RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 624462456246624762486249>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:49

  холява написав:
  hume написав:
Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.

Таков путь (с)


Спочатку мав бажання нагарчати на вас .

Псіхіатри, при встановленні діагнозу за яким іде інвалідність ,пріймають тіль коллегіальне рішення .

То я вам бажаю щоб ви сходили і спробували щось получити у псіхіатрів .
Любого рівня , хоч районих , хочь областних .
Що ви написали є сенільна деменція .
Я дуже себе стримував поки писав .

Писал в другой теме, повторю. Весной строитель сделал справку о зависимости. Звучит примерно так "психические расстройства из-за употребления чего то там". Слово в слово не повторю, но приблизительный смысл передал.
hume
 
Повідомлень: 9378
З нами з: 27.12.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:57

hume

Я ще раз наголошую ..... це бред .
От ви получили ту справку от псіхіатра , стали на облік і ВАС ЗНОВУ ПОСИЛАЮТЬ на МСЕК .
Там що новий концерт ? Тіпа хтось написав ? Ми повинні підтвердити . Номер не пройде .
Окрім того ви же розуміете , що кожні пів року ви будете приходити на освідотство , де вже інші ПСІХІАТРИ наврядчи засвідкують ШІКАРНІЙ діагноз . Ото буде біда !
А авто , а інші прикрощі про які ви не здогадуетесь .......
холява
2
 
Повідомлень: 4022
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4097 раз.
Подякували: 4455 раз.
 
Профіль
4
20
1
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

сьогодні вже писали про ухилянтів у Білгород-Дністровському. але не описали, як саме - а дуже цікаво
Татусі воєнного стану. В Україні різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів
Ця історія почалася ще в липні минулого року. До редакції NGL.media звернувся юрисконсульт однієї з військових частин, що дислокуються на півдні України. Впродовж короткого періоду близько десятка військовослужбовців тієї частини подали рапорт на звільнення з армії на тій підставі, що після розлучення вони залишились єдиними опікунами своїх неповнолітніх дітей. Юрисконсульт запідозрив, що ці розлучення були фіктивними — тим більше, що усі рішення приймав один і той же суд.

Проте у вересні, за кілька днів до запланованої публікації, у редакцію звернулися представники НАБУ, які наполегливо просили притримати статтю, оскільки вони ведуть власне розслідування і публікація NGL.media може йому зашкодити.

Складність полягала у тому, що формально судді ухвалювали законні рішення, тому довести злий умисел можна було лише затримавши їх на гарячому — під час отримання хабарів. Тому наступні кілька місяців НАБУ готувало цю операцію, яку і провело 9 січня у Білгороді-Дністровському. Тепер уже можна сказати, що діяльність основних фігурантів нашого розслідування задокументована належним чином, проведені обшуки, вручені офіційні підозри.

NGL.media виявили незвичну концентрацію таких справ у Білгород-Дністровському міськрайонному суді, який впродовж 2023 року ухвалив 853 таких рішення — це більше 30% від усіх рішень по країні.

Майже усі ці рішення ухвалили лише четверо суддів цього суду — голова Олександр Боярський (364), Сергій Савицький (312), Валентин Заверюха (124) та Юлія Шевчук (30).

Як вони це пояснюють? NGL.media планували отримати коментарі згаданих суддів перед публікацією, однак, як уже згадувалось вище, відмовились від цього наміру на прохання детективів НАБУ. Наразі ці судді недоступні для коментарів.

хоча дивно, як могли мотивувати рішення, якщо батько вже мобілізований...
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 09 січ, 2024 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5050
З нами з: 29.09.19
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:18

  холява написав:hume

Я ще раз наголошую ..... це бред .
От ви получили ту справку от псіхіатра , стали на облік і ВАС ЗНОВУ ПОСИЛАЮТЬ на МСЕК .
Там що новий концерт ? Тіпа хтось написав ? Ми повинні підтвердити . Номер не пройде .
Окрім того ви же розуміете , що кожні пів року ви будете приходити на освідотство , де вже інші ПСІХІАТРИ наврядчи засвідкують ШІКАРНІЙ діагноз . Ото буде біда !
А авто , а інші прикрощі про які ви не здогадуетесь .......

Вы выше написали про счастливого обладателя справки с диагнозом геморагичный инсульт. С вероятностью 99% эта справка оплачена, как и миллионы других.

За деньги у нас, к сожалению, можно "порешать" практически всё. Сначала покупали разрешения на проезд по Южному мосту в Киеве, теперь перешли на торговлю диагнозами. К сожалению я констатирую, что коррупция в сфере обслуживания "ухылянтов" набирает угрожающие масштабы. Как и коррупция в целом.
hume
 
Повідомлень: 9378
З нами з: 27.12.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:сьогодні вже писали про ухилянтів у Білгород-Дністровському. але не описали, як саме - а дуже цікаво
Писали, що схема з розлученням і дітей залишають на батька. Кількість таких рішень виросла за рік в 9 разів, а 30% всіх таких рішень в країні видав один суд - в Білгород-Дністровському
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34453
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 7933 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:24

  холява написав:
  hume написав:
Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.

Таков путь (с)


Спочатку мав бажання нагарчати на вас .

Псіхіатри, при встановленні діагнозу за яким іде інвалідність ,пріймають тіль коллегіальне рішення .

То я вам бажаю щоб ви сходили і спробували щось получити у псіхіатрів .
Любого рівня , хоч районих , хочь областних .
Що ви написали є сенільна деменція .

Я дуже себе стримував поки писав .
Ви навіть не подумали (протези не вміють розмишляти) що далі буде з людиною з діагнозом від псіхіатра .....


Кожного наступного разу, все менше бажання писати тут шось через "правдорубів", котрі міряють всіх по собі, але ж чорт забирай, скільки можна жити у вигаданому світі?
Знаю кілька сфер, в котрих психіатри(як і наркологи наприклад) десятиліттями пачками продавали довідки про адекватність, причому за невелику ціну. Не бачу жодної причини, чому б цим "святим людям" не робити теж саме з папірцями про неадекватність але вже за чималий прайс.
На жаль ця державна машина згнила майже наскрізь, причому вже давно.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 01.04.20
Подякував: 506 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:26

  trololo написав:
  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:І взагалі -- блокування мало би бути автоматичним і одночасним для всіх мільйонів ухилянтів.

Для розблокування -- цілий комплекс заходів: прихід у ТЦК, проходження ВЛК, мобілізація або купа документів на відстрочення. Якщо просто зняти блокування, то воно має повернутись автоматично при щоденній самодіагностиці системи.
думаешь западные партнёры одобрят презумпцию виновности и будут продолжать помощь северной корее-2? Как только такую херню покажут по их тв, политиков помогающих Украине снесут нахер. А режим Зеленского станут считать диктаторским. Блокировки будут выборочно. А там где выбор, там же и коррупция. Военком может выбрать тебя или выбрать другого. Если его правильно заинтересовать. При чём оба варианта в рамках закона. Наказать военкома за превышение полномочий станет невозможно.


надія на західного виборця і західного політика, що він там щось буде робити щоб захистить пересічного від ТЦК/ВЛК це так мило насправді :mrgreen:


Я бы не был так уверен. Беспредел наших ТЦКшников пока на Западе не сильно на слуху но это в любой момент может измениться после какого-нить резонансного случая который не сможет проигнорировать западная пресса - ну например пальнут в городе из калаша (штатного оружния ТЦКшника судя по роликам) по ухилянту а убьют кого-то левого в километре у себя дома.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 865
З нами з: 16.05.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:27

  hume написав:
  холява написав:hume

Я ще раз наголошую ..... це бред .
От ви получили ту справку от псіхіатра , стали на облік і ВАС ЗНОВУ ПОСИЛАЮТЬ на МСЕК .
Там що новий концерт ? Тіпа хтось написав ? Ми повинні підтвердити . Номер не пройде .
Окрім того ви же розуміете , що кожні пів року ви будете приходити на освідотство , де вже інші ПСІХІАТРИ наврядчи засвідкують ШІКАРНІЙ діагноз . Ото буде біда !
А авто , а інші прикрощі про які ви не здогадуетесь .......

Вы выше написали про счастливого обладателя справки с диагнозом геморагичный инсульт. С вероятностью 99% эта справка оплачена, как и миллионы других.

За деньги у нас, к сожалению, можно "порешать" практически всё. Сначала покупали разрешения на проезд по Южному мосту в Киеве, теперь перешли на торговлю диагнозами. К сожалению я констатирую, что коррупция в сфере обслуживания "ухылянтов" набирает угрожающие масштабы. Как и коррупция в целом.

пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра, потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.

як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили (теща так точно - й не тільки думати :D )
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 09 січ, 2024 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5050
З нами з: 29.09.19
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Очень интересная история с контрактами семьи Гринкевич и ЗСУ.

Остался один контракт на постачання їжі для ЗСУ. Угоди підписані департаментом ресурсного забезпечення, який зараз розфомовують.

Наверное на этом все и закончится. Так мы и не узнаем обладателей других подписей.
hume
 
Повідомлень: 9378
З нами з: 27.12.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:32

  hume написав:Потому что кормушка закроется. То же самое и с поднятием ЗП для военных + разные плюшки. Зачем нужно, чтоб в ЗСУ приходили сами, так испанские счета сами не вырастут. А вот Мобилизация, в том виде в котором её проводят, огромное кормовое поле для чиновников всех мастей и рангов. Сейчас руки греют все, тцк, погранцы, судьи, врачи всех мастей даже, блин, работники ЦНАПов, предоставляющие услуги по прописке без военника. Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.

Таков путь (с)


Так и есть. 3 года назад никого не удивляло что собираемое на дорогах гаишником не заканчивает свой путь в одних только его карманах, почему же у военкома должно быть по другому? Отсюда и законы такие стремные периодически проскакивают - все думают что их смысл это мобилизация а их реальный смысл напугать людей чтоб не жалели денег.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 865
З нами з: 16.05.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 624462456246624762486249>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 154737
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 542853
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 17984
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5620)
09.01.2024 22:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.