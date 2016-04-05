andrijk777 написав:............ Тепер щодо "Американська економічна зона". Припустимо таке поняття є. Прикол в тому що відносно маленький В'єтнам з економічної точки зору не вартий того щоб за нього померло стільки американців. Є набагато "солодші" цілі. Наприклад та ж сама РФ. Я думаю немає заперечень що РФ набагато жирніша(більша) ціль ніж В'єтнам. РФ фактично була в "Американській економічній зоні" в кінці 90-х. А сьогодні РФ переходить(вже фактично перейшла) в "Китайську економічну зону". КАК ЖЕ ОНИ ДОПУСТИЛИ??? Я чогось не бачу ніяких кроків(в тому числі військових) для повернення(утримання) РФ в "Американській економічній зоні"? Чому???
Какими методами? Воевать, как с Вьетнамом? О ЯО не забыли? У Вьетнама его не было. А нас как раз ради влияния и "экономических зон" и поддерживают.
Війну в В'єтнамі не можна пояснити боротьбою за "Американську економічну зону", це все що я хотів сказати.
Останні масовані атаки Росії - сигнал того, що президент Росії Володимир Путина не зацікавлений у переговорах і припиненні вогню. Щоб перемогти РФ у військовому і психологічному відношеннях, підірвати російську пропаганду, зберегти союзи і захистити територію, Україні доведеться змінитися, пише журнал The Atlantic.
При цьому видання посилається на заяви міністра оборони Рустема Умєрова, який перерахував, що ж конкретно потрібно Україні для перемоги. Зокрема, він назвав такі цілі і завдання
/найенергійніша і добре керована армія (потрібно набрати та навчити більше солдатів, а також дати ветеранам відпочити від бойових дій); /найсучасніша оборонна промисловість в Європі, якщо не в світі (потреби армії повинні бути пріоритизовані); /викорінення корупції, що залишилася, і безгосподарності; /"декомпресія" українських політичних дебатів.
Нагадаємо, консультант зі стратегічного управління Стівен Копітс вважає, що, якщо нинішні вражаючі темпи втрат Росії в особовому складі збережуться, вони можуть скоротити війну на цілий рік.
сподіваюсь що рф по темпам втрат буде попереду і це дає нам шанс Contra spem spero! (Леся Українка)
до речі, аналогій з Першої Світовою все більше (поява нового ленина? why not)
Симптомы повторяются один к одному. Россию, перед ее очередной смертью начинает адски пучить на «все русское». Возникает повальное обожание всяких кокошников-зипунов.
Именно так было перед 17-м годом. Все трещало и лопалось от «а-ля-рюсса». Паясничали тотально. Царишка Коля-2, его дворянство, а следом мещанство и купечество прибарахлялось сарафанами-салопами и косоворотками. Чтобы насолить «проклятой Европе» весь этот забавный хлам носили не только на балах, но в быту . Возрождение «русского духа» должно было обеспечить победу в войне. Кончилось тем, что I Мировая была позорно проиграна россией, а потом матросские штыки изорвали «зипуны в жемчугах» прямо на их носителях.
Нынче все еще смешнее. Больной дугин требует переодеть «в русское» думу, и администрацию, а путина заставить отпустить бороду, носить салоп и корону.
Також він зазначив, що в суспільстві немає запиту на мужність, і це велика проблема. Жінки не хочуть відпускати чоловіків до ТЦК, але немає такого, щоб дівчата пишалися хлопцями, які служать.
раньше когда было средневековье то это мужество было нужным что бы защищать дом и семью даже в мирное время. а сейчас куда то мужество приложить в мирное время кроме как в темном парке? сейчас есть законы, полиция, суды и прочие атрибуты современного устоя жизни. прикладывать мужественность судье в карман? социум изменился как бы за последние 100 лет. и очень сильно.
Чому так важко зрозуміти, що не потрібно зразу мобілізувати всі 500к і загнати ж зразу всіх у "тренувальний табір"? Достатньо по 50к/міс! І взагалі, ще рік-півтора тому треба було починати!
Формула мобілізації/демобілізації ж проста: 50К мобілізували в ліс/тренувальний табір (розбитий на багато міні таборів) >>> а тих, що там вже тренувались по 3-6-12міс закинути 50К сюди до Успіхів)) >>> відповідно, 50К Успіхів, передавши всі речі, зброю/техніку "змінщикам", міцно тиснуть їм руку/обнімають і, весело їдуть додому/до сім'ї на демобілізацію! І так кожен місяць!
Що і кому ще не ясно?
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 09 січ, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Чому так важко зрозуміти, що не потрібно зразу мобілізувати всі 500к і загнати ж зразу всіх у "тренувальний табір"? Достатньо по 50к/міс! І взагалі, ще рік-півтора тому треба було починати!
Формула мобілізації/демобілізації ж проста: 50К мобілізували в ліс/тренувальний табір (розбитий на багато міні таборів) >>> а тих, що там вже тренувались по 3-6-12міс закинути 50К сюди до Успіхів)) >>> відповідно, 50К Успіхів, передавши всі речі, зброю/техніку "змінщикам", міцно тиснуть їм руку/обнімають і, весело їдуть додому/до сім'ї на демобілізацію! І так кожен місяць!
Що і кому ще, плять, не ясно?
професор Залужний, що за зневага до заслуженої людини? чи в тебе армійське/академічне звання вище?
Також він зазначив, що в суспільстві немає запиту на мужність, і це велика проблема. Жінки не хочуть відпускати чоловіків до ТЦК, але немає такого, щоб дівчата пишалися хлопцями, які служать.
раньше когда было средневековье то это мужество было нужным что бы защищать дом и семью даже в мирное время. а сейчас куда то мужество приложить в мирное время кроме как в темном парке? сейчас есть законы, полиция, суды и прочие атрибуты современного устоя жизни. прикладывать мужественность судье в карман? социум изменился как бы за последние 100 лет. и очень сильно.
мужланов рады видеть водителями маршруток и на стройках. Даже в полиции уже не мужественное лицо.
unicdima написав:СБУ та НАБУ викрили суддю на Одещині, який за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон
Служба безпеки спільно з НАБУ ліквідувала масштабну корупційну схему у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Встановлено, що за 3,5 тис. американських доларів у суді приймалися рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон.
До оборудки причетні співробітники суду та посередники.
За даними слідства, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних.
І скільки таких схем було і є ... А як заходить розмова про офіційний грошовий внесок за бронь - так гвавт здіймається до істерики ...
Потому что кормушка закроется. То же самое и с поднятием ЗП для военных + разные плюшки. Зачем нужно, чтоб в ЗСУ приходили сами, так испанские счета сами не вырастут. А вот Мобилизация, в том виде в котором её проводят, огромное кормовое поле для чиновников всех мастей и рангов. Сейчас руки греют все, тцк, погранцы, судьи, врачи всех мастей даже, блин, работники ЦНАПов, предоставляющие услуги по прописке без военника. Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.
Таков путь (с)
Востаннє редагувалось hume в Вів 09 січ, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
УСПІХ , я вам так скажу . Як що по честі , то слід було би всіх всіх з довідками про негаразди зі здоров,ям направити на дослідження . Я согодні був у ТЦК де якийсь хлопчина кремезной статури ,приіхав до ТЦКна фольксвагені і тикав довідку що в нього Геморагічний інсульт ....... ...... я аж підскочив , на мое питання як же він керує авто , нічого не відповів .
Гадаю , що таких довідок ,як раз та кілкість ,що потребуе нашій арміі .
hume написав: Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.
Таков путь (с)
Спочатку мав бажання нагарчати на вас .
Псіхіатри, при встановленні діагнозу за яким іде інвалідність ,пріймають тіль коллегіальне рішення .
То я вам бажаю щоб ви сходили і спробували щось получити у псіхіатрів . Любого рівня , хоч районих , хочь областних . Що ви написали є сенільна деменція .
Я дуже себе стримував поки писав . Ви навіть не подумали (протези не вміють розмишляти) що далі буде з людиною з діагнозом від псіхіатра .....
Востаннє редагувалось холява в Вів 09 січ, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.