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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6243624462456246
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 19:26

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:............
Тепер щодо "Американська економічна зона". Припустимо таке поняття є. Прикол в тому що відносно маленький В'єтнам з економічної точки зору не вартий того щоб за нього померло стільки американців. Є набагато "солодші" цілі.
Наприклад та ж сама РФ. Я думаю немає заперечень що РФ набагато жирніша(більша) ціль ніж В'єтнам. РФ фактично була в "Американській економічній зоні" в кінці 90-х. А сьогодні РФ переходить(вже фактично перейшла) в "Китайську економічну зону". КАК ЖЕ ОНИ ДОПУСТИЛИ??? Я чогось не бачу ніяких кроків(в тому числі військових) для повернення(утримання) РФ в "Американській економічній зоні"? Чому???

Какими методами?
Воевать, как с Вьетнамом?
О ЯО не забыли? У Вьетнама его не было.
А нас как раз ради влияния и "экономических зон" и поддерживают.

Війну в В'єтнамі не можна пояснити боротьбою за "Американську економічну зону", це все що я хотів сказати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 19:49

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Востаннє редагувалось холява в Вів 09 січ, 2024 20:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 19:55

Останні масовані атаки Росії - сигнал того, що президент Росії Володимир Путина не зацікавлений у переговорах і припиненні вогню. Щоб перемогти РФ у військовому і психологічному відношеннях, підірвати російську пропаганду, зберегти союзи і захистити територію, Україні доведеться змінитися, пише журнал The Atlantic.

При цьому видання посилається на заяви міністра оборони Рустема Умєрова, який перерахував, що ж конкретно потрібно Україні для перемоги. Зокрема, він назвав такі цілі і завдання

/найенергійніша і добре керована армія (потрібно набрати та навчити більше солдатів, а також дати ветеранам відпочити від бойових дій);
/найсучасніша оборонна промисловість в Європі, якщо не в світі (потреби армії повинні бути пріоритизовані);
/викорінення корупції, що залишилася, і безгосподарності;
/"декомпресія" українських політичних дебатів.



Нагадаємо, консультант зі стратегічного управління Стівен Копітс вважає, що, якщо нинішні вражаючі темпи втрат Росії в особовому складі збережуться, вони можуть скоротити війну на цілий рік.


сподіваюсь що рф по темпам втрат буде попереду і це дає нам шанс
Contra spem spero! (Леся Українка)

до речі, аналогій з Першої Світовою все більше (поява нового ленина? why not)

Симптомы повторяются один к одному.
Россию, перед ее очередной смертью начинает адски пучить на «все русское». Возникает повальное обожание всяких кокошников-зипунов.

Именно так было перед 17-м годом. Все трещало и лопалось от «а-ля-рюсса».
Паясничали тотально.
Царишка Коля-2, его дворянство, а следом мещанство и купечество прибарахлялось сарафанами-салопами и косоворотками. Чтобы насолить «проклятой Европе» весь этот забавный хлам носили не только на балах, но в быту .
Возрождение «русского духа» должно было обеспечить победу в войне.
Кончилось тем, что I Мировая была позорно проиграна россией, а потом матросские штыки изорвали «зипуны в жемчугах» прямо на их носителях.

Нынче все еще смешнее. Больной дугин требует переодеть «в русское» думу, и администрацию, а путина заставить отпустить бороду, носить салоп и корону.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 19:57

  холява написав:
  andrijk777 написав:Методів є як мінімум 2. Один з них - стати на сторону РФ. Методи завжди є.
Але суть не в цьому.
Війну в В'єтнамі не можна пояснити боротьбою за "Американську економічну зону", це все що я хотів сказати.


Вечірній шедевр від "наскрізь украінця "

Методів є як мінімум 2. Один з них - стати на сторону РФ. Методи завжди є.

Ну а що с себе може представляти другій метод , можно я вгадаю ?
Стати на куліна і написати листа путіну , вмовляти про красну зірку для себе як самому великому пропагандону , щоб він не усіх на Таймир переправив , а тільки тіх хто боронив Украіну .

Я перепрошую , я так відчуваю що такі усім сподобалось , бо нема скиглиння а ні націоналістів , а ні "блакитній команді"

"Один з них" - до останнього діда українця, "методи завжди є"
2. Замороження ЛБЗ.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:05

  flyman написав:
"Один з них" - до останнього діда українця, "методи завжди є"
2. Замороження ЛБЗ.


Я завжди підкреслював , що у вас є почуття юмору .
Але не цого разу .
Я нещодано написав БОБУА щоб він і його ТЦК найскоріше прийнялись за призив до арміі .
Маю надію що і вас запросять до лав арміі .
Та що там казати ,я буду молитесь про це.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:07

  Успіх написав:
  flyman написав:класно, тепер рішення суддів не рішення, а рішення прикордонної трійки саме то, це вищий рівень прояву свободи і демократії.
Але вибір є завжди! Вступити до лав ЗСУ - і все буде добре! ;)
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:28

Свято наближається!©)))

flyman
Андрюха, чекай скоро щедрівників! :D
https://youtube.com/shorts/Hyt1NHOHiMU? ... wihpDkP_tM
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:32

  prodigy написав:
Також він зазначив, що в суспільстві немає запиту на мужність, і це велика проблема. Жінки не хочуть відпускати чоловіків до ТЦК, але немає такого, щоб дівчата пишалися хлопцями, які служать.


раньше когда было средневековье то это мужество было нужным что бы защищать дом и семью даже в мирное время. а сейчас куда то мужество приложить в мирное время кроме как в темном парке? сейчас есть законы, полиция, суды и прочие атрибуты современного устоя жизни. прикладывать мужественность судье в карман?
социум изменился как бы за последние 100 лет. и очень сильно.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:54

  Успіх написав:flyman
Андрюха, чекай скоро щедрівників! :D
https://youtube.com/shorts/Hyt1NHOHiMU? ... wihpDkP_tM

дурачок, я тобі не пишу "лови прильоти"
flyman
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