detroytred написав:

andrijk777 написав: Але ця поведінка також має пояснення. Ось колись США посилало своїх хлопців у В'єтнам. Навіщо? Бо була "комуністична загроза". Але американське суспільство засудило В'єтнам і окрім того СРСР розпався фактично сам(без впливу США). Тому в США широко розповсюджена думка(я так думаю) що В'єтнам - це помилка.

І логічний висновок(мій) - а навіщо тій Україні помагати? Але ця поведінка також має пояснення. Ось колись США посилало своїх хлопців у В'єтнам. Навіщо? Бо була "комуністична загроза". Але американське суспільство засудило В'єтнам і окрім того СРСР розпався фактично сам(без впливу США). Тому в США широко розповсюджена думка(я так думаю) що В'єтнам - це помилка.І логічний висновок(мій) - а навіщо тій Україні помагати?

Можете скільки завгодно ігнорити цю думку, але її висловив не я, а американський генерал (фіо вже не пам'ятаю). На питання чому ми воюємо у В'єтнамі, він відповів: "Щоб не воювати в США".Більше 10 років тому я давав цитату і посилання.І я з цим згоден на 150%.Для мене це більше, ніж очевидно.І це стосується, щоб Ви не подумали, не тільки Штатів, а характерно для багатьох країн.Оркостан повоював в себе в Чечні... зробив висновки і з того часу воює за своїми кордонами.І це тільки один варіант - коли проблеми внутрішні.Але точно така ж справа і з зовнішніми. Точніше зовнішні проблеми є наслідком інших внутрішніх - фундаментальних.Бо ще А.Сміт...Імхо. Помилився саме Захід. Саме він. Коли не продав Опеля..., пнув під зад занадто відкрито і рано.А так би оркостан слухав би і далі казки про рівність, Джи8, оди свояму вялічію і врешті розвалився ... Під пісні Кіркорова. Вони раніше реально топали і хотіли в Європу. Зі своїми балалайками та газом.Зараз же він переформатовується далі, топає в Азію. Під війну. І швидше, ніж ми.