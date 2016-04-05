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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6246624762486249
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:53

  Shaman написав:
  xio13 написав:
  холява написав:Ви навіть не подумали (протези не вміють розмишляти) що далі буде з людиною з діагнозом від псіхіатра .....

Чого не подумали? Залишиться живим. Ось шо буде з ним. А без діагнозу хтось зостанеться в полі на Донбасі.. Тож папірець з діагнозом це круто.

це вже клініка.

розумієш, є простіший приклад - йдещ з дівчиною ввечері через парк, а тут весела компанія. твоя логіка зрозуміла - ти бігаєш швидше за дівчину, а головне - це щоб тебе не травмували. бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.

але розумієш, завжди така логіка вважається, як би пом'якше сказати? не поважається така логіка у будь якій країні. тому коли таке трапляється (а у житті буває різне), то про таке зазвичай мовчать й не говорять.

а у нас на форумі прям дехто цим хизується... дивно. може тому, що форум анонімний?

Аналогія ну трошки некоректна.
Йдеш зі своєю дівчиною чи з загальною?))
І чому тоді з отого совдепу про загальне колгоспне сміялися...

Ну і де в такій ситуації ви або я?
Ви пояснюєте іншим, що бігти не треба. Я чекаю черги.
Тобто обидва не захищаємо дівчину.
Свою?
Загальну? Загальна - підходить. І для загальної доречні - вже наявні захисники, черга та пояснювачі.

От тільки дівчини загальної нема))
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:54

  _hunter написав:
  Shaman написав:це вже клініка.

розумієш, є простіший приклад - йдещ з дівчиною ввечері через парк, а тут весела компанія. твоя логіка зрозуміла - ти бігаєш швидше за дівчину, а головне - це щоб тебе не травмували. бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.

але розумієш, завжди така логіка вважається, як би пом'якше сказати? не поважається така логіка у будь якій країні. тому коли таке трапляється (а у житті буває різне), то про таке зазвичай мовчать й не говорять.

а у нас на форумі прям дехто цим хизується... дивно. може тому, що форум анонімний?

Снова ваши фантазии :? Логика такова: парень _вместе_ в девушкой запрыгивают на ближайший электросамокат и красиво уносятся в закат. А с "веселой компанией" пусть специально обученные (и получающие за это деньги) люди разбираются -- потому как действительно бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.

це як у індійському кіно? прям бачу, він у стрибку сканує код, й самокат вже починає їхати. варіант, що дівчина впала або не встигла застрибнути, все одно залишається :lol:

а що робили у часи, коли електросамокатів ще не було? :shock:

все одно гадаю, що випадки - не важливо, що я бігаю повільніше від ведмедя, головне, що я бігаю швидше за тебе - вони дуже давні. як там
"И кто кого пеpеживет,
Тот и докажет, что был пpав когда пpипpyт."

я бачу, дна немає, щось пішов такий камінг-аут...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:55

За крок до перевороту думок©

  Shaman написав:може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.
Отож!
А тепер уявіть, як фронтовикам оцю всю куєту читати і сприймати? :shock:

Я б ніколи не подумав... але начитавшись такої куєти від ухилянтів, аж самому хочеться стати... ТЦКашником! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:58

  Успіх написав:
  Shaman написав:може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.
Отож!
А тепер уявіть, як фронтовикам оцю всю куєту читати і сприймати? :shock:

Я б ніколи не подумав... але начитавшись такої куєти від ухилянтів, аж самому хочеться стати... ТЦКашником! :mrgreen:

вже писав, вам в ТЦК не можна. ;)
але спробуйте опцію - приведи трьох форумчан та отримай відпустку на півроку :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:03

  _hunter написав:
  Shaman написав:може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.

вы так и не ответили на мой вопрос -- сами-то "откуда" пишите?.. -- или есть чего стесняться? :roll:

а коли питали? щось не бачив.

довго трималися до переходу на особистості. :D

вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю в цьому статусі наразі переважна більшість чоловіків...
Shaman
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  #<1 ... 6246624762486249
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