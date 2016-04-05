Я ще раз наголошую ..... це бред . От ви получили ту справку от псіхіатра , стали на облік і ВАС ЗНОВУ ПОСИЛАЮТЬ на МСЕК . Там що новий концерт ? Тіпа хтось написав ? Ми повинні підтвердити . Номер не пройде . Окрім того ви же розуміете , що кожні пів року ви будете приходити на освідотство , де вже інші ПСІХІАТРИ наврядчи засвідкують ШІКАРНІЙ діагноз . Ото буде біда ! А авто , а інші прикрощі про які ви не здогадуетесь .......
Вы выше написали про счастливого обладателя справки с диагнозом геморагичный инсульт. С вероятностью 99% эта справка оплачена, как и миллионы других.
За деньги у нас, к сожалению, можно "порешать" практически всё. Сначала покупали разрешения на проезд по Южному мосту в Киеве, теперь перешли на торговлю диагнозами. К сожалению я констатирую, что коррупция в сфере обслуживания "ухылянтов" набирает угрожающие масштабы. Как и коррупция в целом.
пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра, потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.
як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили (теща так точно - й не тільки думати )
давайте откровенно: все эти "полезняшки" меркнут по сравнению с реальным шансом оказаться в окопах где-то под Авдеевкой. Касательно змигрировать -- с чего бы это? -- польским погранцам никакие справки не нужны.
Навіть не знаю як до вас звернутись ...... може любезний чі добрейший Кожного разу, коли ви вигадуете все нові і нові косякі в мене таке враження що ви не гарно себе почуваете . Ви навіть не спитали , а що далі с хлопчиком стало , гадаю що зрозуміли ..... На сім пращаюсь с вами .
Я ще раз наголошую ..... це бред . От ви получили ту справку от псіхіатра , стали на облік і ВАС ЗНОВУ ПОСИЛАЮТЬ на МСЕК . Там що новий концерт ? Тіпа хтось написав ? Ми повинні підтвердити . Номер не пройде . Окрім того ви же розуміете , що кожні пів року ви будете приходити на освідотство , де вже інші ПСІХІАТРИ наврядчи засвідкують ШІКАРНІЙ діагноз . Ото буде біда ! А авто , а інші прикрощі про які ви не здогадуетесь .......
Вы выше написали про счастливого обладателя справки с диагнозом геморагичный инсульт. С вероятностью 99% эта справка оплачена, как и миллионы других.
За деньги у нас, к сожалению, можно "порешать" практически всё. Сначала покупали разрешения на проезд по Южному мосту в Киеве, теперь перешли на торговлю диагнозами. К сожалению я констатирую, что коррупция в сфере обслуживания "ухылянтов" набирает угрожающие масштабы. Как и коррупция в целом.
пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.
як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили
Як порішали один раз, так сподіваються(впевнені) порішати і в інший. Люди живуть сьогоднішнім днем і це в тому числі через те, що планування на далеку перспективу вельми ускладнене в цій частині суші. А щодо того, хто там що може подумати-особи, котрі звикли "рішати" чхати хотіли на чиїсь думки.
_hunter написав: с чего бы это? -- польским погранцам никакие справки не нужны.
Я перепрошую за наглість , що до повторного звернення , але до кордону треба ще доіхати і на кордоні , маючи діагноз і інвалідність треба без сопровуджаючого сспромогтись перетнути кордон . Що інше примарять протеєи ?
Востаннє редагувалось холява в Вів 09 січ, 2024 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.
як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили
Як порішали один раз, так сподіваються(впевнені) порішати і в інший. Люди живуть сьогоднішнім днем і це в тому числі через те, що планування на далеку перспективу вельми ускладнене в цій частині суші. А щодо того, хто там що може подумати-особи, котрі звикли "рішати" чхати хотіли на чиїсь думки.
той самий випадок, що ні - це як клеймо на все життя. хоча не буду дискутувати, пан Холява набагато краще в цьому знається
Shaman написав:пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра, потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.
як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили (теща так точно - й не тільки думати )
давайте откровенно: все эти "полезняшки" меркнут по сравнению с реальным шансом оказаться в окопах где-то под Авдеевкой. Касательно змигрировать -- с чего бы это? -- польским погранцам никакие справки не нужны.
невже реально так лячно - чи завдання просто розносити паніку?
а як щодо реальності шансу попасти десь на підвал, якщо нікого не буде в окопах на фронті? про це ніхто не думає?
знаю декілька випадків, коли людина віддавала машину з думками "кому сказать спасибо, что живой" чи навпаки намагалася сперечатися, й вже нікому нічого сказати не змогла...
зараз при виїзді так. а при спробі отримати громадянство іншої країни? чи як тут пишуть, ніхто далеко не думає, й дуже здивується, коли після війни депортують додому?
Shaman написав:пан Холява натякає, що один раз отримавши діагноз у психіатра, потім може коштувати набагато дорожче цей діагноз прибрати. починаючи від отримання прав водія, володіння зброєю, займати певні посади й напевне навіть емігрувати.
як в тому анекдоті про Джона-вівцелюба. навіть близькі люди можуть потайки думати - а може не просто так такий діагноз встановили (теща так точно - й не тільки думати )
давайте откровенно: все эти "полезняшки" меркнут по сравнению с реальным шансом оказаться в окопах где-то под Авдеевкой. Касательно змигрировать -- с чего бы это? -- польским погранцам никакие справки не нужны.
невже реально так лячно - чи завдання просто розносити паніку? (простите, что перехожу на личности, но это так -- для понимания контекста: вы сами с фронта пишите -- или как у многих агитаторов на этой ветке -- бронь/60+/выезд до "февраля"?)
а як щодо реальності шансу попасти десь на підвал, якщо нікого не буде в окопах на фронті? про це ніхто не думає?
знаю декілька випадків, коли людина віддавала машину з думками "кому сказать спасибо, что живой" чи навпаки намагалася сперечатися, й вже нікому нічого сказати не змогла...
зараз при виїзді так. а при спробі отримати громадянство іншої країни? чи як тут пишуть, ніхто далеко не думає, й дуже здивується, коли після війни депортують додому?
Ну, походите по знакомым -- поспрашивайте... Или вы думаете, что тцк-шники людей прямо на трассах на блокпостах похищают потому, что устали от добровольцев у себя в кабинетах отбиваться?
>>> якщо нікого не буде в окопах на фронті? про це ніхто не думає? если в окопах _никого_ не будет -- этот один человек там погоды вообще не сделает