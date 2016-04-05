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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62456246624762486249>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:36

  Shaman написав:
  hume написав:
  холява написав:hume

Я ще раз наголошую ..... це бред .
От ви получили ту справку от псіхіатра , стали на облік і ВАС ЗНОВУ ПОСИЛАЮТЬ на МСЕК .
Там що новий концерт ? Тіпа хтось написав ? Ми повинні підтвердити . Номер не пройде .
Окрім того ви же розуміете , що кожні пів року ви будете приходити на освідотство , де вже інші ПСІХІАТРИ наврядчи засвідкують ШІКАРНІЙ діагноз . Ото буде біда !
А авто , а інші прикрощі про які ви не здогадуетесь .......

Вы выше написали про счастливого обладателя справки с диагнозом геморагичный инсульт. С вероятностью 99% эта справка оплачена, как и миллионы других.

За деньги у нас, к сожалению, можно "порешать" практически всё. Сначала покупали разрешения на проезд по Южному мосту в Киеве, теперь перешли на торговлю диагнозами. К сожалению я констатирую, что коррупция в сфере обслуживания "ухылянтов" набирает угрожающие масштабы. Как и коррупция в целом.

пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра, потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.

як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили (теща так точно - й не тільки думати :D )

давайте откровенно: все эти "полезняшки" меркнут по сравнению с реальным шансом оказаться в окопах где-то под Авдеевкой. Касательно змигрировать -- с чего бы это? -- польским погранцам никакие справки не нужны.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:37

hume

Навіть не знаю як до вас звернутись ...... може любезний чі добрейший
Кожного разу, коли ви вигадуете все нові і нові косякі в мене таке враження що ви не гарно себе почуваете .
Ви навіть не спитали , а що далі с хлопчиком стало , гадаю що зрозуміли .....
На сім пращаюсь с вами .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:37

  Shaman написав:
  hume написав:
  холява написав:hume

Я ще раз наголошую ..... це бред .
От ви получили ту справку от псіхіатра , стали на облік і ВАС ЗНОВУ ПОСИЛАЮТЬ на МСЕК .
Там що новий концерт ? Тіпа хтось написав ? Ми повинні підтвердити . Номер не пройде .
Окрім того ви же розуміете , що кожні пів року ви будете приходити на освідотство , де вже інші ПСІХІАТРИ наврядчи засвідкують ШІКАРНІЙ діагноз . Ото буде біда !
А авто , а інші прикрощі про які ви не здогадуетесь .......

Вы выше написали про счастливого обладателя справки с диагнозом геморагичный инсульт. С вероятностью 99% эта справка оплачена, как и миллионы других.

За деньги у нас, к сожалению, можно "порешать" практически всё. Сначала покупали разрешения на проезд по Южному мосту в Киеве, теперь перешли на торговлю диагнозами. К сожалению я констатирую, что коррупция в сфере обслуживания "ухылянтов" набирает угрожающие масштабы. Как и коррупция в целом.

пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.

як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили


Як порішали один раз, так сподіваються(впевнені) порішати і в інший. Люди живуть сьогоднішнім днем і це в тому числі через те, що планування на далеку перспективу вельми ускладнене в цій частині суші.
А щодо того, хто там що може подумати-особи, котрі звикли "рішати" чхати хотіли на чиїсь думки.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:47

  _hunter написав:
с чего бы это? -- польским погранцам никакие справки не нужны.


Я перепрошую за наглість , що до повторного звернення , але до кордону треба ще доіхати і на кордоні , маючи діагноз і інвалідність треба без сопровуджаючого сспромогтись перетнути кордон .
Що інше примарять протеєи ?
Востаннє редагувалось холява в Вів 09 січ, 2024 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:48

  drevlyanin написав:
  Shaman написав:пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.

як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили


Як порішали один раз, так сподіваються(впевнені) порішати і в інший. Люди живуть сьогоднішнім днем і це в тому числі через те, що планування на далеку перспективу вельми ускладнене в цій частині суші.
А щодо того, хто там що може подумати-особи, котрі звикли "рішати" чхати хотіли на чиїсь думки.

той самий випадок, що ні - це як клеймо на все життя. хоча не буду дискутувати, пан Холява набагато краще в цьому знається 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:51

Shaman
Я навіть не маю бажання спілкуватися з протезами мізків .І ще хтось питає про наших громодян ....
Цє ЖАХ .......Патріотичні ІУДИ.
Востаннє редагувалось холява в Вів 09 січ, 2024 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:54

  _hunter написав:
  Shaman написав:пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра, потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.

як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили (теща так точно - й не тільки думати :D )

давайте откровенно: все эти "полезняшки" меркнут по сравнению с реальным шансом оказаться в окопах где-то под Авдеевкой. Касательно змигрировать -- с чего бы это? -- польским погранцам никакие справки не нужны.

невже реально так лячно - чи завдання просто розносити паніку?

а як щодо реальності шансу попасти десь на підвал, якщо нікого не буде в окопах на фронті? про це ніхто не думає?

знаю декілька випадків, коли людина віддавала машину з думками "кому сказать спасибо, что живой" чи навпаки намагалася сперечатися, й вже нікому нічого сказати не змогла...

зараз при виїзді так. а при спробі отримати громадянство іншої країни? чи як тут пишуть, ніхто далеко не думає, й дуже здивується, коли після війни депортують додому?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:05

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра, потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.

як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили (теща так точно - й не тільки думати :D )

давайте откровенно: все эти "полезняшки" меркнут по сравнению с реальным шансом оказаться в окопах где-то под Авдеевкой. Касательно змигрировать -- с чего бы это? -- польским погранцам никакие справки не нужны.

невже реально так лячно - чи завдання просто розносити паніку?
(простите, что перехожу на личности, но это так -- для понимания контекста: вы сами с фронта пишите -- или как у многих агитаторов на этой ветке -- бронь/60+/выезд до "февраля"?)

а як щодо реальності шансу попасти десь на підвал, якщо нікого не буде в окопах на фронті? про це ніхто не думає?

знаю декілька випадків, коли людина віддавала машину з думками "кому сказать спасибо, что живой" чи навпаки намагалася сперечатися, й вже нікому нічого сказати не змогла...

зараз при виїзді так. а при спробі отримати громадянство іншої країни? чи як тут пишуть, ніхто далеко не думає, й дуже здивується, коли після війни депортують додому?

Ну, походите по знакомым -- поспрашивайте... Или вы думаете, что тцк-шники людей прямо на трассах на блокпостах похищают потому, что устали от добровольцев у себя в кабинетах отбиваться?

>>> якщо нікого не буде в окопах на фронті? про це ніхто не думає?
если в окопах _никого_ не будет -- этот один человек там погоды вообще не сделает :wink:

>>> а при спробі отримати громадянство іншої країни? чи як тут пишуть, ніхто далеко не думає
зачем вы гадаете/фантазируете? :shock: -- читайте первоисточники:
https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/ru/gr ... om-polshi/
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:16

Из хроник влк

  холява написав:Shaman
Я навіть не маю бажання спілкуватися з протезами мізків .І ще хтось питає про наших громодян ....
Цє ЖАХ .......Патріотичні ІУДИ.

Книга слова: хочу любить и быть любимой сказал Олег и замолчал ,молчал в ответ военный доктор ,молчал военный комиссар ! Доброго вечера всем форумчанам !
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:17

  холява написав:Ви навіть не подумали (протези не вміють розмишляти) що далі буде з людиною з діагнозом від псіхіатра .....


Чого не подумали? Залишиться живим. Ось шо буде з ним. А без діагнозу хтось зостанеться в полі на Донбасі.. Тож папірець з діагнозом це круто.
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