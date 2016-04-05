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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 січ, 2024 02:00
stm написав: ЛАД написав:
stm написав:
..........
Знаете в чем цимес. 73% от 62% голосовавших, это 32% взрослого населения от 35млн. Т.е. меньшинство, но активное. Именно в этом и есть забавная для меня ситуация когда умное и предвидящее всё большинство населения
, не видит что 32% - это даже меньше половины ))) а 68% просто не смогли противостоять и объединиться
)))
Вы не блондинка?
Голубоглазая бландинка
в моём посте специально закралась ещё ошибка. 32% от всего населения если брать за основу 35млн., включая детей.
Реально за Зе голосовало 45,26% от всего населения, которое имеет право голосовать.
А за По голосовало 15,5% от всего населения, которое имеет право голосовать.
38% от возможного не исполнили свой долг голосования.
Но тогда ломается картина мира многих. Поклонники По теряют 9,5% моментом. И 15,5% уже не звучит уверенной и способной к противостоянию четвертью. А остальные должны говорить: "это Вы 45,26% нас сделали" т.е. их сделали не 73% как показатель внушительности и невозможности противостояния, а меньшинство )))
а що з математикою? може все це й вірно, але надто складно.
тому роблять таку спрощену екстраполяцію, й поширюють результати тих, хто голосував на все суспільство
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Shaman
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Додано: Сер 10 січ, 2024 02:08
Shaman написав:
а що з математикою? може все це й вірно, але надто складно.
тому роблять таку спрощену екстраполяцію, й поширюють результати тих, хто голосував на все суспільство
Пропорция. Метод креста. Очень сложный инструмент )))
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stm
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Додано: Сер 10 січ, 2024 02:20
stm написав:
..............
Реально за Зе голосовало 45,26% от всего населения, которое имеет право
голосовать.
А за По голосовало 15,5% от всего населения, которое имеет право
голосовать.
38% от возможного не исполнили свой долг
голосования.
..........
Так право или долг?
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ЛАД
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Додано: Сер 10 січ, 2024 02:36
Shaman написав: drevlyanin написав:
Як порішали один раз, так сподіваються(впевнені) порішати і в інший
. Люди живуть сьогоднішнім днем і це в тому числі через те, що планування на далеку перспективу вельми ускладнене в цій частині суші.
А щодо того, хто там що може подумати-особи, котрі звикли "рішати" чхати хотіли на чиїсь думки.
той самий випадок, що ні - це як клеймо на все життя. хоча не буду дискутувати, пан Холява набагато краще в цьому знається
На чому знається-на анатомії? Тут не заперечиш, але навіщо навішувати ярлики та залякувати форумчан, ніби це вони завели москалів під Херсон та Запоріжжя? Вибачте, але це дитячий садок-думати, що образами можна когось змусити бути більш свідомим. Такий метод тільки озлоблює людей, до котрих його застосовують. Як гадаєте, якщо психіатр буде називати своїх пацієнтів безмозкими психами та погрожуватиме фізичними і економічними санкціями, зможе він досягти хоч якогось прогресу? Мені значно ближча точка зору Детройта-якщо хочеш мати успіх у роботі з людьми, потрібно для початку зрозуміти хід їхніх думок а потім діяти відповідно. Людину продуктивніше чимось зацікавити та переконати ніж примусити. ККД армійського: "бери лом та йди підмітай плац" близько нуля чи навіть від'ємне.
На рухунок клейма на все життя, то ви підходите до справи зі своєю моральною шкалою, що додає вам+ але не відповідає дійсності, на жаль. З часів совка чимало людей свою офіційно негативну оцінку, в очах держави, в гріш не ставлять і навіть пишаються тим. На цьому підгрунті виникла навіть така собі субкультура багатоликості: "по документах" людина одна, у справах та з незнайомцями інша, у відносинах з близькими та "потрібними" людьми щось третє.
За СРСР чимало однолітків косили від армії "в дурці" (саме тривала війна в Афганістані) і це не особливо завадило їм надалі. Цинізм-необхідна риса характеру на такому шляху і як показала подальша практика, циніки легше адаптуються до наступних змін обставин та правил життя.
Може колись це і стане "чорною міткою" але не тут та зараз.
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drevlyanin
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Додано: Сер 10 січ, 2024 02:58
ЛАД написав: stm написав:
..............
Реально за Зе голосовало 45,26% от всего населения, которое имеет право
голосовать.
А за По голосовало 15,5% от всего населения, которое имеет право
голосовать.
38% от возможного не исполнили свой долг
голосования.
..........
Так право или долг?
Социо-тест: насколько ты задрот, битард и социофоб? Проверь себя! )))
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stm
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