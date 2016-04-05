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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6246624762486249>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:19

  katso написав:
  hume написав:Потому что кормушка закроется. То же самое и с поднятием ЗП для военных + разные плюшки. Зачем нужно, чтоб в ЗСУ приходили сами, так испанские счета сами не вырастут. А вот Мобилизация, в том виде в котором её проводят, огромное кормовое поле для чиновников всех мастей и рангов. Сейчас руки греют все, тцк, погранцы, судьи, врачи всех мастей даже, блин, работники ЦНАПов, предоставляющие услуги по прописке без военника. Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.

Таков путь (с)

Так и есть. 3 года назад никого не удивляло что собираемое на дорогах гаишником не заканчивает свой путь в одних только его карманах, почему же у военкома должно быть по другому? Отсюда и законы такие стремные периодически проскакивают - все думают что их смысл это мобилизация а их реальный смысл напугать людей чтоб не жалели денег.

ви коли таке пишете, ви якось реальність бачите?

тут мене постійно запевняють, що у нас бідна країна. так звідки у нас стільки людей, які можуть заплатити 3-4-5-10 куо за можливість відкосити. їх рахунок максимум десятки тисіч на всю країну, а не мільйони - досить фантазувати.

ба більше, далеко не всі, хто може, це роблять. є навіть навпаки виїзжають по системі Шлях так, з власними цілями за 500-1000 уо, а через два тижні повертаються. деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ.

так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отримали :lol:

гадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:26

  xio13 написав:
  холява написав:Ви навіть не подумали (протези не вміють розмишляти) що далі буде з людиною з діагнозом від псіхіатра .....

Чого не подумали? Залишиться живим. Ось шо буде з ним. А без діагнозу хтось зостанеться в полі на Донбасі.. Тож папірець з діагнозом це круто.

це вже клініка.

розумієш, є простіший приклад - йдещ з дівчиною ввечері через парк, а тут весела компанія. твоя логіка зрозуміла - ти бігаєш швидше за дівчину, а головне - це щоб тебе не травмували. бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.

але розумієш, завжди така логіка вважається, як би пом'якше сказати? не поважається така логіка у будь якій країні. тому коли таке трапляється (а у житті буває різне), то про таке зазвичай мовчать й не говорять.

а у нас на форумі прям дехто цим хизується... дивно. може тому, що форум анонімний?
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 09 січ, 2024 23:32, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:27

  Shaman написав:
  katso написав:
  hume написав:Потому что кормушка закроется. То же самое и с поднятием ЗП для военных + разные плюшки. Зачем нужно, чтоб в ЗСУ приходили сами, так испанские счета сами не вырастут. А вот Мобилизация, в том виде в котором её проводят, огромное кормовое поле для чиновников всех мастей и рангов. Сейчас руки греют все, тцк, погранцы, судьи, врачи всех мастей даже, блин, работники ЦНАПов, предоставляющие услуги по прописке без военника. Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.

Таков путь (с)

Так и есть. 3 года назад никого не удивляло что собираемое на дорогах гаишником не заканчивает свой путь в одних только его карманах, почему же у военкома должно быть по другому? Отсюда и законы такие стремные периодически проскакивают - все думают что их смысл это мобилизация а их реальный смысл напугать людей чтоб не жалели денег.

ви коли таке пишете, ви якось реальність бачите?

тут мене постійно запевняють, що у нас бідна країна. так звідки у нас стільки людей, які можуть заплатити 3-4-5-10 куо за можливість відкосити. їх рахунок максимум десятки тисіч на всю країну, а не мільйони - досить фантазувати.

ба більше, далеко не всі, хто може, це роблять. є навіть навпаки виїзжають по системі Шлях так, з власними цілями за 500-1000 уо, а через два тижні повертаються. деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ.

так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отримали :lol:

гадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...


Знаю, приблизно 20 "айтішніків" які ще в Україні, і у яких є 3-4-5-10-20 к.у.е і які хочуть виїхати з України, але не знають кому платити. Тому що, це доволі стрьомний процес.

П.с. да і навіщо айтішніки, майже у кожного другого є авто за +-10к.у.е при бажанні можуть його продати і поїхати.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:30

  Shaman написав:так звідки у нас стільки людей, які можуть заплатити 3-4-5-10 куо за можливість відкосити. їх рахунок максимум десятки тисіч на всю країну, а не мільйони - досить фантазувати.
Якщо одноразово, то, напевно, немало б знайшлося. А як, як нещодавно пропонувала якась депутатка, по 5к євро за бронь щомісяця, то, вибачайте, ані в Європі, ані в Штатах не так багато любей змогли б дозволити собі віддавати регулярно таку суму, а в Україні такі, що спроможні на це, напевне просто знайдуть рішення дешевше.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:30

  xio13 написав:
  Shaman написав:
  katso написав:Так и есть. 3 года назад никого не удивляло что собираемое на дорогах гаишником не заканчивает свой путь в одних только его карманах, почему же у военкома должно быть по другому? Отсюда и законы такие стремные периодически проскакивают - все думают что их смысл это мобилизация а их реальный смысл напугать людей чтоб не жалели денег.

ви коли таке пишете, ви якось реальність бачите?

тут мене постійно запевняють, що у нас бідна країна. так звідки у нас стільки людей, які можуть заплатити 3-4-5-10 куо за можливість відкосити. їх рахунок максимум десятки тисіч на всю країну, а не мільйони - досить фантазувати.

ба більше, далеко не всі, хто може, це роблять. є навіть навпаки виїзжають по системі Шлях так, з власними цілями за 500-1000 уо, а через два тижні повертаються. деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ.

так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отримали :lol:

гадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...


Знаю, приблизно 20 "айтішніків" які ще в Україні, і у яких є 3-4-5-10-20 к.у.е і які хочуть виїхати з України, але не знають кому платити. Тому що, це доволі стрьомний процес.

дивиться, тут є пан Холява та пан Хотаб. вони точно знають й не підведуть, нехай звертаються до них...

а чому стрьомний процес? чого це? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:37

  Shaman написав:
  katso написав:
  hume написав:Потому что кормушка закроется. То же самое и с поднятием ЗП для военных + разные плюшки. Зачем нужно, чтоб в ЗСУ приходили сами, так испанские счета сами не вырастут. А вот Мобилизация, в том виде в котором её проводят, огромное кормовое поле для чиновников всех мастей и рангов. Сейчас руки греют все, тцк, погранцы, судьи, врачи всех мастей даже, блин, работники ЦНАПов, предоставляющие услуги по прописке без военника. Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.

Таков путь (с)

Так и есть. 3 года назад никого не удивляло что собираемое на дорогах гаишником не заканчивает свой путь в одних только его карманах, почему же у военкома должно быть по другому? Отсюда и законы такие стремные периодически проскакивают - все думают что их смысл это мобилизация а их реальный смысл напугать людей чтоб не жалели денег.

ви коли таке пишете, ви якось реальність бачите?

тут мене постійно запевняють, що у нас бідна країна. так звідки у нас стільки людей, які можуть заплатити 3-4-5-10 куо за можливість відкосити. їх рахунок максимум десятки тисіч на всю країну, а не мільйони - досить фантазувати.

ба більше, далеко не всі, хто може, це роблять. є навіть навпаки виїзжають по системі Шлях так, з власними цілями за 500-1000 уо, а через два тижні повертаються. деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ.

так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отримали :lol:

гадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...

А кто про миллионы говорил??? -- вы же эту цифру самостоятельно и придумали :lol:
А насчет "десятки тысяч"... -- в одной Одессе только по одной только "схеме" тыщща+ человек за год выехала:
https://zn.ua/anticorruption/vyezd-za-h ... khema.html
-- сколько таких схем по всей стране -- вопрос :)

>>> деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ.
кто удивляется? -- или вы опять про что-то свое?..
-- вполне нормальный вариант: свозил жену в отпуск "на моря" -- и вернулся работать. _до получения первой повестки_ -- после получения: выехал и не вернулся :)

вы что-то путаете: обычно только первые два пункта происходят.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:43

  _hunter написав:
  Shaman написав:...
так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отримали :lol:

гадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...

А кто про миллионы говорил??? -- вы же эту цифру самостоятельно и придумали :lol:
А насчет "десятки тысяч"... -- в одной Одессе только по одной только "схеме" тыщща+ человек за год выехала:
https://zn.ua/anticorruption/vyezd-za-h ... khema.html
-- сколько таких схем по всей стране -- вопрос

>>> деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ.
кто удивляется? -- или вы опять про что-то свое?..
-- вполне нормальный вариант: свозил жену в отпуск "на моря" -- и вернулся работать. _до получения первой повестки_ -- после получения: выехал и не вернулся

вы что-то путаете: обычно только первые два пункта происходят.

що дійсно? :shock: недопрацьовують :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.

єдине не певен, що це все реальні люди. гадаю, є й реальні ІПСОшки...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:49

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:...
так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отримали :lol:

гадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...

А кто про миллионы говорил??? -- вы же эту цифру самостоятельно и придумали :lol:
А насчет "десятки тысяч"... -- в одной Одессе только по одной только "схеме" тыщща+ человек за год выехала:
https://zn.ua/anticorruption/vyezd-za-h ... khema.html
-- сколько таких схем по всей стране -- вопрос

>>> деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ.
кто удивляется? -- или вы опять про что-то свое?..
-- вполне нормальный вариант: свозил жену в отпуск "на моря" -- и вернулся работать. _до получения первой повестки_ -- после получения: выехал и не вернулся

вы что-то путаете: обычно только первые два пункта происходят.

що дійсно? :shock: недопрацьовують :D

я же говорю: меньше фантазируйте -- больше первоисточников читайте
https://mig.com.ua/ru/zhytel-zaporozhsk ... -hranytsu/
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:53

  Shaman написав:може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.

вы так и не ответили на мой вопрос -- сами-то "откуда" пишите?.. -- или есть чего стесняться? :roll:
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 09 січ, 2024 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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