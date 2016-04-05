Додано: Сер 10 січ, 2024 00:18

Успіх написав: Shaman написав: може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є. може вже час впровадити відзнаку Ухилянт? тут десь з десяток номінантів є. Отож!

А тепер уявіть, як фронтовикам оцю всю куєту читати і сприймати?



Я б ніколи не подумав... але начитавшись такої куєти від ухилянтів, аж самому хочеться стати... ТЦКашником! Отож!А тепер уявіть, як фронтовикам оцю всю куєту читати і сприймати?Я б ніколи не подумав... але начитавшись такої куєти від ухилянтів, аж самому хочеться стати... ТЦКашником!

Ви не гарячкуйте.Я сьогодні взнав продовження історії з неплатниками та шкідниками в домі. З усього сусіднього під'їзду в цьому місяці заплатили лише двоє. Двоє, Карл!А все тому що трохи наїхали на одного строптивого...В результаті не платить майже увесь під'їзд. Він їх лише трохи підбурив...І пофіг їм пояснення від активістів. От пофіг і все. Ні показ того, що станеться, якщо не платитимуть довго. Пофіг... Хоч розвалиться їх власність. Їх, а не чиясь. І вони підуть бомжами.Нічого не нагадує ситуація?Тобто: є сили та право, то дій. Рішуче...Нема їх, то роби сам і задовольняйся, що не заважають.З обивателем інакше не можна.Бо тільки собі ж нашкодиш.А без них, обивателів, ніяк. Вони основа суспільства на нинішньому етапі розвитку. Бо оці залишившихся двоє свідомих платників на увесь під'їзд ну ніяк не компенсують увесь під'їзд.Так і фронтовиків який там відсоток Бобуа рахував? Отож...Оборазно - Залишається тільки ото, як комісари, обдурити (пообіцяти щось. Що? Коммі тоді - землю крестьянам, фабрики робочим. А зараз що?) і заманити частину на свій бік + терор.