в перші місяці війни. ЧОМУ? Не знаю. І між іншим це питання дуже слабо обговорюється в інтернеті. Жодної версії чому це так я не чув. Хоча здавалося - все так круто пройшло в СРСР, можна ж так само зробити з РФ і під шумок забрати у них усю ЯЗ. Але ні. Проти! В мене тільки конспірологічні версії.
Не США, а демпартія
Востаннє редагувалось flyman в Вів 09 січ, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав:надія на західного виборця і західного політика, що він там щось буде робити щоб захистить пересічного від ТЦК/ВЛК це так мило насправді
надія що німецькі поліцайти будуть ловити "ухилянтів" по Мюнхену це теж дуже мило
а не думаєте що союзники внєзапно напружаться в один прекрастий момент, коли зрозуміють що постачають сучасне передове озброєння ударними темпами "растущей на глазах" диктатурі ? І тоді точно вся надія на достатню кількість шкіряних торпед та черенків від лопат.. Тоді матра "воювати будуть усі" зміниться на "помирати будуть усі"
andrijk777 написав:Але ця поведінка також має пояснення. Ось колись США посилало своїх хлопців у В'єтнам. Навіщо? Бо була "комуністична загроза". Але американське суспільство засудило В'єтнам і окрім того СРСР розпався фактично сам(без впливу США). Тому в США широко розповсюджена думка(я так думаю) що В'єтнам - це помилка. І логічний висновок(мій) - а навіщо тій Україні помагати?
Можете скільки завгодно ігнорити цю думку, але її висловив не я, а американський генерал (фіо вже не пам'ятаю). На питання чому ми воюємо у В'єтнамі, він відповів: "Щоб не воювати в США". Більше 10 років тому я давав цитату і посилання.
І я з цим згоден на 150%. Для мене це більше, ніж очевидно. І це стосується, щоб Ви не подумали, не тільки Штатів, а характерно для багатьох країн.
Оркостан повоював в себе в Чечні... зробив висновки і з того часу воює за своїми кордонами. І це тільки один варіант - коли проблеми внутрішні. Але точно така ж справа і з зовнішніми. Точніше зовнішні проблеми є наслідком інших внутрішніх - фундаментальних. Бо ще А.Сміт...
Імхо. Помилився саме Захід. Саме він. Коли не продав Опеля..., пнув під зад занадто відкрито і рано. А так би оркостан слухав би і далі казки про рівність, Джи8, оди свояму вялічію і врешті розвалився ... Під пісні Кіркорова. Вони раніше реально топали і хотіли в Європу. Зі своїми балалайками та газом.
Зараз же він переформатовується далі, топає в Азію. Під війну. І швидше, ніж ми.