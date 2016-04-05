Додано: Сер 10 січ, 2024 10:04





На самому початку війни обивателів можна було брати до війська до схочу.







Щось я не побачив того "уточнення"?))





, трохи послухав (може не дочекався найважливішого) .. щодо наступати чи ні.. Наскільки мені відомо , техніку давали під обіцяний наступ. Причому спочатку він був обіцяний, поставлена умова « дайте нам під нього зброю, лише тоді підемо», і лише тоді пішла зброя (я маю на увазі найдорожчу: танки, Бредлі, високоточні ракети) . Отримати зброю і сказати ми їдемо в оборону … може і можна обманути, але один раз. Може і треба було обманювати, ХЗ. Для нашого менталітету це звично, для західного - не впевнений.На самому початку війни ніхто не дивився на тих депутатів , які виїхали ще на початку лютого 22 року. Про них згадували, але в контексті «та і Х з ними, ми без вас ворога переможемо, а вас в переможну країну не пустимо».Але швидкої перемогти не вийшло. І оцей початковий запал швидко спав. Тут повинні були вже ввімкнутись замість миттєвих реакцій (ах ти гад, мені загрожуєш, на , тримай козел) глибокі переконання, що хай яка (корупційна) країна не є, кращу нам кацапи не побудують. Але переконання не увімкнулись . Або були заглушені вродженою хитродупістю : «країну то звичайно захищати потрібно, але хай отой, а не я… бо якось воно да буде (ще ніколи не було такого, щоб ніяк не було) , а мені на фініші треба бути живим/здоровим.. а в землі чи інвалідом хай отой».Багато ти розумієш в прогнозахГоловне за 2 роки озвучити всі можливі варіанти розвитку (достатньо почитати лише передвоєнний лютий 2022 на «політичці», де персонаж як гарантував що не нападуть, так впевнено заявляв що так) , а потім коли один з них трапиться, сказати «я вгадав, але з терміном трохи ні». Наче синоптик .. дощ дійсно прийшов, але через місяць від прогнозу. Але ж прийшов!!