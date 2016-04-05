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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62416242624362446245>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:19

Bobua

Не мав великого бажання заходити на форум до середи .

Але почитав зіркоподобні вислови деяких "закоханих " в Украіну з незрівненною радістью буду чекати ваші звіти про покращення кількості призивників .
Про те що треба не просто прививати кохання до Батьківщини , а вживляти його в Мозг .
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) В Італії пропагандисти РФ анонсували виставку про "розквіт" Маріуполя. Влада не дозволила
Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про тимчасово окупований росіянами Маріуполь. Рішення ухвалено після звернення української сторони, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
...
4 січня повідомлялося, що в Модені члени культурної асоціації "Росія Емілія-Романья" планують провести пропагандистську виставку про те, що Маріуполь нібито "швидко та якісно відновлюється" після російської окупації. На сторінці заходу у Facebook був анонс італійською та російською мовами з пропагандистськими меседжами про "київську хунту", "місто-мученик бандитської окупації", "місто-символ народного повстання на Донбасі" тощо.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:34

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Але ця поведінка також має пояснення. Ось колись США посилало своїх хлопців у В'єтнам. Навіщо? Бо була "комуністична загроза". Але американське суспільство засудило В'єтнам і окрім того СРСР розпався фактично сам(без впливу США). Тому в США широко розповсюджена думка(я так думаю) що В'єтнам - це помилка.
І логічний висновок(мій) - а навіщо тій Україні помагати?

Можете скільки завгодно ігнорити цю думку, але її висловив не я, а американський генерал (фіо вже не пам'ятаю). На питання чому ми воюємо у В'єтнамі, він відповів: "Щоб не воювати в США".
Більше 10 років тому я давав цитату і посилання.

І я з цим згоден на 150%.
Для мене це більше, ніж очевидно.
І це стосується, щоб Ви не подумали, не тільки Штатів, а характерно для багатьох країн.

Оркостан повоював в себе в Чечні... зробив висновки і з того часу воює за своїми кордонами.
І це тільки один варіант - коли проблеми внутрішні.
Але точно така ж справа і з зовнішніми. Точніше зовнішні проблеми є наслідком інших внутрішніх - фундаментальних.
Бо ще А.Сміт...

Імхо. Помилився саме Захід. Саме він. Коли не продав Опеля..., пнув під зад занадто відкрито і рано.
А так би оркостан слухав би і далі казки про рівність, Джи8, оди свояму вялічію і врешті розвалився ... Під пісні Кіркорова. Вони раніше реально топали і хотіли в Європу. Зі своїми балалайками та газом.

Зараз же він переформатовується далі, топає в Азію. Під війну. І швидше, ніж ми.

Для мене "якийсь генерал сказав", чи навіть "президент сказав" вже давно не є аргументом. Світ такий що УСІ брешуть(маніпулюють).
Аргументи для мене це - факти і логічні висновки. І все.
Я не згідний що "Щоб не воювати в США", тому що ніякої загрози США від В'єтнаму в умовному 1965 році я не бачу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Щодо моряків і капітанів...
Їм зараз добре за кордоном з укр.паспортом? Краще аніж років 10 тому?


ні, не краще...у моряків ще до 22р була величезна проблема з IMO сертифікатами
-по перше ціну з 300-500грн до 4000грн
-в 2012р коли я останній раз робив документи(на 5 років), то офіційно це мені коштувало 700-750 дол (що купити "під ключ" 2500дол), я за 29 років завжди здавав екзамени(проходив курси) сам (їздив на пари, на тренажери -це займало час десь від 2 тижнів до двох місяців (така була фікня в 1994р -курси повишения 2 мес), після 1999р вони зменьшили тривалість до 10 днів.
-2020/21 ціна документи (за часи зеленої влади) зросла до 7-8-10к дол,
питала -яка зарплата- 8к -документи 8к
щоб отримати нові документи моряку треба їхати до Польщі (там проходити курси/здавати екзамени), тривалість 2-3 тижні. 80% нашіх моряків (капітанів майже 99% давно не проходили курси самі, тільки за гроші), коли я здавав тести на тренажерах у 2012 -препади були здивовані високим балом (тим більше від капітана), тому що краще всіх тести проходять (або курсанти, або молодші офіцери), бо капітани мають погану пам'ять що засвоїти такий обсяг знань))). Тому наші моряки через дружин намагають купити нові документи в Україні (ціна від 5к дол)
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:55

  барабашов написав:prodigy
А моряков на контракт сейчас вообще не выпускают? Те кто остались здесь из ваших знакомых(младше вас) - как и что они?


нікого не випускають, моряка випускають після справки з ТЦК , це фантастика

за гроші виїзжають і не тільки моряки (муж знайомою виїхав до Канади, десь 1,5місяця тому), возраст до 40

вже написав, що всі знайомі (і наміть зовсім мало знайомі) виїхали...мешкаю в приватному будинку-багато заможних виїхали (хтось весною 22, хтось восени 22), дома закриті (десь 30-40%), я офіційно маю право на виїзд, але вирішив що буду в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:я офіційно маю право на виїзд, але вирішив що буду в Україні


Це якесь доягнення, маючи право на виїзд, залишитися в Україні?)) Неодноразово чув, як це підкреслюють.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:надія на західного виборця


вже не раз пояснювали що американці мало турбують події в сусідньому місті (навіть не штаті), у них пріоритети залізні -мій будинок-моя вулиця (комьюніті)-моє місто і так далі. Що до китаю/росії або України -це вже так далеко ( майже космос)
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:02

  Andrey2512 написав:
  prodigy написав:я офіційно маю право на виїзд, але вирішив що буду в Україні


Це якесь доягнення, маючи право на виїзд, залишитися в Україні?)) Неодноразово чув, як це підкреслюють.

прозвище "бонэвтик" -- оно же не на ровном месте появилось :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:03

  pesikot написав:1) В Італії пропагандисти РФ анонсували виставку про "розквіт" Маріуполя. Влада не дозволила
Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про тимчасово окупований росіянами Маріуполь. Рішення ухвалено після звернення української сторони, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
...
4 січня повідомлялося, що в Модені члени культурної асоціації "Росія Емілія-Романья" планують провести пропагандистську виставку про те, що Маріуполь нібито "швидко та якісно відновлюється" після російської окупації. На сторінці заходу у Facebook був анонс італійською та російською мовами з пропагандистськими меседжами про "київську хунту", "місто-мученик бандитської окупації", "місто-символ народного повстання на Донбасі" тощо.

Але рішення ВІДКЛИКАЛИ! Тобто спочатку дозволили проведення!
Це лишній раз підкреслює що італійці абсолютно далекі від нашої війни.
Вони або не розуміють(не вникають) в те що відбувається у нас або там існують про-російські сили(можливо проплачені). Або і те і те.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:03

  prodigy написав:я офіційно маю право на виїзд, але вирішив що буду в Україні

Так само ...
pesikot
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