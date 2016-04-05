|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:18
Успіх написав: Shaman написав:
може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є.
Отож!
А тепер уявіть, як фронтовикам оцю всю куєту читати і сприймати?
Я б ніколи не подумав... але начитавшись такої куєти від ухилянтів, аж самому хочеться стати... ТЦКашником!
Ви не гарячкуйте.
Я сьогодні взнав продовження історії з неплатниками та шкідниками в домі. З усього сусіднього під'їзду в цьому місяці заплатили лише двоє. Двоє, Карл!
А все тому що трохи наїхали на одного строптивого...
В результаті не платить майже увесь під'їзд. Він їх лише трохи підбурив...
І пофіг їм пояснення від активістів. От пофіг і все. Ні показ того, що станеться, якщо не платитимуть довго. Пофіг... Хоч розвалиться їх власність. Їх, а не чиясь. І вони підуть бомжами.
Нічого не нагадує ситуація?
Тобто: є сили та право, то дій. Рішуче...
Нема їх, то роби сам і задовольняйся, що не заважають.
З обивателем інакше не можна.
Бо тільки собі ж нашкодиш.
А без них, обивателів, ніяк. Вони основа суспільства на нинішньому етапі розвитку. Бо оці залишившихся двоє свідомих платників на увесь під'їзд ну ніяк не компенсують увесь під'їзд.
Так і фронтовиків який там відсоток Бобуа рахував? Отож...
Оборазно - Залишається тільки ото, як комісари, обдурити (пообіцяти щось. Що? Коммі тоді - землю крестьянам, фабрики робочим. А зараз що?) і заманити частину на свій бік + терор.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27563
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:26
_hunter написав:да прямо в начале нашей беседы
:viewtopic.php?p=5671492#p5671492
но то такэ...
я же извинился...
>>> добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував
т.е. вы СЕБЕ "медальку" выпрашиваете
?
й де там питання до мене??? то таке
Ухилянт в нашому випадку - це людина, яка намагається це - ухилянство
- виправдати. оце дуже дивує. я намагаюсь не встрявати в ці суперечки, які часто-густо просто особисті образи, але чітко розумію, що у держави на поточний момент немає іншого виходу - лише примус. механізм мобілізації - можна обговорювати, але все одно це буде примус.
а ті, хто виправдовує ухилянство, отримує свою порцію негативу на таку позицію...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5054
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 1282 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:36
Shaman написав:
Ухилянт в нашому випадку - це людина, яка намагається це - ухилянство
- виправдати. оце дуже дивує. я намагаюсь не встрявати в ці суперечки, які часто-густо просто особисті образи, але чітко розумію, що у держави на поточний момент немає іншого виходу - лише примус. механізм мобілізації - можна обговорювати, але все одно це буде примус.
а ті, хто виправдовує ухилянство, отримує свою порцію негативу на таку позицію...
Так ви перший же ухилянт по вашим же словам.
Ви чи хрестик зніміть, чи труси одягніть...
Ви ж телемарафон дивились: ВСІ чоловіки в Україні 18-60 років, які не прийшли в ТЦК і не оновоили свої дані = ухилянти.
А то шо ви там не доброволець, і повістку вам не дали, це дешева відмазка, причому кого ви перед ким відмазуєте? Ви самі себе обманюєте, бо на форумі тут нікнейми і не розумієш, хто що пише.
Якби вам 2 роки, казали прийти в ресторан стейк безкоштовно поїсти, ви б найшли час? А чому в тцк не прийшли? Не найшли час?
А може в тцк не прийшли бо страшнувато десь в окопі?
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 730
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:48
Успіх написав: Shaman написав:
вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю
А я гадаю - Ви моя нова "жертва"😁😁😁
Як плять так, що за 22міс. НЕ захотілось прийти в ТЦК і запитати про свою потрібність в ЗСУ?
"Як плять так, що" (c) що в 19 році цілих 73% (і в т.ч. один вічний у всіх питальщик теж, ще аж із шкіри вилазив при цьому) зробили те, що зробили, незважаючи на поянення, прохання, застереження і т.д. і т.п. як, "плять так" (с)? є здібності прослідкувати хоча б якийсь, самий простий, причинно-наслідковий зв'язок? може і питань тоді менше буде або адресати питань зміняться?
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1443
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:57
wild.tomcat написав: Успіх написав: Shaman написав:
вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю
А я гадаю - Ви моя нова "жертва"😁😁😁
Як плять так, що за 22міс. НЕ захотілось прийти в ТЦК і запитати про свою потрібність в ЗСУ?
"Як плять так, що" (c) що в 19 році цілих 73% (і в т.ч. один вічний у всіх питальщик теж, ще аж із шкіри вилазив при цьому) зробили те, що зробили, незважаючи на поянення, прохання, застереження і т.д. і т.п. як, "плять так" (с)? є здібності прослідкувати хоча б якийсь, самий простий, причинно-наслідковий зв'язок? може і питань тоді менше буде або адресати питань зміняться?
Знаете в чем цимес. 73% от 62% голосовавших, это 32% взрослого населения от 35млн. Т.е. меньшинство, но активное. Именно в этом и есть забавная для меня ситуация когда умное и предвидящее всё большинство населения, не видит что 32% - это даже меньше половины ))) а 68% просто не смогли противостоять и объединиться )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4357
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 01:18
холява написав:Успіх
УСПІХ , я вам так скажу .
Як що по честі , то слід було би всіх всіх з довідками про негаразди зі здоров,ям направити на дослідження .
Я согодні був у ТЦК де якийсь хлопчина кремезной статури ,приіхав до ТЦКна фольксвагені і тикав довідку що в нього Геморагічний інсульт .......
...... я аж підскочив , на мое питання як же він керує авто , нічого не відповів .
Гадаю , що таких довідок ,як раз та кілкість ,що потребуе нашій арміі .
На жаль .
и в чем проблема водить автомобиль после инсульта если это не водитель по 8-12 часов в день?
кстати перенесенный инсульт даже если нет видимых последствий - это 3я группа инвалидности. вы не знаете что люди с 3й группой работают на очень многих профессиях?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8871
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 01:32
Успіх
Успіх написав: Shaman написав:
вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю
А я гадаю - Ви моя нова "жертва"😁😁😁
Як плять так, що за 22міс. НЕ захотілось прийти в ТЦК і запитати про свою потрібність в ЗСУ?
, не увлекайтесь.
Всегда Вас поддерживаю, но тут Вы перебираете. Вы ведь тоже не ходили в ТЦК (или тогда ещё в военкомат) и не спрашивали "про свою потрібність в ЗСУ".
Если данные Шамана в ТЦК актуальны, то почему его не вызывают, вопрос не к нему, а к ТЦК.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27228
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5220 раз.
- Подякували: 4832 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|154774
|
|
|6076
|542897
|
|
|1
|17998
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|