|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:53
Shaman написав: xio13 написав: холява написав:
Ви навіть не подумали (протези не вміють розмишляти) що далі буде з людиною з діагнозом від псіхіатра .....
Чого не подумали? Залишиться живим. Ось шо буде з ним. А без діагнозу хтось зостанеться в полі на Донбасі.. Тож папірець з діагнозом це круто.
це вже клініка.
розумієш, є простіший приклад - йдещ з дівчиною ввечері через парк, а тут весела компанія. твоя логіка зрозуміла - ти бігаєш швидше за дівчину, а головне - це щоб тебе не травмували. бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.
але розумієш, завжди така логіка вважається, як би пом'якше сказати? не поважається така логіка у будь якій країні. тому коли таке трапляється (а у житті буває різне), то про таке зазвичай мовчать й не говорять.
а у нас на форумі прям дехто цим хизується... дивно. може тому, що форум анонімний?
Аналогія ну трошки некоректна.
Йдеш зі своєю дівчиною чи з загальною?))
І чому тоді з отого совдепу про загальне колгоспне сміялися...
Ну і де в такій ситуації ви або я?
Ви пояснюєте іншим, що бігти не треба. Я чекаю черги.
Тобто обидва не захищаємо дівчину.
Свою?
Загальну? Загальна - підходить. І для загальної доречні - вже наявні захисники, черга та пояснювачі.
От тільки дівчини загальної нема))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27563
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:54
_hunter написав: Shaman написав:
це вже клініка.
розумієш, є простіший приклад - йдещ з дівчиною ввечері через парк, а тут весела компанія. твоя логіка зрозуміла - ти бігаєш швидше за дівчину, а головне - це щоб тебе не травмували. бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.
але розумієш, завжди така логіка вважається, як би пом'якше сказати? не поважається така логіка у будь якій країні. тому коли таке трапляється (а у житті буває різне), то про таке зазвичай мовчать й не говорять.
а у нас на форумі прям дехто цим хизується... дивно. може тому, що форум анонімний?
Снова ваши фантазии
Логика такова: парень _вместе_ в девушкой запрыгивают на ближайший электросамокат
и красиво уносятся в закат. А с "веселой компанией" пусть специально обученные (и получающие за это деньги) люди разбираются -- потому как действительно бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.
це як у індійському кіно? прям бачу, він у стрибку сканує код, й самокат вже починає їхати. варіант, що дівчина впала або не встигла застрибнути, все одно залишається
а що робили у часи, коли електросамокатів ще не було?
все одно гадаю, що випадки - не важливо, що я бігаю повільніше від ведмедя, головне, що я бігаю швидше за тебе - вони дуже давні. як там
"И кто кого пеpеживет,
Тот и докажет, что был пpав когда пpипpyт."
я бачу, дна немає, щось пішов такий камінг-аут...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5054
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 1282 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:55
Shaman написав:
може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.
Отож!
А тепер уявіть, як фронтовикам оцю всю куєту читати і сприймати?
Я б ніколи не подумав... але начитавшись такої куєти від ухилянтів, аж самому хочеться стати... ТЦКашником!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5826
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 875 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:58
Успіх написав: Shaman написав:
може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.
Отож!
А тепер уявіть, як фронтовикам оцю всю куєту читати і сприймати?
Я б ніколи не подумав... але начитавшись такої куєти від ухилянтів, аж самому хочеться стати... ТЦКашником!
вже писав, вам в ТЦК не можна.
але спробуйте опцію - приведи трьох форумчан та отримай відпустку на півроку
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5054
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 1282 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:03
_hunter написав: Shaman написав:
може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.
вы так и не ответили на мой вопрос -- сами-то "откуда" пишите?.. -- или есть чего стесняться?
а коли питали? щось не бачив.
довго трималися до переходу на особистості.
вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю в цьому статусі наразі переважна більшість чоловіків... дані в ТЦК відносно актуальні.
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 10 січ, 2024 00:04, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5054
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 1282 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:04
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
це вже клініка.
розумієш, є простіший приклад - йдещ з дівчиною ввечері через парк, а тут весела компанія. твоя логіка зрозуміла - ти бігаєш швидше за дівчину, а головне - це щоб тебе не травмували. бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.
але розумієш, завжди така логіка вважається, як би пом'якше сказати? не поважається така логіка у будь якій країні. тому коли таке трапляється (а у житті буває різне), то про таке зазвичай мовчать й не говорять.
а у нас на форумі прям дехто цим хизується... дивно. може тому, що форум анонімний?
Снова ваши фантазии
Логика такова: парень _вместе_ в девушкой запрыгивают на ближайший электросамокат
и красиво уносятся в закат. А с "веселой компанией" пусть специально обученные (и получающие за это деньги) люди разбираются -- потому как действительно бо можна у лікарню потрапити, є й гірші випадки.
це як у індійському кіно? прям бачу, він у стрибку сканує код, й самокат вже починає їхати. варіант, що дівчина впала або не встигла застрибнути, все одно залишається
а що робили у часи, коли електросамокатів ще не було?
все одно гадаю, що випадки - не важливо, що я бігаю повільніше від ведмедя, головне, що я бігаю швидше за тебе - вони дуже давні. як там
"И кто кого пеpеживет,
Тот и докажет, что был пpав когда пpипpyт."
я бачу, дна немає, щось пішов такий камінг-аут...
>>> а що робили у часи, коли електросамокатів ще не було?
в те времена были велосипеды. еще раньше -- лошади...
в любом случае: не вижу смысла спорить о придуманной ситуации...
Хотя нет -- если уж фантазируем -- фантазируем по полной: "веселая компания" была человек 20 -- и все как на подбор -- чеченцы-борцухи. А ваш бравый защитник -- ботан-шахматист 45 кг весом -- ушел в нокаут в первые 3 секунды
Внимание вопрос: И ЧТО?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7452
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:09
Shaman написав:
вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю
А я гадаю - Ви моя нова "жертва"😁😁😁
Як плять так, що за 22міс. НЕ захотілось прийти в ТЦК і запитати про свою потрібність в ЗСУ?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5826
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 875 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:09
недавний смешной эпизод вспомнил.
сидит молодая ведуча в вишиванці, гарна дівчина і так хохоче, заливається - побачила "гору трупів", ухилянтів які намагалися перепливти річку і втонули.
ха-ха-ха, ой не можу, смішно
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1628
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:12
да прямо в начале нашей беседы:viewtopic.php?p=5671492#p5671492
но то такэ...
я же извинился...
>>> добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував
т.е. вы СЕБЕ "медальку" выпрашиваете?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7452
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:14
_hunter написав: Shaman написав:
це як у індійському кіно? прям бачу, він у стрибку сканує код, й самокат вже починає їхати. варіант, що дівчина впала або не встигла застрибнути, все одно залишається
а що робили у часи, коли електросамокатів ще не було?
все одно гадаю, що випадки - не важливо, що я бігаю повільніше від ведмедя, головне, що я бігаю швидше за тебе - вони дуже давні. як там
"И кто кого пеpеживет,
Тот и докажет, что был пpав когда пpипpyт."
я бачу, дна немає, щось пішов такий камінг-аут...
>>> а що робили у часи, коли електросамокатів ще не було?
в те времена были велосипеды. еще раньше -- лошади...
в любом случае: не вижу смысла спорить о придуманной ситуации...
Хотя нет -- если уж фантазируем -- фантазируем по полной: "веселая компания" была человек 20 -- и все как на подбор -- чеченцы-борцухи. А ваш бравый защитник -- ботан-шахматист 45 кг весом -- ушел в нокаут в первые 3 секунды
Внимание вопрос: И ЧТО?
логіка дуже зрозуміла - й набагато більш розповсюджена, ніж про це кажуть.
ситуація така, яку краще уникати. а от хто як себе поведе, якщо втрапить - наперед не визначиш. хоча чому, дехто на форумі чітко визначив, що зробить...
де речі, згадую студентські часи, літні канікули - було звісно не так карикатурно, але дівчинка, гарячий хлопець, що почав затискати її в кутку й ботан, але так 65 кг. а гарячий хлопець, хоч й з Кавказу, але один, вага 80-90 кг - правда чорний пояс. чесно пропонував - хочеш, можеш з ножем проти мене вийти. а літо, в гуртожитку майже нікого немає. якось розрулилося - навіть по обличчю не отримав
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5054
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 1282 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|154774
|
|
|6076
|542897
|
|
|1
|17998
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|