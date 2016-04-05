Додано: Вів 09 січ, 2024 23:19

katso написав: hume написав: Потому что кормушка закроется. То же самое и с поднятием ЗП для военных + разные плюшки. Зачем нужно, чтоб в ЗСУ приходили сами, так испанские счета сами не вырастут. А вот Мобилизация, в том виде в котором её проводят, огромное кормовое поле для чиновников всех мастей и рангов. Сейчас руки греют все, тцк, погранцы, судьи, врачи всех мастей даже, блин, работники ЦНАПов, предоставляющие услуги по прописке без военника. Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.



Таков путь (с) Потому что кормушка закроется. То же самое и с поднятием ЗП для военных + разные плюшки. Зачем нужно, чтоб в ЗСУ приходили сами, так испанские счета сами не вырастут. А вот Мобилизация, в том виде в котором её проводят, огромное кормовое поле для чиновников всех мастей и рангов. Сейчас руки греют все, тцк, погранцы, судьи, врачи всех мастей даже, блин, работники ЦНАПов, предоставляющие услуги по прописке без военника. Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.Таков путь (с)

Так и есть. 3 года назад никого не удивляло что собираемое на дорогах гаишником не заканчивает свой путь в одних только его карманах, почему же у военкома должно быть по другому? Отсюда и законы такие стремные периодически проскакивают - все думают что их смысл это мобилизация а их реальный смысл напугать людей чтоб не жалели денег. Так и есть. 3 года назад никого не удивляло что собираемое на дорогах гаишником не заканчивает свой путь в одних только его карманах, почему же у военкома должно быть по другому? Отсюда и законы такие стремные периодически проскакивают - все думают что их смысл это мобилизация а их реальный смысл

ви коли таке пишете, ви якось реальність бачите?тут мене постійно запевняють, що у нас бідна країна. так звідки у нас стільки людей, які можуть заплатити 3-4-5-10 куо за можливість відкосити. їх рахунок максимум десятки тисіч на всю країну, а не мільйони - досить фантазувати.ба більше, далеко не всі, хто може, це роблять. є навіть навпаки виїзжають по системі Шлях так, з власними цілями за 500-1000 уо, а через два тижні повертаються. деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ.так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отрималигадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...