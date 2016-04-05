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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 січ, 2024 00:36
Shaman написав:
Ухилянт в нашому випадку - це людина, яка намагається це - ухилянство
- виправдати. оце дуже дивує. я намагаюсь не встрявати в ці суперечки, які часто-густо просто особисті образи, але чітко розумію, що у держави на поточний момент немає іншого виходу - лише примус. механізм мобілізації - можна обговорювати, але все одно це буде примус.
а ті, хто виправдовує ухилянство, отримує свою порцію негативу на таку позицію...
Так ви перший же ухилянт по вашим же словам.
Ви чи хрестик зніміть, чи труси одягніть...
Ви ж телемарафон дивились: ВСІ чоловіки в Україні 18-60 років, які не прийшли в ТЦК і не оновоили свої дані = ухилянти.
А то шо ви там не доброволець, і повістку вам не дали, це дешева відмазка, причому кого ви перед ким відмазуєте? Ви самі себе обманюєте, бо на форумі тут нікнейми і не розумієш, хто що пише.
Якби вам 2 роки, казали прийти в ресторан стейк безкоштовно поїсти, ви б найшли час? А чому в тцк не прийшли? Не найшли час?
А може в тцк не прийшли бо страшнувато десь в окопі?
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xio13
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Додано: Сер 10 січ, 2024 00:48
Успіх написав: Shaman написав:
вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю
А я гадаю - Ви моя нова "жертва"😁😁😁
Як плять так, що за 22міс. НЕ захотілось прийти в ТЦК і запитати про свою потрібність в ЗСУ?
"Як плять так, що" (c) що в 19 році цілих 73% (і в т.ч. один вічний у всіх питальщик теж, ще аж із шкіри вилазив при цьому) зробили те, що зробили, незважаючи на поянення, прохання, застереження і т.д. і т.п. як, "плять так" (с)? є здібності прослідкувати хоча б якийсь, самий простий, причинно-наслідковий зв'язок? може і питань тоді менше буде або адресати питань зміняться?
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wild.tomcat
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Додано: Сер 10 січ, 2024 00:57
wild.tomcat написав: Успіх написав: Shaman написав:
вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю
А я гадаю - Ви моя нова "жертва"😁😁😁
Як плять так, що за 22міс. НЕ захотілось прийти в ТЦК і запитати про свою потрібність в ЗСУ?
"Як плять так, що" (c) що в 19 році цілих 73% (і в т.ч. один вічний у всіх питальщик теж, ще аж із шкіри вилазив при цьому) зробили те, що зробили, незважаючи на поянення, прохання, застереження і т.д. і т.п. як, "плять так" (с)? є здібності прослідкувати хоча б якийсь, самий простий, причинно-наслідковий зв'язок? може і питань тоді менше буде або адресати питань зміняться?
Знаете в чем цимес. 73% от 62% голосовавших, это 32% взрослого населения от 35млн. Т.е. меньшинство, но активное. Именно в этом и есть забавная для меня ситуация когда умное и предвидящее всё большинство населения, не видит что 32% - это даже меньше половины ))) а 68% просто не смогли противостоять и объединиться )))
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stm
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Додано: Сер 10 січ, 2024 01:18
холява написав:Успіх
УСПІХ , я вам так скажу .
Як що по честі , то слід було би всіх всіх з довідками про негаразди зі здоров,ям направити на дослідження .
Я согодні був у ТЦК де якийсь хлопчина кремезной статури ,приіхав до ТЦКна фольксвагені і тикав довідку що в нього Геморагічний інсульт .......
...... я аж підскочив , на мое питання як же він керує авто , нічого не відповів .
Гадаю , що таких довідок ,як раз та кілкість ,що потребуе нашій арміі .
На жаль .
и в чем проблема водить автомобиль после инсульта если это не водитель по 8-12 часов в день?
кстати перенесенный инсульт даже если нет видимых последствий - это 3я группа инвалидности. вы не знаете что люди с 3й группой работают на очень многих профессиях?
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mephala
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Додано: Сер 10 січ, 2024 01:32
Успіх
Успіх написав: Shaman написав:
вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю
А я гадаю - Ви моя нова "жертва"😁😁😁
Як плять так, що за 22міс. НЕ захотілось прийти в ТЦК і запитати про свою потрібність в ЗСУ?
, не увлекайтесь.
Всегда Вас поддерживаю, но тут Вы перебираете. Вы ведь тоже не ходили в ТЦК (или тогда ещё в военкомат) и не спрашивали "про свою потрібність в ЗСУ".
Если данные Шамана в ТЦК актуальны, то почему его не вызывают, вопрос не к нему, а к ТЦК.
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ЛАД
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Додано: Сер 10 січ, 2024 01:40
stm написав:
..........
Знаете в чем цимес. 73% от 62% голосовавших, это 32% взрослого населения от 35млн. Т.е. меньшинство, но активное. Именно в этом и есть забавная для меня ситуация когда умное и предвидящее всё большинство населения
, не видит что 32% - это даже меньше половины ))) а 68% просто не смогли противостоять и объединиться
)))
Вы не блондинка?
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Додано: Сер 10 січ, 2024 01:46
trololo
katso написав: trololo написав:
надія на західного виборця і західного політика, що він там щось буде робити щоб захистить пересічного від ТЦК/ВЛК це так мило насправді
.................
Я бы не был так уверен. Беспредел наших ТЦКшников пока на Западе не сильно на слуху но это в любой момент может измениться после какого-нить резонансного случая который не сможет проигнорировать западная пресса - ну например пальнут в городе из калаша (штатного оружния ТЦКшника судя по роликам) по ухилянту а убьют кого-то левого в километре у себя дома.
говорит, как понимаю, не об этом.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 01:47
xio13 написав: Shaman написав:
Ухилянт в нашому випадку - це людина, яка намагається це - ухилянство
- виправдати. оце дуже дивує. я намагаюсь не встрявати в ці суперечки, які часто-густо просто особисті образи, але чітко розумію, що у держави на поточний момент немає іншого виходу - лише примус. механізм мобілізації - можна обговорювати, але все одно це буде примус.
а ті, хто виправдовує ухилянство, отримує свою порцію негативу на таку позицію...
Так ви перший же ухилянт по вашим же словам.
Ви чи хрестик зніміть, чи труси одягніть...
Ви ж телемарафон дивились: ВСІ чоловіки в Україні 18-60 років, які не прийшли в ТЦК і не оновоили свої дані = ухилянти.
А то шо ви там не доброволець, і повістку вам не дали, це дешева відмазка, причому кого ви перед ким відмазуєте? Ви самі себе обманюєте, бо на форумі тут нікнейми і не розумієш, хто що пише.
Якби вам 2 роки, казали прийти в ресторан стейк безкоштовно поїсти, ви б найшли час
? А чому в тцк не прийшли? Не найшли час?
А може в тцк не прийшли бо страшнувато десь в окопі
?
далеко не факт, що пішов би на халявний стейк. я відношу себе до категорії. що може заплатити - або утриматися, якщо не може
й це я теж неодноразово писав. так, всім страшно. страх смерті - одне з базових почуттів. питання інше, хто як цей страх опановує. дехто навіть з квартири не виходить - таке теж є. але не треба підмінювати цей страх на якийсь відмазки чому саме я не повинен служити.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 01:54
trololo
katso написав: trololo написав:
надія на західного виборця і західного політика, що він там щось буде робити щоб захистить пересічного від ТЦК/ВЛК це так мило насправді
.................
Я бы не был так уверен. Беспредел наших ТЦКшников пока на Западе не сильно на слуху но это в любой момент может измениться после какого-нить резонансного случая который не сможет проигнорировать западная пресса - ну например пальнут в городе из калаша (штатного оружния ТЦКшника судя по роликам) по ухилянту а убьют кого-то левого в километре у себя дома.
говорит, как понимаю, не об этом.
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ЛАД
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Додано: Сер 10 січ, 2024 01:57
ЛАД написав:
stm написав:
..........
Знаете в чем цимес. 73% от 62% голосовавших, это 32% взрослого населения от 35млн. Т.е. меньшинство, но активное. Именно в этом и есть забавная для меня ситуация когда умное и предвидящее всё большинство населения
, не видит что 32% - это даже меньше половины ))) а 68% просто не смогли противостоять и объединиться
)))
Вы не блондинка?
Голубоглазая бландинка
в моём посте специально закралась ещё ошибка. 32% от всего населения если брать за основу 35млн., включая детей.
Реально за Зе голосовало 45,26% от всего населения, которое имеет право голосовать.
А за По голосовало 15,5% от всего населения, которое имеет право голосовать.
38% от возможного не исполнили свой долг голосования.
Но тогда ломается картина мира многих. Поклонники По теряют 9,5% моментом. И 15,5% уже не звучит уверенной и способной к противостоянию четвертью. А остальные должны говорить: "это Вы 45,26% нас сделали" т.е. их сделали не 73% как показатель внушительности и невозможности противостояния, а меньшинство )))
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