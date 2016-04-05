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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6249625062516252>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 02:00

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:..........
Знаете в чем цимес. 73% от 62% голосовавших, это 32% взрослого населения от 35млн. Т.е. меньшинство, но активное. Именно в этом и есть забавная для меня ситуация когда умное и предвидящее всё большинство населения, не видит что 32% - это даже меньше половины ))) а 68% просто не смогли противостоять и объединиться )))

:lol:
Вы не блондинка? :)

Голубоглазая бландинка :)
в моём посте специально закралась ещё ошибка. 32% от всего населения если брать за основу 35млн., включая детей.
Реально за Зе голосовало 45,26% от всего населения, которое имеет право голосовать.
А за По голосовало 15,5% от всего населения, которое имеет право голосовать.
38% от возможного не исполнили свой долг голосования.

Но тогда ломается картина мира многих. Поклонники По теряют 9,5% моментом. И 15,5% уже не звучит уверенной и способной к противостоянию четвертью. А остальные должны говорить: "это Вы 45,26% нас сделали" т.е. их сделали не 73% как показатель внушительности и невозможности противостояния, а меньшинство )))

а що з математикою? може все це й вірно, але надто складно.

тому роблять таку спрощену екстраполяцію, й поширюють результати тих, хто голосував на все суспільство 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 02:08

  Shaman написав:а що з математикою? може все це й вірно, але надто складно.

тому роблять таку спрощену екстраполяцію, й поширюють результати тих, хто голосував на все суспільство 8)

Пропорция. Метод креста. Очень сложный инструмент )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 02:20

  stm написав:..............
Реально за Зе голосовало 45,26% от всего населения, которое имеет право голосовать.
А за По голосовало 15,5% от всего населения, которое имеет право голосовать.
38% от возможного не исполнили свой долг голосования.
..........

Так право или долг?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 02:36

  Shaman написав:
  drevlyanin написав:Як порішали один раз, так сподіваються(впевнені) порішати і в інший. Люди живуть сьогоднішнім днем і це в тому числі через те, що планування на далеку перспективу вельми ускладнене в цій частині суші.
А щодо того, хто там що може подумати-особи, котрі звикли "рішати" чхати хотіли на чиїсь думки.

той самий випадок, що ні - це як клеймо на все життя. хоча не буду дискутувати, пан Холява набагато краще в цьому знається 8)


На чому знається-на анатомії? Тут не заперечиш, але навіщо навішувати ярлики та залякувати форумчан, ніби це вони завели москалів під Херсон та Запоріжжя? Вибачте, але це дитячий садок-думати, що образами можна когось змусити бути більш свідомим. Такий метод тільки озлоблює людей, до котрих його застосовують. Як гадаєте, якщо психіатр буде називати своїх пацієнтів безмозкими психами та погрожуватиме фізичними і економічними санкціями, зможе він досягти хоч якогось прогресу? Мені значно ближча точка зору Детройта-якщо хочеш мати успіх у роботі з людьми, потрібно для початку зрозуміти хід їхніх думок а потім діяти відповідно. Людину продуктивніше чимось зацікавити та переконати ніж примусити. ККД армійського: "бери лом та йди підмітай плац" близько нуля чи навіть від'ємне.
На рухунок клейма на все життя, то ви підходите до справи зі своєю моральною шкалою, що додає вам+ але не відповідає дійсності, на жаль. З часів совка чимало людей свою офіційно негативну оцінку, в очах держави, в гріш не ставлять і навіть пишаються тим. На цьому підгрунті виникла навіть така собі субкультура багатоликості: "по документах" людина одна, у справах та з незнайомцями інша, у відносинах з близькими та "потрібними" людьми щось третє.
За СРСР чимало однолітків косили від армії "в дурці" (саме тривала війна в Афганістані) і це не особливо завадило їм надалі. Цинізм-необхідна риса характеру на такому шляху і як показала подальша практика, циніки легше адаптуються до наступних змін обставин та правил життя.
Може колись це і стане "чорною міткою" але не тут та зараз.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 02:58

  ЛАД написав:
  stm написав:..............
Реально за Зе голосовало 45,26% от всего населения, которое имеет право голосовать.
А за По голосовало 15,5% от всего населения, которое имеет право голосовать.
38% от возможного не исполнили свой долг голосования.
..........

Так право или долг?

Социо-тест: насколько ты задрот, битард и социофоб? Проверь себя! )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 03:23

  Shaman написав:
Ухилянт в нашому випадку - це людина, яка намагається це - ухилянство - виправдати. оце дуже дивує. я намагаюсь не встрявати в ці суперечки, які часто-густо просто особисті образи, але чітко розумію, що у держави на поточний момент немає іншого виходу - лише примус. механізм мобілізації - можна обговорювати, але все одно це буде примус.



А намагався хтось шукати той "інший" шлях? Навіть деякі пропозиції Долярчика, типу "служать всі без виключень але чіткий термін, наприклад 6-12 місяців, з відповідними роз'ясненнями та законодавчо закріпленими умовами", виглядають більш адекватними за пропозицію кварталу: "ви будете служити безстроково, на умовах котрі ми вигадаємо, допоки... ну ми ще й самі не знаємо що за хрінь приймемо потім, а нам ніззя, не панське це діло".
п.с. Навіть рік тому, під час регулярних масованих ракетних обстрілів та блекаутів були розмови аж в такому контексті? А чому зараз є? Може потрібно "щось в консерваторії підправити", аби завтра такі думки не стали панівними.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 04:44

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:..............
Реально за Зе голосовало 45,26% от всего населения, которое имеет право голосовать.
А за По голосовало 15,5% от всего населения, которое имеет право голосовать.
38% от возможного не исполнили свой долг голосования.
..........

Так право или долг?

Социо-тест: насколько ты задрот, битард и социофоб? Проверь себя! )))

Вы любите говорить загадками.
Проблема в том, что я не люблю разгадывать загадки.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 04:54

  drevlyanin написав:.............
А намагався хтось шукати той "інший" шлях? Навіть деякі пропозиції Долярчика, типу "служать всі без виключень але чіткий термін, наприклад 6-12 місяців, з відповідними роз'ясненнями та законодавчо закріпленими умовами", виглядають більш адекватними за пропозицію кварталу: "ви будете служити безстроково, на умовах котрі ми вигадаємо, допоки... ну ми ще й самі не знаємо що за хрінь приймемо потім, а нам ніззя, не панське це діло".
.....

Если бы они (или кто-нибудь другой) знали, как мобилизовать достаточное количество.
В прошлом году это удавалось. И прошлой зимой в Гвардию наступу тоже. Большие надежды были на весеннее наступление. Но с поставками оружия Запад протормозил. Наступление откладывали, сколько было возможно. В результате пошли в конце концов с недостаточными силами и результата не добились.
А теперь вылезли все проблемы сразу.
Вспомните, ещё летом Успіх высказывался совсем иначе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 04:58

уточнение по моему прогнозу

Ранее я предположил, что целью войны является победа путена на выборах. Соответственно, после выборов продолжать войну бессмысленно. Наибольший смысл прекратить её до выборов, конечно объявив себя победителем.

Кроме этого аргумента, который я уже озвучива, есть и другие. В какой точке сходятся интересы Запада и путена? Сокращение военной помощи. Очевидно это может быть условием путена для дальнейшей заморозки. Запад понимает, существующими ресурсами Украине войну не выиграть, а истощить рф за пару лет не получится. Поэтому заморозка (на условиях сокращения военной помощи) выглядит как реальная возможность. И тоже даёт западным политикам ценную возможность назвать себя "миротворцами". За увеличение помощи выступает небольшое количество избирателей, соответственно эта идея не в тренде.

Далее. путену нужно привести к власти в Украине лояльных политиков. Продолжение войны делает данную задачу невыполнимой (как можно быть лояльным к агрессору?). Очевидно, для её реализации должен быть некий достижимый вариант перемирия. За перемирие гарантировано проголосут 73% избирателей. Только должен вынырнуть чёрт из табакерки, который его предложит.

И последнее, эйфории от захвата новых территорий на рф нет. Наоборот они раздражают местных обывателей, которые сталкиваются с проблемами везде, начиная от инфляции заканчивая сокращением федерального финансирования.

Если для богатых регионов ещё не актуально, то в бедных экономическая деградация будет усиливаться. Крымчан проглотили. Донбасят уже глотают с трудом, а по новым территориям скорее нет, чем да. Они там никому не нужны и вызывают раздражение. Русские самолюбивы и меркантильны. Делиться они готовы своим величием, но не благосостоянием. Об этом трубят все пропагандоны, не одна ж гнида не сказала, что жертвует своим состоянием ради жителей новых территорий.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 08:45

Віталіан
Дуже все логічно.
Саме тому скоріш за все не відбудеться.

Імхо. Війна вже на тому етапі, коли процеси відбуваються не за бажаннями, а супротив.

Тоді і Байден - миротворець. Маю сумнів, що це задовільнить його конкурентів у боротьбі на його виборах.
А ще є Британія зі своїми інтересами.
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