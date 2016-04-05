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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6242624362446245>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:05

  Andrey2512 написав:
  prodigy написав:я офіційно маю право на виїзд, але вирішив що буду в Україні


Це якесь досягнення, маючи право на виїзд, залишитися в Україні?))
Неодноразово чув, як це підкреслюють.


таке собі досягнення))),
але не кожний зараз доживає до 60 (на жаль),
мій брат у лютому 23 помер у віці 60р 2місяця))
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:05

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:1) В Італії пропагандисти РФ анонсували виставку про "розквіт" Маріуполя. Влада не дозволила
Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про тимчасово окупований росіянами Маріуполь. Рішення ухвалено після звернення української сторони, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
...
4 січня повідомлялося, що в Модені члени культурної асоціації "Росія Емілія-Романья" планують провести пропагандистську виставку про те, що Маріуполь нібито "швидко та якісно відновлюється" після російської окупації. На сторінці заходу у Facebook був анонс італійською та російською мовами з пропагандистськими меседжами про "київську хунту", "місто-мученик бандитської окупації", "місто-символ народного повстання на Донбасі" тощо.

Але рішення ВІДКЛИКАЛИ! Тобто спочатку дозволили проведення!
Це лишній раз підкреслює що італійці абсолютно далекі від нашої війни.
Вони або не розуміють(не вникають) в те що відбувається у нас або там існують про-російські сили(можливо проплачені). Або і те і те.

Можно довго розганяти зраду, АЛЕ відкликали дозвіл і це добре

Тому що українська дипломатична служба провела роботу, яку вони і повинні робити

І це добре
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:12

  andrijk777 написав:]
Для мене "якийсь генерал сказав", чи навіть "президент сказав" вже давно не є аргументом. Світ такий що УСІ брешуть(маніпулюють).
Аргументи для мене це - факти і логічні висновки. І все.
Я не згідний що "Щоб не воювати в США", тому що ніякої загрози США від В'єтнаму в умовному 1965 році я не бачу.

))
Військової загрози США від В'єтаму нууууууль -- це більш, ніж очевидно.

Але є таке поняття, як Американська економічна зона (с) Мортимер.
І от наявність краснопузого В'єтнаму у тій точці світового ринку для неї не гууууд.
Вже не кажучи, що наявність риночного В'єтаму, який би однозначно входив би в Американську економічну зону, для неї --- великий гууууд.
А входив би, тому що поруч краснопузі Китай та інші незрозумілі азіати.

Бо А!Сміт. Необхідність розширення ринку. Для розвитку...
Мортимер ще круче бачив --- що ринок тут не до чого.
Це для будь-якої формації...
Необхідність розширення при вичерпанні ресурсів росту.

Інакше б -- закрийся та зростай собі до небес...
Але коли капіталу нема куди рости, то щоооууу? Бійка за ресурси. Для свого росту. Не зовні..., так тоді де?)) Внутрі. Між собою.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 січ, 2024 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:14

  Letusrock написав:
  trololo написав:надія на західного виборця і західного політика, що він там щось буде робити щоб захистить пересічного від ТЦК/ВЛК це так мило насправді


надія що німецькі поліцайти будуть ловити "ухилянтів" по Мюнхену це теж дуже мило

а не думаєте що союзники внєзапно напружаться в один прекрастий момент, коли зрозуміють що постачають сучасне передове озброєння ударними темпами "растущей на глазах" диктатурі ?
І тоді точно вся надія на достатню кількість шкіряних торпед та черенків від лопат..
Тоді матра "воювати будуть усі" зміниться на "помирати будуть усі"

Вы всерьёз полагаете, что для них проблема в "диктатуре" и в битве "диктатура против демократии"? :)
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:15

  detroytred написав:Це для будь-якої формації...
Необхідність розширення при вичерпанні ресурсів росту.

Шваб!
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СБУ та НАБУ викрили суддю на Одещині, який за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон

Служба безпеки спільно з НАБУ ліквідувала масштабну корупційну схему у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Встановлено, що за 3,5 тис. американських доларів у суді приймалися рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

До оборудки причетні співробітники суду та посередники.

За даними слідства, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:20

Українські жінки не повинні тягнути на собі тягар війни. Воювати мають чоловіки. Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив командир розвідувального взводу 28 ОмБР Валід Ю.

"Я не хочу, щоб українська жіночність пішла шукати нашу чоловічу мужність там. Я не хочу, щоб жінки були в армії. Для мене це показник того, що чоловіки не справляються. А якщо ми не справляємося, то це вже ганьба, я вважаю. Це одне", – вказав військовий.

Також він зазначив, що в суспільстві немає запиту на мужність, і це велика проблема. Жінки не хочуть відпускати чоловіків до ТЦК, але немає такого, щоб дівчата пишалися хлопцями, які служать.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:23

  detroytred написав:............
))
Військової загрози США від В'єтаму нууууууль -- це більш, ніж очевидно.
.........

Кроме того, о чём Вы написали, США во Вьетнаме тогда "соревновались" за влияние в мире с Союзом.

P.s. Интересные данные о доверии к политикам - https://www.unian.net/politics/poroshenko-vozglavil-reyting-samyh-vrednyh-dlya-ukrainy-politikov-12506475.html.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:28

  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
))
Військової загрози США від В'єтаму нууууууль -- це більш, ніж очевидно.
.........

Кроме того, о чём Вы написали, США во Вьетнаме тогда "соревновались" за влияние в мире с Союзом.

P.s. Интересные данные о доверии к политикам - https://www.unian.net/politics/poroshenko-vozglavil-reyting-samyh-vrednyh-dlya-ukrainy-politikov-12506475.html.

Вплив - це що?))
Це і є зона. Своя економічна, політична, воєнна зона.
За нікому не потрібні ділянки ніхто не змагається.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:36

  Denik написав:
  ЛАД написав:Ракеты у них уже закончились? Сколько месяцев назад?
Нефть и еда когда закончатся?
Вам не дают покоя лавры Арестовича?

Триндіти - не мішки ворочати.

Оце вірно.
На відміну від Вас я більше 22 місяців перетворюю цю війну у війну дронів та роботів. Роблю все, щоб Ваші близькі не пішли в посадку з автоматом, а керували дроном (в тому числі наземним), працювали з РЕБ, перепрошивали роутер, або носили "кабанчики" до гармати.

Ви особисто і одноособо?
І як успіхи?
Завтра мобілізацію відмінять, бо замість людей підуть на фронт роботи?
Чи треба трошки почекати?
Сподіваюсь, не більше "2-3 тижнів"?
ЛАД
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