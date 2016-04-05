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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6247624862496250>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:53

  Shaman написав:
  xio13 написав:
  холява написав:Ви навіть не подумали (протези не вміють розмишляти) що далі буде з людиною з діагнозом від псіхіатра .....

Чого не подумали? Залишиться живим. Ось шо буде з ним. А без діагнозу хтось зостанеться в полі на Донбасі.. Тож папірець з діагнозом це круто.

це вже клініка.

розумієш, є простіший приклад - йдещ з дівчиною ввечері через парк, а тут весела компанія. твоя логіка зрозуміла - ти бігаєш швидше за дівчину, а головне - це щоб тебе не травмували. бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.

але розумієш, завжди така логіка вважається, як би пом'якше сказати? не поважається така логіка у будь якій країні. тому коли таке трапляється (а у житті буває різне), то про таке зазвичай мовчать й не говорять.

а у нас на форумі прям дехто цим хизується... дивно. може тому, що форум анонімний?

Аналогія ну трошки некоректна.
Йдеш зі своєю дівчиною чи з загальною?))
І чому тоді з отого совдепу про загальне колгоспне сміялися...

Ну і де в такій ситуації ви або я?
Ви пояснюєте іншим, що бігти не треба. Я чекаю черги.
Тобто обидва не захищаємо дівчину.
Свою?
Загальну? Загальна - підходить. І для загальної доречні - вже наявні захисники, черга та пояснювачі.

От тільки дівчини загальної нема))
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:54

  _hunter написав:
  Shaman написав:це вже клініка.

розумієш, є простіший приклад - йдещ з дівчиною ввечері через парк, а тут весела компанія. твоя логіка зрозуміла - ти бігаєш швидше за дівчину, а головне - це щоб тебе не травмували. бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.

але розумієш, завжди така логіка вважається, як би пом'якше сказати? не поважається така логіка у будь якій країні. тому коли таке трапляється (а у житті буває різне), то про таке зазвичай мовчать й не говорять.

а у нас на форумі прям дехто цим хизується... дивно. може тому, що форум анонімний?

Снова ваши фантазии :? Логика такова: парень _вместе_ в девушкой запрыгивают на ближайший электросамокат и красиво уносятся в закат. А с "веселой компанией" пусть специально обученные (и получающие за это деньги) люди разбираются -- потому как действительно бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.

це як у індійському кіно? прям бачу, він у стрибку сканує код, й самокат вже починає їхати. варіант, що дівчина впала або не встигла застрибнути, все одно залишається :lol:

а що робили у часи, коли електросамокатів ще не було? :shock:

все одно гадаю, що випадки - не важливо, що я бігаю повільніше від ведмедя, головне, що я бігаю швидше за тебе - вони дуже давні. як там
"И кто кого пеpеживет,
Тот и докажет, что был пpав когда пpипpyт."

я бачу, дна немає, щось пішов такий камінг-аут...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:55

За крок до перевороту думок©

  Shaman написав:може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.
Отож!
А тепер уявіть, як фронтовикам оцю всю куєту читати і сприймати? :shock:

Я б ніколи не подумав... але начитавшись такої куєти від ухилянтів, аж самому хочеться стати... ТЦКашником! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:58

  Успіх написав:
  Shaman написав:може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.
Отож!
А тепер уявіть, як фронтовикам оцю всю куєту читати і сприймати? :shock:

Я б ніколи не подумав... але начитавшись такої куєти від ухилянтів, аж самому хочеться стати... ТЦКашником! :mrgreen:

вже писав, вам в ТЦК не можна. ;)
але спробуйте опцію - приведи трьох форумчан та отримай відпустку на півроку :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:03

  _hunter написав:
  Shaman написав:може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.

вы так и не ответили на мой вопрос -- сами-то "откуда" пишите?.. -- или есть чего стесняться? :roll:

а коли питали? щось не бачив.

довго трималися до переходу на особистості. :D

вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю в цьому статусі наразі переважна більшість чоловіків... дані в ТЦК відносно актуальні.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 10 січ, 2024 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:04

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:це вже клініка.

розумієш, є простіший приклад - йдещ з дівчиною ввечері через парк, а тут весела компанія. твоя логіка зрозуміла - ти бігаєш швидше за дівчину, а головне - це щоб тебе не травмували. бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.

але розумієш, завжди така логіка вважається, як би пом'якше сказати? не поважається така логіка у будь якій країні. тому коли таке трапляється (а у житті буває різне), то про таке зазвичай мовчать й не говорять.

а у нас на форумі прям дехто цим хизується... дивно. може тому, що форум анонімний?

Снова ваши фантазии :? Логика такова: парень _вместе_ в девушкой запрыгивают на ближайший электросамокат и красиво уносятся в закат. А с "веселой компанией" пусть специально обученные (и получающие за это деньги) люди разбираются -- потому как действительно бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.

це як у індійському кіно? прям бачу, він у стрибку сканує код, й самокат вже починає їхати. варіант, що дівчина впала або не встигла застрибнути, все одно залишається :lol:

а що робили у часи, коли електросамокатів ще не було? :shock:

все одно гадаю, що випадки - не важливо, що я бігаю повільніше від ведмедя, головне, що я бігаю швидше за тебе - вони дуже давні. як там
"И кто кого пеpеживет,
Тот и докажет, что был пpав когда пpипpyт."

я бачу, дна немає, щось пішов такий камінг-аут...

>>> а що робили у часи, коли електросамокатів ще не було? :shock:
в те времена были велосипеды. еще раньше -- лошади...
в любом случае: не вижу смысла спорить о придуманной ситуации...
Хотя нет -- если уж фантазируем -- фантазируем по полной: "веселая компания" была человек 20 -- и все как на подбор -- чеченцы-борцухи. А ваш бравый защитник -- ботан-шахматист 45 кг весом -- ушел в нокаут в первые 3 секунды :lol:
Внимание вопрос: И ЧТО?
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:09

Ааааа, та тут можна майже весь форум запакувати в бусік!)))

  Shaman написав:вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю
А я гадаю - Ви моя нова "жертва"😁😁😁

Як плять так, що за 22міс. НЕ захотілось прийти в ТЦК і запитати про свою потрібність в ЗСУ? ;)
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

недавний смешной эпизод вспомнил.
сидит молодая ведуча в вишиванці, гарна дівчина і так хохоче, заливається - побачила "гору трупів", ухилянтів які намагалися перепливти річку і втонули.
ха-ха-ха, ой не можу, смішно
beee
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:12

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.

вы так и не ответили на мой вопрос -- сами-то "откуда" пишите?.. -- или есть чего стесняться? :roll:

а коли питали? щось не бачив.

довго трималися до переходу на особистості. :D

вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю в цьому статусі наразі переважна більшість чоловіків... дані в ТЦК відносно актуальні.

да прямо в начале нашей беседы:
viewtopic.php?p=5671492#p5671492
но то такэ...

я же извинился...

>>> добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував
т.е. вы СЕБЕ "медальку" выпрашиваете? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:14

  _hunter написав:
  Shaman написав:це як у індійському кіно? прям бачу, він у стрибку сканує код, й самокат вже починає їхати. варіант, що дівчина впала або не встигла застрибнути, все одно залишається :lol:

а що робили у часи, коли електросамокатів ще не було? :shock:

все одно гадаю, що випадки - не важливо, що я бігаю повільніше від ведмедя, головне, що я бігаю швидше за тебе - вони дуже давні. як там
"И кто кого пеpеживет,
Тот и докажет, что был пpав когда пpипpyт."

я бачу, дна немає, щось пішов такий камінг-аут...

>>> а що робили у часи, коли електросамокатів ще не було? :shock:
в те времена были велосипеды. еще раньше -- лошади...
в любом случае: не вижу смысла спорить о придуманной ситуации...
Хотя нет -- если уж фантазируем -- фантазируем по полной: "веселая компания" была человек 20 -- и все как на подбор -- чеченцы-борцухи. А ваш бравый защитник -- ботан-шахматист 45 кг весом -- ушел в нокаут в первые 3 секунды :lol:
Внимание вопрос: И ЧТО?

логіка дуже зрозуміла - й набагато більш розповсюджена, ніж про це кажуть.

ситуація така, яку краще уникати. а от хто як себе поведе, якщо втрапить - наперед не визначиш. хоча чому, дехто на форумі чітко визначив, що зробить...

де речі, згадую студентські часи, літні канікули - було звісно не так карикатурно, але дівчинка, гарячий хлопець, що почав затискати її в кутку й ботан, але так 65 кг. а гарячий хлопець, хоч й з Кавказу, але один, вага 80-90 кг - правда чорний пояс. чесно пропонував - хочеш, можеш з ножем проти мене вийти. а літо, в гуртожитку майже нікого немає. якось розрулилося - навіть по обличчю не отримав :D
Shaman
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  #<1 ... 6247624862496250>
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