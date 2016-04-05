Додано: Вів 09 січ, 2024 22:16

Ця історія почалася ще в липні минулого року. До редакції NGL.media звернувся юрисконсульт однієї з військових частин, що дислокуються на півдні України. Впродовж короткого періоду близько десятка військовослужбовців тієї частини подали рапорт на звільнення з армії на тій підставі, що після розлучення вони залишились єдиними опікунами своїх неповнолітніх дітей. Юрисконсульт запідозрив, що ці розлучення були фіктивними — тим більше, що усі рішення приймав один і той же суд.

Проте у вересні, за кілька днів до запланованої публікації, у редакцію звернулися представники НАБУ, які наполегливо просили притримати статтю, оскільки вони ведуть власне розслідування і публікація NGL.media може йому зашкодити.



Складність полягала у тому, що формально судді ухвалювали законні рішення, тому довести злий умисел можна було лише затримавши їх на гарячому — під час отримання хабарів. Тому наступні кілька місяців НАБУ готувало цю операцію, яку і провело 9 січня у Білгороді-Дністровському. Тепер уже можна сказати, що діяльність основних фігурантів нашого розслідування задокументована належним чином, проведені обшуки, вручені офіційні підозри.

NGL.media виявили незвичну концентрацію таких справ у Білгород-Дністровському міськрайонному суді, який впродовж 2023 року ухвалив 853 таких рішення — це більше 30% від усіх рішень по країні.



Майже усі ці рішення ухвалили лише четверо суддів цього суду — голова Олександр Боярський (364), Сергій Савицький (312), Валентин Заверюха (124) та Юлія Шевчук (30).



Як вони це пояснюють? NGL.media планували отримати коментарі згаданих суддів перед публікацією, однак, як уже згадувалось вище, відмовились від цього наміру на прохання детективів НАБУ. Наразі ці судді недоступні для коментарів.

сьогодні вже писали про ухилянтів у Білгород-Дністровському. але не описали, як саме - а дуже цікавохоча дивно, як могли мотивувати рішення, якщо батько вже мобілізований...