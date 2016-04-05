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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:53
Shaman написав: xio13 написав: холява написав:
Ви навіть не подумали (протези не вміють розмишляти) що далі буде з людиною з діагнозом від псіхіатра .....
Чого не подумали? Залишиться живим. Ось шо буде з ним. А без діагнозу хтось зостанеться в полі на Донбасі.. Тож папірець з діагнозом це круто.
це вже клініка.
розумієш, є простіший приклад - йдещ з дівчиною ввечері через парк, а тут весела компанія. твоя логіка зрозуміла - ти бігаєш швидше за дівчину, а головне - це щоб тебе не травмували. бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.
але розумієш, завжди така логіка вважається, як би пом'якше сказати? не поважається така логіка у будь якій країні. тому коли таке трапляється (а у житті буває різне), то про таке зазвичай мовчать й не говорять.
а у нас на форумі прям дехто цим хизується... дивно. може тому, що форум анонімний?
Аналогія ну трошки некоректна.
Йдеш зі своєю дівчиною чи з загальною?))
І чому тоді з отого совдепу про загальне колгоспне сміялися...
Ну і де в такій ситуації ви або я?
Ви пояснюєте іншим, що бігти не треба. Я чекаю черги.
Тобто обидва не захищаємо дівчину.
Свою?
Загальну? Загальна - підходить. І для загальної доречні - вже наявні захисники, черга та пояснювачі.
От тільки дівчини загальної нема))
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:54
_hunter написав: Shaman написав:
це вже клініка.
розумієш, є простіший приклад - йдещ з дівчиною ввечері через парк, а тут весела компанія. твоя логіка зрозуміла - ти бігаєш швидше за дівчину, а головне - це щоб тебе не травмували. бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.
але розумієш, завжди така логіка вважається, як би пом'якше сказати? не поважається така логіка у будь якій країні. тому коли таке трапляється (а у житті буває різне), то про таке зазвичай мовчать й не говорять.
а у нас на форумі прям дехто цим хизується... дивно. може тому, що форум анонімний?
Снова ваши фантазии
Логика такова: парень _вместе_ в девушкой запрыгивают на ближайший электросамокат
и красиво уносятся в закат. А с "веселой компанией" пусть специально обученные (и получающие за это деньги) люди разбираются -- потому как действительно бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.
це як у індійському кіно? прям бачу, він у стрибку сканує код, й самокат вже починає їхати. варіант, що дівчина впала або не встигла застрибнути, все одно залишається
а що робили у часи, коли електросамокатів ще не було?
все одно гадаю, що випадки - не важливо, що я бігаю повільніше від ведмедя, головне, що я бігаю швидше за тебе - вони дуже давні. як там
"И кто кого пеpеживет,
Тот и докажет, что был пpав когда пpипpyт."
я бачу, дна немає, щось пішов такий камінг-аут...
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:55
Shaman написав:
може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.
Отож!
А тепер уявіть, як фронтовикам оцю всю куєту читати і сприймати?
Я б ніколи не подумав... але начитавшись такої куєти від ухилянтів, аж самому хочеться стати... ТЦКашником!
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:58
Успіх написав: Shaman написав:
може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.
Отож!
А тепер уявіть, як фронтовикам оцю всю куєту читати і сприймати?
Я б ніколи не подумав... але начитавшись такої куєти від ухилянтів, аж самому хочеться стати... ТЦКашником!
вже писав, вам в ТЦК не можна.
але спробуйте опцію - приведи трьох форумчан та отримай відпустку на півроку
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Додано: Сер 10 січ, 2024 00:03
_hunter написав: Shaman написав:
може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.
вы так и не ответили на мой вопрос -- сами-то "откуда" пишите?.. -- или есть чего стесняться?
а коли питали? щось не бачив.
довго трималися до переходу на особистості.
вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю в цьому статусі наразі переважна більшість чоловіків...
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