hume написав:Потому что кормушка закроется. То же самое и с поднятием ЗП для военных + разные плюшки. Зачем нужно, чтоб в ЗСУ приходили сами, так испанские счета сами не вырастут. А вот Мобилизация, в том виде в котором её проводят, огромное кормовое поле для чиновников всех мастей и рангов. Сейчас руки греют все, тцк, погранцы, судьи, врачи всех мастей даже, блин, работники ЦНАПов, предоставляющие услуги по прописке без военника. Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.
Таков путь (с)
Так и есть. 3 года назад никого не удивляло что собираемое на дорогах гаишником не заканчивает свой путь в одних только его карманах, почему же у военкома должно быть по другому? Отсюда и законы такие стремные периодически проскакивают - все думают что их смысл это мобилизация а их реальный смысл напугать людей чтоб не жалели денег.
ви коли таке пишете, ви якось реальність бачите?
тут мене постійно запевняють, що у нас бідна країна. так звідки у нас стільки людей, які можуть заплатити 3-4-5-10 куо за можливість відкосити. їх рахунок максимум десятки тисіч на всю країну, а не мільйони - досить фантазувати.
ба більше, далеко не всі, хто може, це роблять. є навіть навпаки виїзжають по системі Шлях так, з власними цілями за 500-1000 уо, а через два тижні повертаються. деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ.
так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отримали
гадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...
холява написав:Ви навіть не подумали (протези не вміють розмишляти) що далі буде з людиною з діагнозом від псіхіатра .....
Чого не подумали? Залишиться живим. Ось шо буде з ним. А без діагнозу хтось зостанеться в полі на Донбасі.. Тож папірець з діагнозом це круто.
це вже клініка.
розумієш, є простіший приклад - йдещ з дівчиною ввечері через парк, а тут весела компанія. твоя логіка зрозуміла - ти бігаєш швидше за дівчину, а головне - це щоб тебе не травмували. бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.
але розумієш, завжди така логіка вважається, як би пом'якше сказати? не поважається така логіка у будь якій країні. тому коли таке трапляється (а у житті буває різне), то про таке зазвичай мовчать й не говорять.
а у нас на форумі прям дехто цим хизується... дивно. може тому, що форум анонімний?
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 09 січ, 2024 23:32, всього редагувалось 2 разів.
hume написав:Потому что кормушка закроется. То же самое и с поднятием ЗП для военных + разные плюшки. Зачем нужно, чтоб в ЗСУ приходили сами, так испанские счета сами не вырастут. А вот Мобилизация, в том виде в котором её проводят, огромное кормовое поле для чиновников всех мастей и рангов. Сейчас руки греют все, тцк, погранцы, судьи, врачи всех мастей даже, блин, работники ЦНАПов, предоставляющие услуги по прописке без военника. Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.
Таков путь (с)
Так и есть. 3 года назад никого не удивляло что собираемое на дорогах гаишником не заканчивает свой путь в одних только его карманах, почему же у военкома должно быть по другому? Отсюда и законы такие стремные периодически проскакивают - все думают что их смысл это мобилизация а их реальный смысл напугать людей чтоб не жалели денег.
ви коли таке пишете, ви якось реальність бачите?
тут мене постійно запевняють, що у нас бідна країна. так звідки у нас стільки людей, які можуть заплатити 3-4-5-10 куо за можливість відкосити. їх рахунок максимум десятки тисіч на всю країну, а не мільйони - досить фантазувати.
ба більше, далеко не всі, хто може, це роблять. є навіть навпаки виїзжають по системі Шлях так, з власними цілями за 500-1000 уо, а через два тижні повертаються. деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ.
так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отримали
гадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...
Знаю, приблизно 20 "айтішніків" які ще в Україні, і у яких є 3-4-5-10-20 к.у.е і які хочуть виїхати з України, але не знають кому платити. Тому що, це доволі стрьомний процес.
П.с. да і навіщо айтішніки, майже у кожного другого є авто за +-10к.у.е при бажанні можуть його продати і поїхати.
Shaman написав:так звідки у нас стільки людей, які можуть заплатити 3-4-5-10 куо за можливість відкосити. їх рахунок максимум десятки тисіч на всю країну, а не мільйони - досить фантазувати.
Якщо одноразово, то, напевно, немало б знайшлося. А як, як нещодавно пропонувала якась депутатка, по 5к євро за бронь щомісяця, то, вибачайте, ані в Європі, ані в Штатах не так багато любей змогли б дозволити собі віддавати регулярно таку суму, а в Україні такі, що спроможні на це, напевне просто знайдуть рішення дешевше.
katso написав:Так и есть. 3 года назад никого не удивляло что собираемое на дорогах гаишником не заканчивает свой путь в одних только его карманах, почему же у военкома должно быть по другому? Отсюда и законы такие стремные периодически проскакивают - все думают что их смысл это мобилизация а их реальный смысл напугать людей чтоб не жалели денег.
ви коли таке пишете, ви якось реальність бачите?
тут мене постійно запевняють, що у нас бідна країна. так звідки у нас стільки людей, які можуть заплатити 3-4-5-10 куо за можливість відкосити. їх рахунок максимум десятки тисіч на всю країну, а не мільйони - досить фантазувати.
ба більше, далеко не всі, хто може, це роблять. є навіть навпаки виїзжають по системі Шлях так, з власними цілями за 500-1000 уо, а через два тижні повертаються. деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ.
так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отримали
гадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...
Знаю, приблизно 20 "айтішніків" які ще в Україні, і у яких є 3-4-5-10-20 к.у.е і які хочуть виїхати з України, але не знають кому платити. Тому що, це доволі стрьомний процес.
дивиться, тут є пан Холява та пан Хотаб. вони точно знають й не підведуть, нехай звертаються до них...
hume написав:Потому что кормушка закроется. То же самое и с поднятием ЗП для военных + разные плюшки. Зачем нужно, чтоб в ЗСУ приходили сами, так испанские счета сами не вырастут. А вот Мобилизация, в том виде в котором её проводят, огромное кормовое поле для чиновников всех мастей и рангов. Сейчас руки греют все, тцк, погранцы, судьи, врачи всех мастей даже, блин, работники ЦНАПов, предоставляющие услуги по прописке без военника. Важным стал даже обычный психиатр в районной психушке, который за банкноты может нарисовать справку. Такое ощущение, что за деньги можно порешать всё, от полного снятия с учёта до удобной тыловой должности.
Таков путь (с)
Так и есть. 3 года назад никого не удивляло что собираемое на дорогах гаишником не заканчивает свой путь в одних только его карманах, почему же у военкома должно быть по другому? Отсюда и законы такие стремные периодически проскакивают - все думают что их смысл это мобилизация а их реальный смысл напугать людей чтоб не жалели денег.
ви коли таке пишете, ви якось реальність бачите?
тут мене постійно запевняють, що у нас бідна країна. так звідки у нас стільки людей, які можуть заплатити 3-4-5-10 куо за можливість відкосити. їх рахунок максимум десятки тисіч на всю країну, а не мільйони - досить фантазувати.
ба більше, далеко не всі, хто може, це роблять. є навіть навпаки виїзжають по системі Шлях так, з власними цілями за 500-1000 уо, а через два тижні повертаються. деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ.
так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отримали
гадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...
А кто про миллионы говорил??? -- вы же эту цифру самостоятельно и придумали А насчет "десятки тысяч"... -- в одной Одессе только по одной только "схеме" тыщща+ человек за год выехала: https://zn.ua/anticorruption/vyezd-za-h ... khema.html -- сколько таких схем по всей стране -- вопрос
>>> деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ. кто удивляется? -- или вы опять про что-то свое?.. -- вполне нормальный вариант: свозил жену в отпуск "на моря" -- и вернулся работать. _до получения первой повестки_ -- после получения: выехал и не вернулся
вы что-то путаете: обычно только первые два пункта происходят.
Shaman написав:... так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отримали
гадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...
А кто про миллионы говорил??? -- вы же эту цифру самостоятельно и придумали А насчет "десятки тысяч"... -- в одной Одессе только по одной только "схеме" тыщща+ человек за год выехала: https://zn.ua/anticorruption/vyezd-za-h ... khema.html -- сколько таких схем по всей стране -- вопрос
>>> деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ. кто удивляется? -- или вы опять про что-то свое?.. -- вполне нормальный вариант: свозил жену в отпуск "на моря" -- и вернулся работать. _до получения первой повестки_ -- после получения: выехал и не вернулся
вы что-то путаете: обычно только первые два пункта происходят.
Shaman написав:... так лячно? так заплатіть гроші й вперед. треба ж комусь бути героєм сюжетів про ухилянтів - й гроші втратили, й адмінку отримали, й повістку все одно отримали
гадаю, що більшість місцевих панікерів не має можливості заплатити такі гроші, тому їх й плющить - буває...
А кто про миллионы говорил??? -- вы же эту цифру самостоятельно и придумали А насчет "десятки тысяч"... -- в одной Одессе только по одной только "схеме" тыщща+ человек за год выехала: https://zn.ua/anticorruption/vyezd-za-h ... khema.html -- сколько таких схем по всей стране -- вопрос
>>> деякі форумчани напевне від цього дуже дивуються - як так виїхав, а потім - ПОВЕРНУВСЯ. кто удивляется? -- или вы опять про что-то свое?.. -- вполне нормальный вариант: свозил жену в отпуск "на моря" -- и вернулся работать. _до получения первой повестки_ -- после получения: выехал и не вернулся
вы что-то путаете: обычно только первые два пункта происходят.