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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 січ, 2024 22:18
холява написав:hume
Я ще раз наголошую ..... це бред .
От ви получили ту справку от псіхіатра , стали на облік і ВАС ЗНОВУ ПОСИЛАЮТЬ на МСЕК .
Там що новий концерт ? Тіпа хтось написав ? Ми повинні підтвердити . Номер не пройде .
Окрім того ви же розуміете , що кожні пів року ви будете приходити на освідотство , де вже інші ПСІХІАТРИ наврядчи засвідкують ШІКАРНІЙ діагноз . Ото буде біда !
А авто , а інші прикрощі про які ви не здогадуетесь .......
Вы выше написали про счастливого обладателя справки с диагнозом геморагичный инсульт. С вероятностью 99% эта справка оплачена, как и миллионы других.
За деньги у нас, к сожалению, можно "порешать" практически всё. Сначала покупали разрешения на проезд по Южному мосту в Киеве, теперь перешли на торговлю диагнозами. К сожалению я констатирую, что коррупция в сфере обслуживания "ухылянтов" набирает угрожающие масштабы. Как и коррупция в целом.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 22:20
Shaman написав:сьогодні вже писали про ухилянтів у Білгород-Дністровському. але не описали, як саме - а дуже цікаво
Писали, що схема з розлученням і дітей залишають на батька. Кількість таких рішень виросла за рік в 9 разів, а 30% всіх таких рішень в країні видав один суд - в Білгород-Дністровському
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Додано: Вів 09 січ, 2024 22:24
холява написав: hume написав:
Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.
Таков путь (с)
Спочатку мав бажання нагарчати на вас .
Псіхіатри, при встановленні діагнозу за яким іде інвалідність ,пріймають тіль коллегіальне рішення .
То я вам бажаю щоб ви сходили і спробували щось получити у псіхіатрів .
Любого рівня , хоч районих , хочь областних .
Що ви написали є сенільна деменція .
Я дуже себе стримував поки писав .
Ви навіть не подумали (протези не вміють розмишляти) що далі буде з людиною з діагнозом від псіхіатра .....
Кожного наступного разу, все менше бажання писати тут шось через "правдорубів", котрі міряють всіх по собі, але ж чорт забирай, скільки можна жити у вигаданому світі?
Знаю кілька сфер, в котрих психіатри(як і наркологи наприклад) десятиліттями пачками продавали довідки про адекватність, причому за невелику ціну. Не бачу жодної причини, чому б цим "святим людям" не робити теж саме з папірцями про неадекватність але вже за чималий прайс.
На жаль ця державна машина згнила майже наскрізь, причому вже давно.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 22:26
trololo написав: vitaliiangel написав: Bobua написав:
І взагалі -- блокування мало би бути автоматичним і одночасним для всіх мільйонів ухилянтів.
Для розблокування -- цілий комплекс заходів: прихід у ТЦК, проходження ВЛК, мобілізація або купа документів на відстрочення. Якщо просто зняти блокування, то воно має повернутись автоматично при щоденній самодіагностиці системи.
думаешь западные партнёры одобрят презумпцию виновности и будут продолжать помощь северной корее-2? Как только такую херню покажут по их тв, политиков помогающих Украине снесут нахер. А режим Зеленского станут считать диктаторским. Блокировки будут выборочно. А там где выбор, там же и коррупция. Военком может выбрать тебя или выбрать другого. Если его правильно заинтересовать. При чём оба варианта в рамках закона. Наказать военкома за превышение полномочий станет невозможно.
надія на західного виборця і західного політика, що він там щось буде робити щоб захистить пересічного від ТЦК/ВЛК це так мило насправді
Я бы не был так уверен. Беспредел наших ТЦКшников пока на Западе не сильно на слуху но это в любой момент может измениться после какого-нить резонансного случая который не сможет проигнорировать западная пресса - ну например пальнут в городе из калаша (штатного оружния ТЦКшника судя по роликам) по ухилянту а убьют кого-то левого в километре у себя дома.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 22:27
hume написав: холява написав:hume
Я ще раз наголошую ..... це бред .
От ви получили ту справку от псіхіатра , стали на облік і ВАС ЗНОВУ ПОСИЛАЮТЬ на МСЕК .
Там що новий концерт ? Тіпа хтось написав ? Ми повинні підтвердити . Номер не пройде .
Окрім того ви же розуміете , що кожні пів року ви будете приходити на освідотство , де вже інші ПСІХІАТРИ наврядчи засвідкують ШІКАРНІЙ діагноз . Ото буде біда !
А авто , а інші прикрощі про які ви не здогадуетесь .......
Вы выше написали про счастливого обладателя справки с диагнозом геморагичный инсульт. С вероятностью 99% эта справка оплачена, как и миллионы других.
За деньги у нас, к сожалению, можно "порешать" практически всё. Сначала покупали разрешения на проезд по Южному мосту в Киеве, теперь перешли на торговлю диагнозами. К сожалению я констатирую, что коррупция в сфере обслуживания "ухылянтов" набирает угрожающие масштабы. Как и коррупция в целом.
пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.
як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили
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Додано: Вів 09 січ, 2024 22:28
Очень интересная история с контрактами семьи Гринкевич и ЗСУ.
Остался один контракт на постачання їжі для ЗСУ. Угоди підписані департаментом ресурсного забезпечення, який зараз розфомовують.
Наверное на этом все и закончится. Так мы и не узнаем обладателей других подписей.
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