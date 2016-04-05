Додано: Сер 10 січ, 2024 02:36

Shaman написав: drevlyanin написав: Як порішали один раз, так сподіваються(впевнені) порішати і в інший. Люди живуть сьогоднішнім днем і це в тому числі через те, що планування на далеку перспективу вельми ускладнене в цій частині суші.

А щодо того, хто там що може подумати-особи, котрі звикли "рішати" чхати хотіли на чиїсь думки. Як порішали. Люди живуть сьогоднішнім днем і це в тому числі через те, що планування на далеку перспективу вельми ускладнене в цій частині суші.А щодо того, хто там що може подумати-особи, котрі звикли "рішати" чхати хотіли на чиїсь думки.

той самий випадок, що ні - це як клеймо на все життя. хоча не буду дискутувати, пан Холява набагато краще в цьому знається той самий випадок, що ні - це як клеймо на все життя. хоча не буду дискутувати, пан Холява набагато краще в цьому знається

На чому знається-на анатомії? Тут не заперечиш, але навіщо навішувати ярлики та залякувати форумчан, ніби це вони завели москалів під Херсон та Запоріжжя? Вибачте, але це дитячий садок-думати, що образами можна когось змусити бути більш свідомим. Такий метод тільки озлоблює людей, до котрих його застосовують. Як гадаєте, якщо психіатр буде називати своїх пацієнтів безмозкими психами та погрожуватиме фізичними і економічними санкціями, зможе він досягти хоч якогось прогресу? Мені значно ближча точка зору Детройта-якщо хочеш мати успіх у роботі з людьми, потрібно для початку зрозуміти хід їхніх думок а потім діяти відповідно. Людину продуктивніше чимось зацікавити та переконати ніж примусити. ККД армійського: "бери лом та йди підмітай плац" близько нуля чи навіть від'ємне.На рухунок клейма на все життя, то ви підходите до справи зі своєю моральною шкалою, що додає вам+ але не відповідає дійсності, на жаль. З часів совка чимало людей свою офіційно негативну оцінку, в очах держави, в гріш не ставлять і навіть пишаються тим. На цьому підгрунті виникла навіть така собі субкультура багатоликості: "по документах" людина одна, у справах та з незнайомцями інша, у відносинах з близькими та "потрібними" людьми щось третє.За СРСР чимало однолітків косили від армії "в дурці" (саме тривала війна в Афганістані) і це не особливо завадило їм надалі. Цинізм-необхідна риса характеру на такому шляху і як показала подальша практика, циніки легше адаптуються до наступних змін обставин та правил життя.Може колись це і стане "чорною міткою" але не тут та зараз.