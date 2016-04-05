hume написав: Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.
Таков путь (с)
Спочатку мав бажання нагарчати на вас .
Псіхіатри, при встановленні діагнозу за яким іде інвалідність ,пріймають тіль коллегіальне рішення .
То я вам бажаю щоб ви сходили і спробували щось получити у псіхіатрів . Любого рівня , хоч районих , хочь областних . Що ви написали є сенільна деменція . Я дуже себе стримував поки писав .
Писал в другой теме, повторю. Весной строитель сделал справку о зависимости. Звучит примерно так "психические расстройства из-за употребления чего то там". Слово в слово не повторю, но приблизительный смысл передал.
Я ще раз наголошую ..... це бред . От ви получили ту справку от псіхіатра , стали на облік і ВАС ЗНОВУ ПОСИЛАЮТЬ на МСЕК . Там що новий концерт ? Тіпа хтось написав ? Ми повинні підтвердити . Номер не пройде . Окрім того ви же розуміете , що кожні пів року ви будете приходити на освідотство , де вже інші ПСІХІАТРИ наврядчи засвідкують ШІКАРНІЙ діагноз . Ото буде біда ! А авто , а інші прикрощі про які ви не здогадуетесь .......
Ця історія почалася ще в липні минулого року. До редакції NGL.media звернувся юрисконсульт однієї з військових частин, що дислокуються на півдні України. Впродовж короткого періоду близько десятка військовослужбовців тієї частини подали рапорт на звільнення з армії на тій підставі, що після розлучення вони залишились єдиними опікунами своїх неповнолітніх дітей. Юрисконсульт запідозрив, що ці розлучення були фіктивними — тим більше, що усі рішення приймав один і той же суд.
Проте у вересні, за кілька днів до запланованої публікації, у редакцію звернулися представники НАБУ, які наполегливо просили притримати статтю, оскільки вони ведуть власне розслідування і публікація NGL.media може йому зашкодити.
Складність полягала у тому, що формально судді ухвалювали законні рішення, тому довести злий умисел можна було лише затримавши їх на гарячому — під час отримання хабарів. Тому наступні кілька місяців НАБУ готувало цю операцію, яку і провело 9 січня у Білгороді-Дністровському. Тепер уже можна сказати, що діяльність основних фігурантів нашого розслідування задокументована належним чином, проведені обшуки, вручені офіційні підозри.
NGL.media виявили незвичну концентрацію таких справ у Білгород-Дністровському міськрайонному суді, який впродовж 2023 року ухвалив 853 таких рішення — це більше 30% від усіх рішень по країні.
Майже усі ці рішення ухвалили лише четверо суддів цього суду — голова Олександр Боярський (364), Сергій Савицький (312), Валентин Заверюха (124) та Юлія Шевчук (30).
Як вони це пояснюють? NGL.media планували отримати коментарі згаданих суддів перед публікацією, однак, як уже згадувалось вище, відмовились від цього наміру на прохання детективів НАБУ. Наразі ці судді недоступні для коментарів.
хоча дивно, як могли мотивувати рішення, якщо батько вже мобілізований...
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 09 січ, 2024 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Я ще раз наголошую ..... це бред . От ви получили ту справку от псіхіатра , стали на облік і ВАС ЗНОВУ ПОСИЛАЮТЬ на МСЕК . Там що новий концерт ? Тіпа хтось написав ? Ми повинні підтвердити . Номер не пройде . Окрім того ви же розуміете , що кожні пів року ви будете приходити на освідотство , де вже інші ПСІХІАТРИ наврядчи засвідкують ШІКАРНІЙ діагноз . Ото буде біда ! А авто , а інші прикрощі про які ви не здогадуетесь .......
Вы выше написали про счастливого обладателя справки с диагнозом геморагичный инсульт. С вероятностью 99% эта справка оплачена, как и миллионы других.
За деньги у нас, к сожалению, можно "порешать" практически всё. Сначала покупали разрешения на проезд по Южному мосту в Киеве, теперь перешли на торговлю диагнозами. К сожалению я констатирую, что коррупция в сфере обслуживания "ухылянтов" набирает угрожающие масштабы. Как и коррупция в целом.
hume написав: Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.
Таков путь (с)
Спочатку мав бажання нагарчати на вас .
Псіхіатри, при встановленні діагнозу за яким іде інвалідність ,пріймають тіль коллегіальне рішення .
То я вам бажаю щоб ви сходили і спробували щось получити у псіхіатрів . Любого рівня , хоч районих , хочь областних . Що ви написали є сенільна деменція .
Я дуже себе стримував поки писав . Ви навіть не подумали (протези не вміють розмишляти) що далі буде з людиною з діагнозом від псіхіатра .....
Кожного наступного разу, все менше бажання писати тут шось через "правдорубів", котрі міряють всіх по собі, але ж чорт забирай, скільки можна жити у вигаданому світі? Знаю кілька сфер, в котрих психіатри(як і наркологи наприклад) десятиліттями пачками продавали довідки про адекватність, причому за невелику ціну. Не бачу жодної причини, чому б цим "святим людям" не робити теж саме з папірцями про неадекватність але вже за чималий прайс. На жаль ця державна машина згнила майже наскрізь, причому вже давно.
Bobua написав:І взагалі -- блокування мало би бути автоматичним і одночасним для всіх мільйонів ухилянтів.
Для розблокування -- цілий комплекс заходів: прихід у ТЦК, проходження ВЛК, мобілізація або купа документів на відстрочення. Якщо просто зняти блокування, то воно має повернутись автоматично при щоденній самодіагностиці системи.
думаешь западные партнёры одобрят презумпцию виновности и будут продолжать помощь северной корее-2? Как только такую херню покажут по их тв, политиков помогающих Украине снесут нахер. А режим Зеленского станут считать диктаторским. Блокировки будут выборочно. А там где выбор, там же и коррупция. Военком может выбрать тебя или выбрать другого. Если его правильно заинтересовать. При чём оба варианта в рамках закона. Наказать военкома за превышение полномочий станет невозможно.
надія на західного виборця і західного політика, що він там щось буде робити щоб захистить пересічного від ТЦК/ВЛК це так мило насправді
Я бы не был так уверен. Беспредел наших ТЦКшников пока на Западе не сильно на слуху но это в любой момент может измениться после какого-нить резонансного случая который не сможет проигнорировать западная пресса - ну например пальнут в городе из калаша (штатного оружния ТЦКшника судя по роликам) по ухилянту а убьют кого-то левого в километре у себя дома.
Я ще раз наголошую ..... це бред . От ви получили ту справку от псіхіатра , стали на облік і ВАС ЗНОВУ ПОСИЛАЮТЬ на МСЕК . Там що новий концерт ? Тіпа хтось написав ? Ми повинні підтвердити . Номер не пройде . Окрім того ви же розуміете , що кожні пів року ви будете приходити на освідотство , де вже інші ПСІХІАТРИ наврядчи засвідкують ШІКАРНІЙ діагноз . Ото буде біда ! А авто , а інші прикрощі про які ви не здогадуетесь .......
Вы выше написали про счастливого обладателя справки с диагнозом геморагичный инсульт. С вероятностью 99% эта справка оплачена, как и миллионы других.
За деньги у нас, к сожалению, можно "порешать" практически всё. Сначала покупали разрешения на проезд по Южному мосту в Киеве, теперь перешли на торговлю диагнозами. К сожалению я констатирую, что коррупция в сфере обслуживания "ухылянтов" набирает угрожающие масштабы. Как и коррупция в целом.
пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра, потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.
як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили (теща так точно - й не тільки думати )
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 09 січ, 2024 22:33, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Потому что кормушка закроется. То же самое и с поднятием ЗП для военных + разные плюшки. Зачем нужно, чтоб в ЗСУ приходили сами, так испанские счета сами не вырастут. А вот Мобилизация, в том виде в котором её проводят, огромное кормовое поле для чиновников всех мастей и рангов. Сейчас руки греют все, тцк, погранцы, судьи, врачи всех мастей даже, блин, работники ЦНАПов, предоставляющие услуги по прописке без военника. Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.
Таков путь (с)
Так и есть. 3 года назад никого не удивляло что собираемое на дорогах гаишником не заканчивает свой путь в одних только его карманах, почему же у военкома должно быть по другому? Отсюда и законы такие стремные периодически проскакивают - все думают что их смысл это мобилизация а их реальный смысл напугать людей чтоб не жалели денег.