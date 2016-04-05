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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 січ, 2024 18:39
prodigy написав:
Українські жінки не повинні тягнути на собі тягар війни. Воювати мають чоловіки. Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив командир розвідувального взводу 28 ОмБР Валід Ю.
"Я не хочу, щоб українська жіночність пішла шукати нашу чоловічу мужність там. Я не хочу, щоб жінки були в армії. Для мене це показник того, що чоловіки не справляються. А якщо ми не справляємося, то це вже ганьба, я вважаю. Це одне", – вказав військовий.
Також він зазначив, що в суспільстві немає запиту на мужність, і це велика проблема. Жінки не хочуть відпускати чоловіків до ТЦК, але немає такого, щоб дівчата пишалися хлопцями, які служать.
командир не пробував крім інтерв"ю писати кандитатьску або докторську?
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Додано: Вів 09 січ, 2024 18:39
detroytred написав:
Вплив - це що?))
Це і є зона. Своя економічна, політична, воєнна зона.
За нікому не потрібні ділянки ніхто не змагається.
Вірно. Але Ви писали лише про ринки.
Нікому не потрібних ділянок в світі немає.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 18:43
detroytred написав: andrijk777 написав:
]
Для мене "якийсь генерал сказав", чи навіть "президент сказав" вже давно не є аргументом. Світ такий що УСІ брешуть(маніпулюють).
Аргументи для мене це - факти і логічні висновки. І все.
Я не згідний що "Щоб не воювати в США", тому що ніякої загрози США від В'єтнаму в умовному 1965 році я не бачу.
))
Військової загрози США від В'єтаму нууууууль -- це більш, ніж очевидно.
Але є таке поняття, як Американська економічна зона (с) Мортимер.
І от наявність краснопузого В'єтнаму у тій точці світового ринку для неї не гууууд.
Вже не кажучи, що наявність риночного В'єтаму, який би однозначно входив би в Американську економічну зону, для неї --- великий гууууд.
А входив би, тому що поруч краснопузі Китай та інші незрозумілі азіати.
Бо А!Сміт. Необхідність розширення ринку. Для розвитку...
Мортимер ще круче бачив --- що ринок тут не до чого.
Це для будь-якої формації...
Необхідність розширення при вичерпанні ресурсів росту.
Інакше б -- закрийся та зростай собі до небес...
Але коли капіталу нема куди рости, то щоооууу? Бійка за ресурси. Для свого росту. Не зовні..., так тоді де?)) Внутрі. Між собою.
Стоп. А як же аргумент "Щоб не воювати в США"?
І я(detroytred) з цим згоден на 150%.
Вже не діє.
Тепер щодо "Американська економічна зона". Припустимо таке поняття є. Прикол в тому що відносно маленький В'єтнам з економічної точки зору не вартий того щоб за нього померло стільки американців. Є набагато "солодші" цілі.
Наприклад та ж сама РФ. Я думаю немає заперечень що РФ набагато жирніша(більша) ціль ніж В'єтнам. РФ фактично була в "Американській економічній зоні" в кінці 90-х. А сьогодні РФ переходить(вже фактично перейшла) в "Китайську економічну зону". КАК ЖЕ ОНИ ДОПУСТИЛИ??? Я чогось не бачу ніяких кроків(в тому числі військових) для повернення(утримання) РФ в "Американській економічній зоні"? Чому???
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Додано: Вів 09 січ, 2024 18:45
flyman написав:
класно, тепер рішення суддів не рішення, а рішення прикордонної трійки саме то, це вищий рівень прояву свободи і демократії.
неуявляєш що зараз робиться на кордоні:
наприклад батьки трьох дітей можуть перейти кордон тільки якщо їдуть з дітьми.. на питання згідно чого, відповідь "потому что гладіоус"
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Додано: Вів 09 січ, 2024 18:53
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
]
Для мене "якийсь генерал сказав", чи навіть "президент сказав" вже давно не є аргументом. Світ такий що УСІ брешуть(маніпулюють).
Аргументи для мене це - факти і логічні висновки. І все.
Я не згідний що "Щоб не воювати в США", тому що ніякої загрози США від В'єтнаму в умовному 1965 році я не бачу.
))
Військової загрози США від В'єтаму нууууууль -- це більш, ніж очевидно.
Але є таке поняття, як Американська економічна зона (с) Мортимер.
І от наявність краснопузого В'єтнаму у тій точці світового ринку для неї не гууууд.
Вже не кажучи, що наявність риночного В'єтаму, який би однозначно входив би в Американську економічну зону, для неї --- великий гууууд.
А входив би, тому що поруч краснопузі Китай та інші незрозумілі азіати.
Бо А!Сміт. Необхідність розширення ринку. Для розвитку...
Мортимер ще круче бачив --- що ринок тут не до чого.
Це для будь-якої формації...
Необхідність розширення при вичерпанні ресурсів росту.
Інакше б -- закрийся та зростай собі до небес...
Але коли капіталу нема куди рости, то щоооууу? Бійка за ресурси. Для свого росту. Не зовні..., так тоді де?)) Внутрі. Між собою.
Стоп. А як же аргумент "Щоб не воювати в США"?
І я(detroytred) з цим згоден на 150%.
Вже не діє.
Тепер щодо "Американська економічна зона". Припустимо таке поняття є. Прикол в тому що відносно маленький В'єтнам з економічної точки зору не вартий того щоб за нього померло стільки американців. Є набагато "солодші" цілі.
Наприклад та ж сама РФ. Я думаю немає заперечень що РФ набагато жирніша(більша) ціль ніж В'єтнам. РФ фактично була в "Американській економічній зоні" в кінці 90-х. А сьогодні РФ переходить(вже фактично перейшла) в "Китайську економічну зону". КАК ЖЕ ОНИ ДОПУСТИЛИ??? Я чогось не бачу ніяких кроків(в тому числі військових) для повернення(утримання) РФ в "Американській економічній зоні"? Чому???
Так там вище ж пояснення.
Якщо не конкурувати за ресурси рости на зовні, то прийдеться конкурувати за них внутрі.
І здрастуй Велика Депресія...
Це і є вичерпання ресурсів росту на своєму ринку.
І з нього вивів не Кейнс, а ітогі 2СВ -- розширення Американської економічної зони...
В'єтнам -- це точка в Азії.
Однієї Кореї та Японії ... але все!!! вичерпується. З часом. Тому і столблять ділянки для росту ринку, своїх зон.
І!!!
Помилка глобальна демократів -- в них був вибір: або Обамакер, або Зірка Смерті (озброєння). І вони, будучі глобалістами -- розвиток через зовнішні ринки, а не внутрішні сварки...; Обрали Обамакер.
Для пересічних янкі це плюс, а для українців та Ко виявилось жирним мінусом.
Саме оцей наслідок отак проявив себе для нас.
Гроші, капітал янкі пішли не у зброю, а у здоров'я янкі...
Чому допустили втрату рфіїї?
Тому що демократія -- багато центрів влади... Внутрішня конкуренція у владі.
Відсутність чіткої стратегії. Внутрішні протиріччя. Як наслідок -- помилки.
Нема в них єдиних планів та стратегій... Нема.
Не буває позитиву без негативу.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 09 січ, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 19:00
ти ж там і тобі там погано
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flyman
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Додано: Вів 09 січ, 2024 19:01
andrijk777 написав:
............
Тепер щодо "Американська економічна зона". Припустимо таке поняття є. Прикол в тому що відносно маленький В'єтнам з економічної точки зору не вартий того щоб за нього померло стільки американців. Є набагато "солодші" цілі.
Наприклад та ж сама РФ. Я думаю немає заперечень що РФ набагато жирніша(більша) ціль ніж В'єтнам. РФ фактично була в "Американській економічній зоні" в кінці 90-х. А сьогодні РФ переходить(вже фактично перейшла) в "Китайську економічну зону". КАК ЖЕ ОНИ ДОПУСТИЛИ??? Я чогось не бачу ніяких кроків(в тому числі військових) для повернення(утримання) РФ в "Американській економічній зоні"? Чому???
Какими методами?
Воевать, как с Вьетнамом?
О ЯО не забыли? У Вьетнама его не было.
А нас как раз ради влияния и "экономических зон" и поддерживают.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 19:11
unicdima написав:
СБУ та НАБУ викрили суддю на Одещині, який за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон
Служба безпеки спільно з НАБУ ліквідувала масштабну корупційну схему у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Встановлено, що за 3,5 тис. американських доларів у суді приймалися рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон.
До оборудки причетні співробітники суду та посередники.
За даними слідства, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних.
І скільки таких схем було і є ...
А як заходить розмова про офіційний грошовий внесок за бронь - так гвавт здіймається до істерики ...
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Додано: Вів 09 січ, 2024 19:23
flyman написав:
ти ж там і тобі там погано
Ні, тут супер!👍
Просто треба фронтовикам перепочити 2роки...
Бо коли тримаєш дамбу руками, щоб не прорвало більше 22міс, а гарантійний термін на дамбу всього лиш 12міс - то якось не правильно і небезпечно!
Прорвати може будь-якої миті
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